- Andrei Gheorghe a fost gasit mort in propria locuinta, in seara zilei de luni, iar presa a speculat drept cauza a mortii un stop cardio-respirator. Romania TV a intrat in posesia certificatului de deces emis de Institutul de Medicina Legala Mina Minovici, iar medicul legist Razvan Ulea, care a examinat…

- Lacrimi și durere pentru tinerii care au murit in urma gravului accident rutier produs in Olanda. Prieteni, rude și apropiați ai victimelor din accident nu-și incap in piele de durere, inundand paginile de Facebook ale lor cu sute de mesaje de condoleanțe.

- Moartea jurnalistului Andrei Gheorghe a provocat multa durere in sufletele celor care l-au cunoscut și l-au apreciat. Andreea Esca se numara printre prietenii sai apropiați. Vedeta Pro TV-ului este teribil de afectata de vestea morții colegului și prietenului ei. Știrista a dezvaluit totodata cum l-a…

- Moartea lui Andrei Gheorghe a șocat pe toata lumea. Trecerea brusca in neființa a celebrului om de radio și de televiziune a lasat multe rani adanci. Cei care l-au cunoscut iși amintesc cu drag de el. Mihai Bobonete și-a adus aminte de prima lui apariție televizata, chiar in emisiunea lui Andrei Gheorghe,…

- Mesajele de condoleante curg incontinuu de la aflarea cumplitei vesti a mortii indragitului om de radio si televiziune, Andrei Gheorghe.Atat admiratori cat si fosti colegi ai jurnalistului au lasat mesaje pe pagina de Facebook. Redam cateva dintre ele:Sunt oameni ce lasa impresia ca or sa fie acolo…

- Fostul angajat NSA, Edward Snowden, a atacat Facebook printr-un tweet dupa ce gigantul a suspendat Cambridge Analytica, o firma specializata in analiza de date, care a lucrat pentru campania pro-Brexit precum si campania prezidentiala a lui Donald Trump.

- Facebook nu scapa nici in 2018 de ceea ce se dovedește a fi cea mai mare problema: influențarea utilizatorilor inainte de alegeri. Totodata, ar putea fi momentul in care va fi ceruta reglementarea rețelei pentru prevenirea unor astfel de scenarii, scriu cei de la Playtech. Victoria lui Donald Trump…

- Prietenii fotbalistului de la Știința Godinești, care a murit in urma unui accident rutier produs pe raza orașului Tismana, au realizat un filmulet in memoria lui Nicolae Bivolaru. Pe pagina lui de Facebook, internauții sunt intampinați cu mesajul: „Speram ca aceia care l-au iubit pe…

- Tragedie intr-o familie din satul Baxani, raionul Soroca. O fetița de doar doi ani a murit ieri intr-un incendiu. Potrivit poliției, mama copilului a plecat in vizita si a lasat-o pe micuta la o ruda.

- În ajun de 8 martie, când este marcata Ziua Internaționala a Femeii, Elena Oaserele, primarul satului Dereneu, din raionul Calarași a fost a fost amenințata cu moartea. Pe pagina de Facebook a primariei a fost publicata o scrisoare anonima în care cineva scrie…

- Moartea a curmat o poveste de dragoste frumoasa. O tânara a ramas fara sprijin dupa ce soțul sau a decedat dupa o lupta cu boala. Din pacate, Bogdan s-a stins la doar 33 de ani, iar acum soția și copilul sau au nevoie de ajutor. "A fost odata Bibanu (Tincu Bogdan-Vasile) care iubea o…

- Avansurile tehnologice ajung la tot mai multi oameni de pe planeta, care are acum o populatie de aproape 7,6 miliarde de persoane. Pentru multi dintre locuitorii Pamantului, primul si singurul dispozitiv cu care au accesat internetul este telefonul mobil. Numarul utilizatorilor unici de telefoane…

- Toata lumea stie ca Raluca, sotia lui Pepe, este una dintre cele mai frumoase femei din showbiz. Recent, vedeta a participat alaturid e artist la un eveniment monden, acolo unde a atras privirile tuturor.

- Florin Salam și-a pierdut soția chiar de ziua lui, in Duminica Floriilor. Ștefania s-a stins pe un pat de spital, rapusa de o boala crunta, la numai 27 de ani. Chiar daca a trecut o perioada destul de lunga de la tragedie, artistul nu o poate uita pe femeia care i-a daruit primii doi copii. […] The…

- Desi au trecut prin momente dureroase impreuna, Romanita Iovan si Iulian Gogan nu au renuntat niciodata unul la celalalt, scrie spynews.ro. S-au iubit din ce in ce mai mult, iar relatia lor a devenit mai unita pe zi ce trece. Citeste si Romanita Iovan, nostalgica pe Facebook: "Imi vreau viata…

