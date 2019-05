Primaria Constanta concesioneaza un spatiu cu destinatia de cabinet medical

Primaria Constanta concesioneaza un spatiu cu destinatia de cabinet medical in suprafata de 105,22 mp, pentru specialitatea medicina de familie, situat in municipiul Constanta, bd. I.C. Bratianu nr. 47, in vederea desfasurarii activitatii medicale in… [citeste mai departe]