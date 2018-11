Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, 27 de ani, 1 WTA, și Darren Cahill, 53 de ani, nu vor mai colabora din urmatorul sezon . Anunțul a fost facut vineri seara de antrenorul romancei, care a spus ca parteneriatul a ajuns la final din cauza unor motive personale. Cahill a anunțat ca a incheiat colaborarea cu Halep, deoarece…

- Gabriela Cristea nu a pastrat o relatie stransa cu parintii sai. Eugeniu Cristea este tatal a doi copii, Gabriela si Emil, insa niciunul dintre ei nu a pastrat legatura cu parintele lor, mai ales dupa ce mama acestora a murit. Vedeta tv a dezvaluit ca nici la momentul actual tatal ei nu și-a vazut nepoțica,…

- Angelina Jolie și-a dus copiii sa vada filmul The Nun, care a fost turnat in Romania. Este vorba despre „The Nun – Calugarita: Misterul de la manastire”. Abia lansat, filmul starneste controverse in lumea intreaga. Iar la premiera din Los Angeles au fost si aparitii surpriza. Angelina Jolie a starnit…

- Astrologul Mariana Cojocaru vorbește deschis despre schimbarile din viața ei, despre divorț și provocarile prin care a trecut in ultimii ani. Duminica, de la ora 15:45, in cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, de la Antena Stars, astrologul Mariana Cojocaru susține ca relația cu soțul ei era deja…

- Presedintele Comisiei parlamentare de control a activitatii SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a vorbit despre relația dintre George Maior și Horia Georgescu. Acesta susține ca George Maior a declarat ca nu il cunoaște pe domnul Horia Georgescu, dar a participat la ziua acestuia de naștere.''Și…

- Carmen de la Salciua este o cantareata foarte apreciata, iar popularitatea ei a crescut foarte mult in ultimele luni, insa chiar si ea atrage uneori critici din partea internautilor. Carmen de la Salciua este o cantareata apreciata de multi romani. Frumoasa artista a adunat sute de mii de urmaritorii…