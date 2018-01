Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Botezatu se intoarce in televiziune. Celebrul creator de moda a fost cooptat in juriul „Bravo, ai stil!”, de la Kanal D, dupa ce Razvan Ciobanu a parasit emisiunea. Catalin Botezatu va fi noul membru al juriului „Bravo, ai stil!”, intr-un sezon special, ce va aduce, de aceasta data, in competiție…

- Ziua de ieri a fost cu ghinion pentru un șofer din Navodari. Cand a ajuns in parcare, a avut parte de o surpriza. S-a trezit cu masina infoliata. Imaginea a devenit imediat virala pe internet.

- Surpriza de proportii pentru soferii baimareni. Din 5 ianuarie acestia achiziționa abonamentul anual de parcare cu 100 de lei. Pretul este similar cu cel de anul trecut iar tichetul este valabil in parcarile publice de pe raza municipiului Baia Mare. Posesorii de autoturisme au posibilitatea și de a-și…

- Simona Halep și Irina Begu vor juca, vineri, de la ora 8:00, in semifinalele turneului WTA de la Shenzen. Cele doua jucatoare de tenis se cunosc de multa vreme, iar in 2006, faceau parte din echipa naționala de junioare a Romaniei. In urma cu 12 ani, Simona și Irina au fost protagonistele emisiunii…

- Cum a fost surprinsa Laura Cosoi dupa ce s-a aflat ca este insarcinata. Vedeta se afla impreuna cu soțul ei, in vacanța, in Dubai, unde viitoarea mamica și-a aniversat și cei 35 de ani. In ultima vreme, despre Laura Cosoi, care a trecut prim momente grele anul trecut , s-a zvonit ca ar fi insarcinata.…

- Un incendiu a izbucnit la proprietatea lui Bill și Hillary Clinton de la Chappaqua, in statul New York. Flacarile au fost stinse rapid de pompieri, iar nicio persoana nu a fost ranita, relateaza AFP. Mai multe echipaje au intervenit la fața locului, iar flacarile au fost stinse rapid. Ulterior, un purtator…

- Coasta de est a Statelor Unite a fost lovita de un val de frig, ceea ce pentru unii oameni a fost o adevarata surpriza. Locuitorii din statul Florida nu au vazut zapada de aproape trei decenii, iar acum au avut parte din nou de ninsori, relateaza AFP. O furtuna puternica de iarna lovește coasta de est…

- Creatorul de moda Razvan Ciobanu, jurat la emisiunea „Bravo, ai stil!”, paraseste show-ul difuzat de televiziunea Kanal D, pentru a se dedica in totalitate businessului sau personal.Citește și: ALERTA - Klaus Iohannis a PROMULGAT Legea Bugetului: critici EXPLOZIVE la adresa Guvernului…

- Nu doar emisiunea „Bravo, ai stil” se bucura de aprecierea unui public numeros, ci si juratii acestui show au intrat la inimile telespectatorilor. Din pacate, unul dintre ei isi ia ramas bun de la colegii sai si de la fani si se retrage pentru a se ocupa in totalitate modei. Razvan Ciobanu, unul dintre…

- A fost membru al juriului “Bravo, ai stil!” timp de 3 sezoane, iar acum a decis sa se retraga din show-ul de moda și de pe micile ecrane, iar motivul este unul destul de intemeiat. Razvan Ciobanu, apreciatul jurat de la “Bravo, ai stil!” și unul dintre cei mai valoroși creatori de moda din Romania,…

- Anul Nou incepe cu anunturi nu tocmai bune pentru proiectul de televiziune „Bravo, ai stil!". Celebrul designer Razvan Ciobanu, unul din juratii show-ului de la Kanal D, a anuntat pe pagina personala de socializare ca se retrage deoarece: „am nevoie sa petrec timp cu mine ca si designer".

- O Hotarare de Guvern adoptata joi stabilește ca, in anul 2018, contingentul de lucratori straini nou-admiși pe piața de munca din Romania sa se ridice la 7.000, in baza avizelor de angajare/detașare.

- Surpriza de proporții in Cupa Ligii Angliei! Manchester United a fost eliminata in sferturile de finala ale competiției de Bristol City, formație din liga a doua valorica a campionatului Angliei. "Diavolii roșii" au pierdut dramatic partida cu scorul de 1-2.