- Durere fara margini in satul Glavanești, din județul Vaslui! Raluca, tanara ucisa cu sange rece de iubitul libian, va fi inmormantata sambata. Ea a fost imbracata cu o rochița roz, iar pe cap i-a fost pusa o coronița de flori. Adusa acasa in sicriu, pe tanara au intampinat-o urletele de durere ale familiei.…

- Florin Calinescu, suparat pe Liviu Dragnea. Actorul s-a filmat și a facut totul public pe contul de socializare. De asemenea, juratul de la Romanii au talent a adus-o in discuție și pe Viorica Dancila. Actorul susține ca Președintele PSD ar trebui sa-și dea demisia din funție. Florin Calinescu a vorbit…

- Desi nu este vorba despre vreo "lansare oficiala", pe internet circula un clip, distribuit de o mulțime de internauti, care nu are cum sa te lase indiferent. Mai excat, ni se prezinta ceea ce pare a fi un sicriu, dotat cu difuzoare din care se aud manele.

- Sorin Avram, fratele geaman al lui Liviu Avram, redactorul-șef adjunct al ziarului Adevarul, s-a stins din viața. Jurnalistul a decedat din cauza unor complicații pulmonare, survenit din pricina unei operații pe care o suferise in urma cu patru ani. Moartea lui a fost confirmata de fratele sau geaman.„Prieteni,…

- Predoiu: "'Felicitari, domnule Toader, se putea si altfel, dar nu stii cum" Fostul ministru al Justitiei, Catalin Predoiu, atrage atentia, intr-un mesaj pe contul sau de Facebook, ca raportul prezentat de Tudorel Toader este "usor demontabil in multe puncte", iar decizia de a solicita revocarea procurorului-sef…

- Criminalitatea cibernetica costa economiile din intreaga lume aproximativ 600 de miliarde de dolari pe an, sau 0,8% din PIB-ul mondial, in crestere fata de aproximativ 445 de miliarde de dolari in anul 2014, arata un studiu publicat miercuri de firma McAfee, specializata in protectia impotriva atacurilor…

- "Se tot mira lumea ca la Cotroceni au fost putini oameni. Pai, voi aveti impresia ca s-a ocupat cineva cu ardoare, ani si ani la rand sa trezeasca constiinta civica in cei care nu mai suporta abuzurile? Nu prea. Pe partea cealalta aia cu #, se lucreaza de ani de zile. Asociatii, ONGuri, intelectuali,…

- Mihaela Radulescu și Felix Baumgartner sunt impreuna de 3 ani și se bucura de o relație perfecta, cel puțin putem afirma asta in urma fotografiilor pe care cei doi le publica constant pe rețelele de socializare și care surprind intocmai atmosfera din cuplu. Cu toate ca se ințeleg de minune, dand dovada…

- In aceasta dupa amiaza, incepand cu ora 16,00, la Stefanesti ar fi trebuit sa aiba loc sedinta de Consiliu Local in care sa se voteze bugetul local pe anul 2018. Intalnirea Legislativului care a fost organizata in Casa de Cultura s-a desfasurat intr-o atmosfera tensionata, care a dus la intreruperea…

- Ciprian Meria si Gheorghe Sofitchi, caruia prietenii ii ziceau Jony, locuiau in Corby, Marea Britanie. Erau de nedespartit, plecasera in lume impreuna si imparteau totul ca fratii. In ziua fatidica, mergeau la munca impreuna cu alti doi prieteni, un barbat si o femeie. A urmat un impact nimicitor…

- Feli Donose, prima apariție publica dupa moartea tatalui. Imbracata in negru și cu lacrimi in ochi, artista a avut o prestație impresionanta in semifinala Eurovision desfașurata in Salina Turda. Feli se afla in doliu, dupa moartea tatalui ei. Chiar daca și-a anulat o parte din concerte, interpreta…

- Lacrimi amare si multa durere a lasat in urma disparitia fulgeratoare a unei cunoscute cosmeticiene, iubita de mii de persoane. Aceasta a murit subit la numai 42 de ani, chiar in brațele soțului ei, asa cum informeaza observator.tv. Carmen Alina Borota avea 42 de ani și era mama a doua fete, una dintre…

- Radu Popescu are un trecut duhnind de la o posta a pesedism de calibru greu. Plus alte chestii. Nu doar fiindca taticul lui, Mihai Gabriel Popescu, a fost APR-ist de-al lui Melescanu-SIE, apoi, ani in sir mare, mare mahar al filialei PSD iesene, din vremea lui Solcanu pina in cea a lui Maricel Popa,…

- "Sunt mandra ca numele meu este deseori asociat sau comparat cu numele unei legende a sportului romanesc, asa cum esti tu. Gica, iti doresc multa sanatate, putere de munca si un calduros La multi Ani", a spus Cristina Neagu intr-un mesaj video postat pe Facebook. Cea mai buna handbalista a lumii in…

- Cristiana și Marian, doi foști concurenți la emisiunea „Mireasa pentru fiul meu”, au postat pe pagina de Facebook o imagine cu fiul lor care a implinit 13 luni. Micuțul este de-o frumusețe rar intalnita. Deși nimeni nu le prea dadea șanse de reușite in relația pe care o au, dat fiind faptul ca Marian…

- Un jucator al echipei de fotbal de liga a IV-a "Flacara Muntenii de Sus" din judetul Vaslui a murit la varsta de doar 16 ani, iar oficialii echipei su anun'at ca a decedat in urma unui atac cerebral. Moartea sa a lasat in urma doar suferinta si multe mesaje sfasietoare au aparut in mediul online.

