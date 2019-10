Stiri pe aceeasi tema

- Nu se știe exact ce sume de bani se afla in conturile lui Catalin Botezatu, insa credem ca putem spune cu certitudine ca este vorba despre niște cifre impresionante. Oricum, important este faptul ca, la așa bani, nu poți sa iți lași averea pe mainile oricui. Nici nu-ți permiți sa te culci pe o ureche…

- Catalin Botezatu s-a reintors in Romania dupa ce a fost operat de cancer la colon in Turcia. Ulterior, designerul a mers la Paris pentru niște investigații de ultima ora, iar acum se afla in perioada de refacere. Catalin Botezatu a trecut prin momente grele, designerul fiind nevoit inclusiv sa faca…

- Catalin Botezatu a reușit sa invinga cancerul la colon, iar acum se recupereaza. El este acum la un nou control la clinica din Turcia, unde medicii vor sa se asigure ca totul este bine. Designerul Monica Vlad, una dintre prietenele sale cele mai bune, a vorbit la Romania TV, de la Saptamana Modei…

- Catalin Botezatu s-a intors din Turcia, acolo unde a trecut printr-o operație destul de dificila pentru inlaturarea unei tumori la colon de natura canceroasa. Indragitul designer a facut prima declarație in acest sens și, fiind cuprins de emoții, nu și-a putut stapani lacrimile. Catalin Botezatu, vizibil…

- Catalin Botezatu a revenit in mediul virtual, dupa o absența de 20 de zile, timp in care s-a aflat in perioada de recuperare dupa operația suferita. Designerul le-a mulțumit tuturor pentru mesajele de susținere. Catalin Botezatu este nevoit sa faca chimioterapie, dupa ce in luna iulie medicii i-au descoperit…

- Catalin Botezatu a marturisit, intr-un interviu pentru femeide10.ro, ca deși are tot ce iși dorește, este singur și nefericit și ca nici nu mai crede in dragoste. "Cand nu muncesc, sunt singur și melancolic. Nu sunt fericit. Nu da fericirea afara din mine, chiar daca am aproape tot ce vreau.…

- Sunt momente cumplite pentru Catalin Botezatu. Acesta si-a anulat spectacolele pe care le avea. El trebuia sa isi prezinte colectia la Fashion Week la Paris intre 23 septembrie si 1 octombrie insa starea de sanatate nu ii permite acest lucru. Astfel, a renuntat la toate evenimentele mondene…

- Bianca Dragușanu are de gand sa scoata bani frumosi din mersul la altar și dansul miresei, cum a facut cand s-a maritat cu Victor Slav, doar ca acum a ridicat mult pretul, scrie Libertatea. Catalin Botezatu dezvaluie MOTIVUL REAL pentru care Bianca Dragusanu si Alex Bodi S-AU CASATORIT…