- Intr un alt dosar, aflat pe rolul Tribunalului Constanta, Sorin Gabriel Strutinsky este acuzat de patru infractiuni de trafic de influenta, dintre care una in forma continuata, de instigare la savarsirea a doua infractiuni de fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata, si de instigare…

- Iuliana a castigat „Bravo, ai stil!”. A meritat? Dupa ce timp de patru luni, au urmarit concurentele evoluand din toate punctele de vedere, expunandu-si alegerile vestimentare, viziunile, parerile, obiectiile, mereu aflate sub „lupa” instransigenta a celor patru jurati – Iulia Albu, Raluca Badulescu,…

- Spectacol total si emotii uriase, astazi, la marea finala a celui de-a al treilea sezon „Bravo, ai stil”!A Unicul show din Romania dedicat elegantei, creativitatii si puterii de seductie si-a desemnat castigatoarea. Dupa ce timp de patru luni, au urmarit concurentele evoluand din toate punctele de…

- Cine castiga Bravo ai stil, sezonul 3? Iata-le pe finaliste! Emisiunea “Bravo, ai stil” de la Kanal D a devenit un fenomen mediatic inca de la primul sezon. In competitia de fashion au intrat tinere ce au devenit in scurt timp idoli a adolescentelor de pretutindeni. Juriul compus din Raluca Badulescu,…

- CASTIGATOARE BRAVO AI STIL, 17 DECEMBRIE 2017. Marea finala a celui de-al treilea sezon al emisiunii „Bravo, ai stil!” va fi difuzata duminica, 17 decembrie, de la ora 21:30, la Kanal D! Voturile telespectatorilor și desemnarea caștigatoarei „Bravo, ai stil!” vor putea fi urmarite in direct, in Gala…

- Pe numele senatorului PSD, Șerban Nicolae, și al ministrului Sanatații, Florian Bodog, a facuta o sesizare la Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU), in care se reclama suspiciuni de plagiat a tezelor de doctorat ale celor doi.

- Kayserispor, CS U Craiova și CFR Cluj sunt echipele care il doresc pe Alex Ionița II. Mihai Rotaru chiar a oferit 200.000 de euro, plus Simon Mazarache și Cristi Barbuț, fotbaliști care nu intra in planurile de viitor ale formației care acum se afla pe locul 3 in Liga 1. In schimb, Dani Coman a anunțat…

- Chiar daca Beyonce de Romania, fosta iubita a lui Nicolae Guța, este suspecta de cancer, aceasta nu renunța sa aduca un zambet cald pe fațele celor apropiați. Cantareața de manele i-a facut o surpriza frumoasa fiicei sale.

- Anda Calin si Liviu Varciu formeaza unul dintre cele mai mediatizate cupluri din tara si nu ezita niciun moment sa ne surpinda. Dupa ce Liviu Varciu a plecat din tara pentru filmarile showului ”Asia Express”, Anda Calin impreuna cu fetita sa, ii duc dorul si il asteapta cu nerabdare acasa.

- Dan Negru este unul dintre cei mai apreciați prezentatori din Romania. Profesionalismul și pasiunea cu care s-a prezentat de fiecare data in fața telespectatorilor au facut ca el sa fie iubit.

- Sindicatele Cartel Alfa și Blocul Național Sindical (BNS), impreuna cu alte 39 de grupuri civice și organizații non-guvernamentale cheama romanii in strada pentru a cere demisia imediata a Guvernului și a președinților Camerei Deputaților și Senatului.

- Potrivit rezultatelor unui sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbana si Regionala (CURS) in luna noiembrie, in cazul in care s-ar organiza alegeri parlamentare, PSD ar obtine 43% din voturi, cu 2,5% mai putin decat in 2016. Prima modificare importanta ar fi reprezentata de o crestere a procentelor…

- Dupa ce Viorel Lis a fost externat din spital, in urma operației de colecist, acesta a avut parte de o surpriza de proporții acasa. Oana l-a așteptat cu un buchet imens cu trandafiri și o bautura speciala.

- Plangere de ultima ora la DNA. Un barbat a venit in fata procurorilor dupa ce a gasit in centrul Capitalei 5 saci cu cartele de telefonie functionale. Barbatul care a abandonat sacii a fugit.Procurorii anticoruptie au avut parte de un incident neobisnuit. Un barbat a venit sa declare ca, duminica,…

- Trei militari romani raniti in teatrele de razboi din Irak si Afganistan ar putea fi numiti cetateni de onoare ai Capitalei, potrivit unor proiecte de hotarare aflate pe ordinea de zi a sedintei CGMB de saptamana viitoare.Citeste si: ULTIMA ORA - Trafic BLOCAT pe DN1 in urma unui accident.…

- Ultima intrecere de Formula 3 a sezonului și totodata cea mai prestigioasa a aruncat la coș orice previziuni, trecand de la calificarile previzibile cu cei patru protagoniști ai seriei europene in frunte, la o nebunie totala, decisa in ultimul viraj in favoarea temerarului recrut Red Bull, Dan Ticktum.…

