Stiri pe aceeasi tema

- Sotia lui Kevin Hart a vorbit despre starea de sanatate a actorului american, dupa accidentul rutier suferit duminica, 1 septembrie, in urma caruia Hart a fost spitalizat cu „rani grave la spate“.

- Starea de sanatate a lui Viorel Lis este una destul de delicata. Fostul edil a suferit un accident vascular cerebral in urma cu ceva timp și de atunci se afla intr-o continua perioada de recuperare.

- Medicul Monica Pop vine cu vești despre starea de sanatate a lui Mihai Constantinescu, aflat in spital de la inceputul lunii mai. Aceasta l-a vizitat pe artist și susține ca se afla intr-un real progres.

- La scurt timp dupa ce s-a spus ca starea lui Mihai Constantiescu, aflat in coma de aproape trei luni, s-a agravat, Monica Pop a transmis un nou mesaj pe contul de socializare, pentru a lamuri situația. „Nu mai credeți minciunile ordinare (...) Nu-i mai citiți! ORIBILI! L-am vazut iar pe Mihai. Foarte…

- Starea lui Eugen Neagoe, antrenorului echipei Dinamo București, este stabila in acest moment, este conștient și cooperant, depașind faza critica, potrivit GSP.ro. Eugen Neagoe a depașit momentele critice și poate comunica cu cei din jur. Acesta va fi supus unei coronarografii și sunt indicații pentru…

- Mihai Constantinescu se afla internat in continuare la Spitalul Floreasca, implinindu-se astfel 50 de zile de cand artistul este in coma. Mihai Constantinescu este ținut in viața de aparate, iar medicii sunt rezervați in declarații și se feresc sa faca pronosticuri cu privire la starea sa de sanatate.…

- Mihai Constantinescu se afla in coma de 50 de zile, in urma unui stop cardio- respirator, iar medicii sunt in continuare rezervați in ceea ce il privește. Mai mult, medicul specialist a explicat ce se va intampla, daca artistul iese din coma. „Este ingrijorator faptul ca a stat in stop cardio-respirator…

- Adolescentul de 16 ani care s-a electrocutat, sâmbata, pe podul CFR care traverseaza lacul Herastrau și a suferit arsuri de gradul 2 și 3 pe 60% din suprafața corpului urmeaza sa fie transferat în Belgia.