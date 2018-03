Catalin Botezatu si-a lasat barba cu cioc. Iata noul look al designerului!

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 25 de ani va fi nevoita sa traiasca toata viața cu vina morții propriei sale fiice. Aceasta a parcat mașina cateva momente lasand-o singura pe micuța, iar cand s-a intors nu a mai gasit nici mașina, nici copilul. Aceasta a sunat disperata la poliție. Dupa cateva ore de cautari,…

- Un polițist din Toscana a fost batut pana a fost lasat inconștient de doi romani aflați in stare de ebrietate. Aceștia l-au taiat cu un ciob pe fața și apoi au fugit. Totul s-a intamplat pe 13 martie, atunci cand cei doi romani au harțuit o vanzatoare, iar polițistul i-a luat apararea.…

- Dezvaluirile fostului premier Victor Ponta, care a susținut intr-un interviu acordat celor de la stiripesurse.ro ca l-a adus pe Klaus Iohannis la Grivco la intervenția lui Dan Voiculescu nu raman fara ecou. Sambata, intr-o postare pe blogul sau personal, Voiculescu a reacționat in termeni duri : „Minte…

- Potrivit politistilor care au ajuns la locul crimei, o casa din cartierul Ronat, un cartier marginas al Timisoarei, bunica fetitei a sunat la numariul de urgente 112 pentru a anunta crima, in jurul orei 23.00. Odata ajunsi la adresa, politistii au gasit-o pe fetita inecata in cada si cu venele de la…

- Surse judiciare au declarat luni pentru News.ro ca primele rezultate ale necropsiei indica drept cauza a decesului asfixia prin edem pulmonar acut in cazul barbatului coborat dintr-o masina si lasat pe strada, in fata unui bloc din Pitesti. Conform surselor citate, concluzia legistilor pune…

- Dimineața școala arata ca dupa furtuna, au povestit martori oculari, cu uși rupte, dulapuri rasturnate, zeci de hartii impraștiate pe jos.Potrivit relatarilor de la fața locului ale gherlainfo.ro, elevii au fost trimiși acasa pana la terminarea cercetarilor. Corpul nou de cladire unde s-a…

- In Bacau, o avarie la o conducta a lasat populatia fara apa potabila. Aceasta va fi furnizata cu program, dimineata intre orele 6:00 si 8:00, iar seara intre 18:00 si 20:00. Primarul municipiului, Cosmin Necula, a anuntat ca au fost create 17 puncte de distributie a apei nepotabile: Cosmin Necula: Opt…

- Haos printre posesorii de telefoane mobile! Toți cei care au cartele pre-pay sau abonamente Telekom se plang ca nu pot sa efectueze apeluri. Totul a inceput luni, 5 martie, dupa ora 14:00. Acestora le apare instant mesajul „Neinregistrat in rețea”, neputand sa sune, sa primeasca mesaje sau sa acceseze…

- Ion Ghika, fiul avocatului si economistului Dinu Ghika, care a parasit tara in 1978, spune ca tatal sau avea „acel eroism care a caracterizat o intreaga clasa de dezmosteniti ai comunismului“, descriind in cartea „Lungul drum al noptii catre zi. Memorii 1948-1978“, publicata de Editura Vremea, efectele…

- Liviu Teodorescu a prezentat-o intr-un sfarșit pe iubita lui, Iulia, cu care se iubește inca din liceu. Blondina a studiat Dreptul, a facut și doua mastere, iar acum este la masterat, dar muncește in același timp. Vrea sa fie “energia care intoarce roata”. “Am terminat Dreptul la Universitate, doua…

- Fiul fostului petrolist Florin Pancovici și-a gasit, marți, fiul de 16 ani spanzurat in scara blocului in care locuia. Adolescentul a lasat un bilet de adio parinților lor. Sebastian Pancovici avea 16 ani și era un elev model, invațand la Colegiul I.L. Caragiale din Ploiești. El a fost gasit spanzurat…

- Bravo, ai stil! All Stars: In editia de astazi, difuzata la ora 16:30, la Kanal D, Silviei i se acorda o a doua sansa, iar concurenta de la “Bravo, ai stil! All Stars” accepta o noua provocare. “Ieri s-a intamplat ceva neasteptat in atelier, din toate punctele de vedere. Nu spun doar ca atitudinea…

- Gala de moda ce a avut loc la Milano i-a lasat muți de uimire pe cei prezenți. Renumitul brand Dolce & Gabbana a folosit drone pentru prezentarea de moda in cadrul careia au fost expuse ultimele modele de genți ale creatorilor sai.

- Madalina Ghenea este una dintre cele mai frumoase femei nu doar din Romania, ci și din lume. Prin urmare, nu este de mirare ca face victime printre barbații de pe tot globul. La o apariție publica recenta, frumoasa actrița a fost surprinsa imbracata intr-un fel care le da palpitații admiratorilor.

- Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatatii in Guvernul Ciolos, l-a acuzat, intr-o postare pe Facebook, pe ministrul Justitiei Tudorel Toader ca propunerea de demitere a Laurei Codruta Kovesi de la sefia DNA s-a facut la presiunea aliatilor sai politici, aceasta actiune facand parte dintr-un plan…

- Doryan-Stefan Gagiu, in varsta de un an si noua luni, din comuna Viisoara, Targoviste, traieste de cateva luni intr-o lume intunecata. Boala rara de care sufera, depistata, din pacate, cu intarziere, l-a lasat pe micut fara vedere. In incercarea de a-i reduce tumorile situate pe chiasma optica (incrucisarea…

- Dupa moartea lui Dinu Patriciu, fiicele miliardarului, Ana și Maria, i-au deschis proces fratelui lor vitreg, Andrei Alexandru Stefan. Ele cereau evacuarea acestuia din casa in care locuia dupa decesul tatalui sau vitreg. Ana și Maria au pierdut procesul deschis la Judecatoria Sectorului 1, Andrei …

- Fara indoiala, Catalin Botezatu se numara printre acele puține persoane care pot susține ca au facut tot ce și-au dorit și ca au exploatat viața la cote maxime. Designerul poate spune ca a trait cat alții in 10 vieți. Cu toate acestea, trecut de curand de pragul varstei de 50 de ani, Catalin Botezatu…

- Liverpool i-a produs miercuri seara lui Porto cea mai grea infrangere europeana din istoria clubului, 0-5. Antrenorul "cormoranilor" a fost, evident, extrem de fericit dupa meci, remarcandu-l pe scoțianul Andy Robertson intr-un mod amuzant. "Jucatorii au fost fantastici, e un rezultat posibil doar cand…

- Un interlop din Petroșani este in libertate deși a comis un accident și a fugit de polițiști, la patru ani dupa ce a ucis doi oameni pe trecerea de pietoni. Una dintre victime era mama lui Fabiani Pricsina, copilul-minune, considerat cel mai bun pianist din lume, in anul 2015.

- A lipsit mulți ani din industria cinematografica, insa are de gand sa remedieze acest lucru! S-a luptat cu dependența de droguri și alcool, a scapat de multe kilograme și pare pregatita sa preia fraiele vieții ei artistice. Amanda, in anii de glorie versus in anii de dizgrație (2013-2017) In anii adolescenței,…

- Actrița Paula Chirila a trecut pe la cabinetul medicului estetician. Aceasta și-a facut lipoaspirație. Paula Chirila se ocupa intens de imaginea sa de cand a devenit din nou o femeie libera. Actrița a divorțat anul trecut de Marius Aciu , cel care i-a fost partener de viața foarte mulți ani. Paula Chirila…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, a reacționat dur dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, nu a fost lasat sa ia cuvantul miercuri in Parlamentului European pe modificarile aduse la legile justiției. „Este o execuție”, a tunat deputatul PSD, la Antena3. „Pe de alta parte, raman la…

- O problema nerezolvabila de matematica, data elevilor la o scoala din China, a surprins internautii prin absurditatea acesteia. Conform IFL Science, problema suna in felul urmator: „Daca o nava are...

- Ingvar Kamprad era unul dintre cei mai bogati oameni ai planetei gratie imperiului sau de mobila pentru toate buzunarele si usor de asamblat. Decesul sau, survenit in urma cu cateva saptamani, a lasat fara stapan o avere de 54 de miliarde de euro care va ajunge in mare parte la o fundatie germana.Omul…

- Fostul comandant al Diviziei 2 Infanterie “Getica” Petrica-Lucian Foca a fost eliberat din funcția de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata miercuri in Monitorul Oficial. El fusese numit in aceasta funcție…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Ramnicu Sarat, in urma exploatarii unor informatii de interes operativ au identificat principalii banuiti de comiterea unui furt de componente auto.

- Medicii din Cluj s-au confruntat, recent,cu un caz mai special. Un barbat in varsta de 52 de ani s-a prezentat la spital dupa ce a fost atacat de un caine. In urma mușcaturilor acestuia, barbatul a suferit numeroase rani la nivelul organelor genitale.

- Caz socant in Maramures. Un tanar de 23 de ani a fost snopit in bataie intr-o benzinarie din centrul orasului Borsa. Agresorul i-a dat cu o sticla in cap si l-a lovit cu pumnii si picioarele pana l-a lasat inconstient, intr-o balta de sange. "Aseara m-am oprit in Peco in Borsa, in…

- Care este numele real al Biancai Dragusanu Bianca Dragusanu a devenit cunoscuta in showbiz-ul romanesc in 2009 prin prisma relatiei cu designerul Catalin Botezatu. Si-a consolidat apoi imaginea publica prin mai multe proiecte de televiziune si prin aparitii media controversate in presa de scandal, mizand…

- Primarul general interimar, Silvia Radu, reacționeaza la declarațiile reprezentantilor PL din Consiliul municipal Chisinau. Aceștia au acuzat-o de incompetența, iar motivul, potrivit lor este ca la o saptamina dupa ninsoare, strazile nu sint inca curațate, anunța NOI.md In replica, primarul general…

- Un celebru manelist a implinit, miercuri, varsta de 45 de ani și a facut cateva declarații savuroase. Interpretul a povestit cum a ramas fara o suma considerabila de bani, dupa ce soția sa a intrat in posesia lor.

