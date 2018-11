Stiri pe aceeasi tema

- Are doi baieți cu mame diferite, așa spune Catalin Botezatu, insa și-ar fi dorit inca un copil și cu Bianca Dragușanu. Designerul și vedeta au avut o relație cu nabadai, insa in cele din urma s-au desparțit și au ramas foarte buni prieteni, mai ales pentru ca designerul a fost cel care a facut-o…

- Unul dintre numele vehiculate pentru noua echipa pe care Rednic vrea s-o construiasca in „Groapa” este cel al portarului belgian Logan Bailly, in varsta de 32 de ani, care a mai trecut pe la Borussia Gladbach, Celtic Glasgow și Mouscron. Logan Bailly a plecat de la Celtic in ianuarie, ajungand la Mouscron,…

- Constantin Toma, un fost model de doar 24 ani, care a colaborat cu Catalin Botezatu, a fost gasit fara suflare in locuința sa din Ploiești. Tanarul și-a pus capat zilelor, scrie. Tanarul model, a carui mama este din Zambia, suferea in ultima perioada de depresie. Recent, acesta s-a certat cu iubita…

- Bianca Dragușanu și Victor Slav nu mai formeaza un cuplu. S-au desparțit, insa au pastrat o relație de prietenie de dragul fiicei lor. Recent, la un post de televiziune, blonda a facut o declarație surprinzatoare despre fostul ei partener. (CITEȘTE ȘI: CUM A REACȚIONAT BIANCA DRAGUȘANU DUPA CE A AFLAT…

- Razboiul dintre Bianca Dragușanu și Gabriela Cristea s-a stins de cateva luni bune, dar, in urma cu cateva ore, au aparut noi informații in legatura cu adevarata relație dintre cele doua vedete, care se bucura de simpatia și susținerea a milioane de oameni din țara și din strainatate. Citește și: Catalin…

- Dupa mulți ani de cand au decis sa puna punct poveștii lor de iubire, Catalin Botezatu a marturisit care este, de fapt, adevaratul motiv pentru care Bianca Dragușanu i-a fost partenera de viața. In varsta de 51 de ani, designerul a facut aceasta dezvaluire ca sa le dea peste nas carcotașilor care au…

- Anda Adam nu se ferește sa ofere publicului informații delicate din viața personala. Invitata la emisiunea ”Acces Direct”, cantareața a spus raspicat: ”Vreau sa mai fac un copil”! Anda Adam s-a casatorit acum trei ani, in luna iunie a anului 2015, cu Sorin Andrei Nicolescu. Acesta este cu cinci ani…

- Tristan Tate a facut primele declarații dupa desparțirea de Bianca Dragușanu și a marturisit ca cei doi s-au separat inainte ca blondina sa petreaca pe litoralul romanesc. Afaceristul a mai declarat ca i s-a parut distractiv sa apara in presa, insa de acum vrea sa iși țina viața departe de lumina reflectoarelor.…