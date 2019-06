Stiri pe aceeasi tema

- Durere fara margini pentru o familie din Arad. Un barbat de 38 de ani a murit, duminica dimineața, dupa ce a cazut brusc din picioare. Catalin și-a pierdut viața la o zi distanța de cand și-a sarbatorit ziua de naștere.

- Decizie de ultima ora despre manechinul lui Catalin Botezatu, cel gasit mort in propria casa! Familia vrea sa il inmormanteze, la sapte luni de la tragedie. Totul se va intampla in weekend-ul care urmeaza.

- O tanara in varsta de 21 de ani, romanca, a murit in Italia, in urma unui accident grav, intre localitatile Roccafranca și Orzinuovi. Doriana Serbu nu a avut nicio sansa. Astazi, familia a condus-o pe fata pe ultimul drum, iar in urma ei au ramas oameni impietriți de durere și lacrimi care nu se mai…

- "La multi ani Printului Louis!" Pentru a marca un an de la nasterea Printului Louis, ducele si ducesa de Cambridge au dat publicitatii trei noi fotografii infatisandu-l pe micul print, al treilea copil al cuplului. "Fotografiile au fost facute la inceputul lunii aprilie de catre Ducesa Kate…

- Dorin Stanca, vicepreședintele Organizației Municipale PNL Arad, considera ca Partidul Național Liberal este partidul care sustine cel mai bine aspiratiile Romaniei in Uniunea Europeana. „Spuneam raspicat ca prin politici publice inteligente mediul antreprenorial trebuie sprijinit. Experiența mea, de…

- Catalin a murit stivit de fiarele mașinii pe care o conducea. Avea 22 de ani, iar prietenii și familia sunt disperați. Nu ințeleg de ce tanarul s-a urcat la volan, deși nu avea permis de conducere. Autoturismul lui a intrat pe contrasens și a fost izbit din plin de un TIR. N-a avut nicio șansa de supraviețuire,…

- O fata de 15 ani din Arad a disparut fara urma! Familia nu mai știe nimic de ea. Mai exact, in urma cu o saptamana, fata a plecat la școala, dar nu s-a mai intors acasa. Crișan Ionela Diana are 15 ani și are urmatoarele semnalmente: 1,60 m., 62 de kg., par șaten, lung și […] The post Polițiștii din…

- Micuța Rosa, fetița lui Pepe și a Ralucai a implinit 4 anișori, și cum o asemenea ocazie nu putea sa treaca neobservata, parinții micuței au organizat o petrecere de pomina, pe care fetița nu o va uita niciodata!