- Catalin Botezatu a trecut prin cea mai grea perioada din viața lui. Artistul a disparut brusc pentru o perioada de pe conturile de socializare, dar și din viața publica, iar acum creatorul de moda face lumina referitoare la situația prin care tocmai a fost. A suferit mai multe operații grave, iar pentru…

- Catalin Botezatu, suspectat de cancer la colon, spune ca are incredere ca va fi totul bine si a participat la emisiunea Teo Show. "Acum bine, sper sa fie si mai bine, sunt in perioada de recuperare, am zis sa nu ratez emisiunea asta. M-am saturat in primul rand de barfe si o sa fiu scurt.…

- Catalin Botezatu si-a scris deja testamentul. Viata nu l-a scutit de probleme, insa celebrul creator de moda a stiut cum sa le faca fata cu eleganta, intotdeauna! In ultimul an, Catalin Botezatu a fost internat de urgenta de doua ori in spital.

- A primit lovituri de la viata de nici ea nu le mai stie numarul. Tot greutatile au facut-o sa-si strige durerea prin melodiile pe care le lanseaza. Oana Radu a facut primele declaratii dupa ce sufletul ei pereche a incetat din viata. Cum a primit aceasta crunta lovitura si ce gest sfasietor a facut…

- Creatorul de moda Catalin Botezatu a trecut prin momente dificila, dupa ce medicii i-au depistat o tumora. Designerul a oferit detalii despre intervenția chirurgicala pe care a suferit-o. Catalin Botezatu a fost operat in Turcia dupa ce medicii i-au depistat o tumora la colon, extinsa de la apendice.…

- La sediul Inspectoratului General al Politiei Romane, a avut loc o declaratie de presa in cadrul careia a fost transmis apelul Politiei Romane ca urmare a faptului ca, in ultima perioada de timp, se inregistreaza o crestere ingrijoratoare a apelurilor false la 112. Nu mai reprezinta un secret faptul…

- Tatal Alexandrei Maceșanu, adolescenta disparuta in Caracal de mai bine de o saptamana spera in continuare ca fiica lui va fi gasita in viața. Ioan Maceșanu a declarat pentru Antena 3 ca nu și-a pierdut increderea. Nu mi-am pierdut increderea. Cred ca ea este in viața. Nu ne-am indoit niciodata, nici…

- In primele lor zile de viața, Maya și Ingrid Costache, din Slobozia, județul Ialomița, au fost diagnosticate cu o cumplita boala: paralizie cerebrala cu tetrapareza spastica. In cei opt ani scurși, gemenele au facut mii de ore de terapie pentru a-și putea folosi cat de cat normal mainile și picioarele.…