- Aida Strambeanu (24 de ani), programator, și Aly Elsiddig (40 de ani), jurist, au posibilitatea sa caștige 100.000 de lei, daca vor ghici varsta altor oameni la “Guess My Age – Ghicește varsta”, show-ul prezentat de Dan Negru, la Antena 1.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, referindu-se la protestele de strada, ca ar trebui asumate astfel de adunari publice". "Eu cred ca ar trebui sa fie asumate aceste adunari publice, ele sunt permise de lege daca sunt autorizate, si nu…

- Doi șoferi au pus stapanire pe o strada din Alba Iulia, sambata dimineața. Aceștia și-au parcat mașinile in așa fel incat au blocat intrarea/ieșirea din str. Cloșca – Arnsberg. A fost chemata Poliția locala dar, dupa cum a scris un localnic, masura luata – de a lipi inștiințarile pe parbrizul mașinilor…

- Neajunsurile din Romania au determinat tot mai mulți romani sa plece peste hotare, in cautarea unui loc de munca mai bine platit. Din pacate, de multe ori, conaționalii noștri au fost nevoiți sa iși lase copiii acasa.

- Tyler Hilinski, component in varsta de 21 de ani al echipei de fotbal american Washington State, a fost gasit mort in apartamentul sau, marti, dupa ce nu s-a prezentat la un antrenament, relateaza presa din SUA.Politistii au gasit o arma si un bilet de adio langa cadavrul tanarului, scrie…

- Zapada cazuta in avanpremiera CEx a pus pe moate nervii bucurestenilor. Asta in timp ce madam primar era ocupata cu trasul sforilor in PSD. Bucurestenii ghinionisti au fost nevoiti sa patineze ieri, fie pe roti, fie pe propriile talpi. Si asta pentru ca iarna nu a tinut cont de prioritatile politice…

- Un sofer din Bistrița a lasat 30 de case fara curent electric, dupa ce a mers 20 de metri printr-un sant. Barbatul era baut și a pierdut controlul volanului. Bistriteanul bause atat de mult, incat n-a mai nimerit drumul, si a mers cu masina mai bine de 20 de metri printr-un sant. S-a oprit intr-un stalp…

- Catalin Botezatu se alatura juriului „Bravo, ai still! All Stars!”. De aceasta data, in competitie vor fi aduse cele mai valoroase concurente ale sezoanelor precetendente. Emisiunea in noua formula va incepe pe 22 ianuarie.

- Cine si-ar fi imaginat asa ceva? Dupa ce Simona Halep si-a petrecut vacanta alaturi de Radu Barbu in Italia, iar toata presa internationala a speculat faptul ca numarul 1 WTA are iubit, a venit randul altei jucatoare de tenis din Romania sa se afiseze alaturi de un barbat.

- Dima Kalekin este unul dintre copiii care nu isi vor cunoaste niciodata parintii adevarati.A fost abandonat chiar in ziua in care a venit pe lume pentru ca suferea de hidrocefalie, cunoscuta ca "apa la creier". Copilul a ajuns intr-un orfelinat pentru persoane cu dizabilitati, iar de aici viața lui…

- Are un trup de zeita, care i a adus succesul si a facut o cunoscuta in intreaga lume. Focoasa bruneta a pozat incendiar pe o plaja din Thailanda, bucurandu-se de mare si de razele soarelui.

- TARA DE HOTI Un barbat de 29 de ani, din Barlad, a fost pus sub control judiciar de procurorii barladeni, dupa ce politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Barlad au dispus retinerea sa pentru o perioada de 24 de ore. Acesta este banuit de comiterea a doua infractiuni de furt dintr-o…

- El a lasat un bilet de adio catre cei apropiați in care i-ar fi indemnat sa-l conduca pe ultimul drum și sa-l uite, potrivit specialarad.ro Tanarul din comuna aradeana Lipova a fost gasit spanzurat, luni, in jurul orei 15.30, chiar de tatal sau. Cantarețul ar mai fi incercat, in trecut, sa-și…

- Paula Seling are probleme de sanatate din cauza profesiei, lucru pe care, insa, artsta nu-l lasa sa se vada in concertele și spectacolele sale. Paula Seling, care este nelipsita din casa parinților sai din Baia Mare de sarbatori , este una dintre cele mai de succes, dar și cele mai apreciate cantarețe…

- La final de an, e vremea retrospectivelor. De aceea, Libertatea a vrut sa afle de la oameni care a fost personalitatea care le-a marcat, pe parcursul anului, ori de-a lungul timpului, existența. Pentru cei mai mulți dintre cei intervievați, figura cel mai clar reprezentata este cea a regelui Mihai.…