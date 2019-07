Cătălin Burlacu trece pe bancă, la cel mai înalt nivel! Devenit ploieștean odata cu proiectul CSU Asesoft Ploiești, cu care s-a ”confundat” in momentele de glorie, Catalin Burlacu ”merge pe drumul sau”, continuandu-și cariera la cel mai inalt nivel național și ca antrenor!Dupa ce a debutat ca antrenor (fiind in același timp și jucator) la CSM Ploiești, club pe care l-a condus spre promovarea in Liga Naționala – proiectul fiind oprit din lipsa finanțarii, Burlacu va fi acum antrenor ”plin” in Liga Naționala pentru prima data in cariera sa! Acesta a devenit noul antrenor principal al echipei Steaua București, anunțul privind preluarea acestui club fiind… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

