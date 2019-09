Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Botezatu a fost depistat cu o tumora extrem de rara la colon, extinsa de la apendice. Celebrul designer a fost supus unor analize amanunțite, intr-o clinica din Turcia, in urma carora doctorii au decis ca sa-l opereze in regim de urgența, vineri, 6 septembrie. Acum, acesta se afla la terapie…

- Angus MacDonald, fundasul central al echipei Hull City, în vârsta de 26 de ani, sufera de cancer la colon, în stare incipienta, a anuntat clubul din Campionship, potrivit News.ro.MacDonald nu a jucat niciun meci în acest sezon, iar campionatul trecut a evoluat doar 90…

- La invitația directorului medical, dr. George Carp, un reporter de la ”Mesagerul de Neamț” a asistat, in premiera, la doua operații chirurgicale, in Secția de Chirurgie a spitalului orașenesc Sf. „Dimitrie” din Targu Neamț. 1 de 5 Dr. Caesar Lucachi, medic chirurg de la spital și dr. Tatiana Ciocoiu,…