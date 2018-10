Catalin Botezatu si Raluca Badulescu prezinta “Asa DA, asa NU!”, la Teo Show

Stiri pe aceeasi tema

- Saptamanal, Catalin Botezatu și Raluca Badulescu le dau intalnire telespectatorilor Kanal D in rubrica de styling “Asa DA, asa NU”, comentand cele mai recente apariții vestimentare ale vedetelor din Romania. Cunoscuți publicului prin prestația in postura de jurați ai emisiunii fenomen “Bravo, ai stil!”,…

- Catalin Botezatu și Raluca Badulescu vor prezenta o noua rubrica, in cadrul emisiunii TEO Show, intitulata „Așa DA, așa NU”. Cei doi vor comenta cele mai recente apariții vestimentare ale vedetelor din Romania. Cunoscuți publicului in postura de jurați la „Bravo ai stil!”, Bote și Badulescu vor face…

- Emisiunea „Bravo, ai stil” revine la TV, cu un nou sezon. Ilinca Vandici, prezentatoarea show-ului de la Kanal D, a transmis un mesaj pentru toate concurentele care vor sa participe la show. „Bravo, ai stil!” se pregatește de o noua competiție. Show-ul de fashion din Romania ajunge la cel de-al cincilea…

- Fericire mare in familia vedetei de televiziune Ilinca Vandici. Fiul ei a implint un an. Prezentatoarea de televiziune Ilinca Vandici iși aniverseaza fiul, Zina. Micuțul a implint un an. Vedeta TV este mai fericita ca niciodata de cand a devenit mamica și a marturisit ca viața sa s-a schimbat total.…

- Catalin Botezatu și Raluca Badulescu, impreuna in bucatarie. Pe cei doi ii leaga o prietenie de peste 20 ani, vedetele fiind de nedesparțit, atat in viața de zi cu zi, cat și in emisiunile televizate sau la evenimentele mondene. In editia de astazi a celui mai delicios show culinar, “Cine-i Chefu’?”,…

- Ilinca Vandici a ținut sa le arate fanilor sai ca baiețelul ei crește pe zi ce trece. Prezentatoarea de televiziune Ilinca Vandici și-a fotografiat baiețelul, Zian, cu un ciorap care abia ii mai incapea pe picior, semn ca fiul vedetei crește pe zi ce trece. „Ups… cred ca mi-au ramas mici șosetele… ????❤️?”,…

- Invitat in platoul unei emisiuni de televiziune, Razvan Ciobanu a facut declarații despre dosarul de trafic de droguri in care a fost audiat, alaturi de alte vedete. Designerul Razvan Ciobanu și fosta sa colega de platou de la emisiunea „Bravo, ai stil!”, femeia de afaceri Raluca Badulescu, au fost…