- Mihai Stoica a vorbit despre transferul lui Adam Nemec de la Dinamo la FCSB. Surprinzator, oficialul roș-albaștrilor nu il vrea pe slovac. In schimb, il lauda pe Gabi Enache, unul dintre cei mai contestați fotbaliști din lotul lui Nicolae Dica. "Nemec nu este un jucator interesant pentru Steaua, din…

- Negocierile declanșate de PNL pentru rasturnarea Guvernului Mihai Tudose au debutat, ieri, cu o surpriza de proporții: liberalii nu au avansat pentru funcția de prim-ministru numele președintelui partidului, Ludovic Orban.

- Alex Velea va aparea la emisiunea „Bravo ai stil”, acolo unde il va inlocui pe cantarețul Jorge. Surpriza de proporții pe micile ecrane. Alex Velea va aparea la emisiunea „Bravo, ai stil”, de la Kanal D, incepand de sambata seara, 11 noiembrie 2017. Astfel, Alex Velea, care a fost cerut in casatorie…

- Andreea Banica a avut parte astazi de o surpriza de proportii. Fiul ei, Noah Andrei, a rostit primul cuvant, iar ea si sotul ei au filmat totul. Fiica artistei e foarte incantata ca fratele ei a reusit sa vorbeasca.

- Asteptarea a luat sfarsit, iar la primele ore ale diminetii, Andreea Marin si-a anuntat fanii ca are o surpriza pentru ei. Zilele trecute, vedeta a marturisit ca este implicata intr-un nou proiect. Asteptarea a luat sfarsit, iar in scurt timp Andreea Marin va anunta ce proiect a demarat in aceasta perioada.…

- Devenita cunoscuta dupa aparitiile dese in talkshow-ul lui Dan Diaconescu, Magda Ciumac a urmat o cariera in televiziune, fiind apoi prezentatoare la un post TV din Timisoara, iar din ultimele postari pe contul ei de Facebook, bruneta pare sa se axeze acum pe propria afacere.

- Valentin Costache, mijlocașul de 19 ani al lui Dinamo, a fost vandut la CFR Cluj! Actele s-au semnat deja, dar jucatorul va pleca la ardeleni in iarna. Moderatorul Radu Naum a anunțat in emisiunea sa de la TV Digi Sport ca transferul va avea loc oficial in iarna. CFR a profitat de degringolada iscata…

- uvernul Spaniei a convocat alegeri anticipate in Catalonia, pe 21 decembrie, dupa ce parlamentul regional a proclamat independenta, in ciuda avertismentelor Madridului si declararii referendumului neconstitutional. Partidele din Catalonia care sustin independenta regiunii nu vor mai obtine…

- Surpriza de proporții in Primera Divizion! Aflata la sezonul sau de debut in La Liga, Girona a invins surprinzator, cu 2-1, pe deținatoarea titlului și campiana europeana la nivel de cluburi, Real Madrid.

- Girona a obținut o victorie istorica in campionatul Spaniei. Catalanii au invins-o pe teren propriu pe Real Madrid cu scorul de 2-1. Dupa aceasta infrangere, echipa lui Zidane este cu 8 puncte in spatele liderului, Barcelona.

- Cum s-a pregatit Iulia Albu pentru Halloween. Excentrica vedeta este de nerecunoscut! Jurata de la Bravo, ai stil! s-a pregatit intens pentru “Sarbatoarea mortilor”. Sambata aceasta, incepand cu ora 22:00, la “Bravo, ai stil!” se va da startul unei seri de Gala incendiare, cu tinute iesite din comun…

- Barack Obama a revenit in efervescenta reuniunilor de campanie electorala, denuntand evolutia recenta a politicii americane, dar fara mentioneze numele succesorului sau Donald Trump, relateaza AFP, conform news.ro.Discret de cand a plecat de la Casa Alba, al 44-lea presedinte al Statelor Unite…

- Vasile Miriuța nu a reușit nicio victorie de la preluarea bancii tehnice a lui Dinamo, inregistrand doua eșecuri și o remiza. Totuși, tehnicianul de 49 de ani le-a promis jucatorilor tineri din lot ca le va face cadou o vacanța exotica daca echipa va prinde un loc de play-off. ...

- O mireasa din India i-a facut o supriza de proporții proaspatului sau soț. Daca pana acum ne-am obisnuit cu dansurile romantice, in doi, iata ca de aceasta data mireasa a pregatit un dans special pentru barbatul vieții sale.