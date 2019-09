Catalin Botezatu, vacanța eco la Six Senses in Singapore si Bali “Ultima vacanța de vara pe care am petrecut-o a fost acum doi ani in Maldive, la Six Senses Laamu. Mi-a placut atat de mult acea experiența, incat am decis ca acum sa stau tot in resorturile eco Six Senses. Am vrut sa ma intorc in minunata Asie de Sud-Est, de care ma leaga amintiri atat de frumoase, asa ca am ales Singapore si Bali. Pentru ca aveam nevoie de un zbor odihnitor, cu o conexiune buna, am calatorit pana la Dubai cu flydubai, apoi de la Dubai cu Emirates Business Class pana la Singapore. In avion am urmarit doua din cele…