- Cristina Balan este revoltata de cazul sfasietor al femeii injunghiate de sot intr-o gradinita. Cantareata a scris un mesaj pe Facebook, prin care trage un semnal de alarma dupa tragedia petrecuta zilele trecute in Capitala.

- Filosoful Mihai Sora, in varsta de 101 de ani, a publicat joi seara, pe Facebook, un mesaj emotionant in care reda o amintire pe care o are legat de Neagu Djuvara, alaturi de o fotografie in care apare impreuna cu istoricul care a decedat joi.

- Este o durere de nedescris in familia Alexandrei, fata ucisa de iubitul ei intr-un coafor din Titu, judetul Dambovita. Parintii fetei au relatat momentele de groaza prin care trec, dupa ce fiica lor a fost ucisa cu sange rece de iubit.

- Denisa a plecat foarte greu din aceasta lume, pe care nu a parasit-o inca, cu sufletul, cred apropiatii cantaretei de manele. Sora ei ii simte acum mereu prezenta, iar un celebru numerolog a facut dezvaluiri si inainte de moartea ei, dar si acum. Numerologul Iliuta spune ca cifrele i-au aratat ca Denisa…

- Militaru Marius a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj, in care dezvaluie faptul ca jandarmul acuzat ca ar fi lovit protestatarii are o poveste de viata foarte trista. Lumea a ramas oripilata la vederea imaginilor de sambarta seara, de la protest, cand barbatul a inceput sa loveasca oamenii din…

- O tanara din Canada a fost condamnata pentru uciderea prietenei ei dupa ce poliția a descoperit arma crimei intr-o fotografie cu cele doua postata pe Facebook, scrie BBC News. Cheyenne Rose Antoine, in varsta de 21 de ani, a pledat vinovata pentru uciderea lui Brittney Gargol, in varsta de 18 ani, in…

- Dorel Giurgiu este diferit. Nu este așa cum ne-am obișnuit sa fie artiștii de la Eurovision. Pare un om in lumea lui, un om simplu care iși vede de treaba. Cat despre mișcarea scenica, și la acest capitol puncteaza intr-un fel sau altul. Dorel Giurgiu a participat și anul trecut la Eurovision, iar…

- Harry Uzoka, un model în vârsta de 25 de ani, care colabora cu Zara si Mercedes, a fost înjunghiat mortal pe o strada din Londra. Moartea sa a cauzat un soc, întrucât tânarul era considerat „un simbol pentru baietii de culoare” din Marea Britanie.…

- BANDAI NAMCO Entertainment Europe, unul dintre liderii industriei de jocuri video, invita jucatorii sa se întoarca în periculoasele ținuturi ale Lordranului în DARK SOULSÔ: REMASTERED, ce va fi lansat pe 25 mai 2018 pentru Nintendo SwitchÔ, PlayStationÒ4, Xbox…

- Tânara care a avortat în WC-ul Institutului Mamei și Copilului infirma declaratiile medicilor, precum ca au cautat-o la telefon în cadrul anchetei interne a Ministerului Sanatatii Și raji? Sperii alte fete...”. Aceste cuvinte le-a auzit o tânara…

- Monalisa Pandelea s-a stins din viata, miercuri noapte, la varsta de doar 26 de ani. Tanara si-a gasit sfarsitul pe patul unui spital, potrivit apropiatilor sai. Ea fusese diagnosticata in urma cu cateva luni cu cancer de piele si se pare ca boala a fost descoperita prea tarziu. Cu ceva timp inainte…

- Rauri de lacrimi si durere fara margini pentru prietenii Monalisei Pandelea, tanara ce a fost rapusa de o boala nemiloasa. Pe pagina personala de Facebook a tinerei curg mesajele pline de durere ale apropiatilor. Acestia sunt socati cum de prietena lor nu mai este printre ei, fiind rapusa de o boala…

- Medicul Monica Pop a facut un anunt socant pe Facebook, in urma cu putin timp. Managerul Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice București a scris ca a fost amenintata cu moartea. "AZI AM...

- Imediat dupa moartea lui, un mesaj cutremurator a aparut pe pagina lui de Facebook.In dreptul unei fotografii cu scriitorul aparea o urare de La Multi Ani si o invitatie la capela la care se afla depus trupul lui, pentru cei care doresc sa isi ia ramas bun. "La multi ani prieteni! Cei…

- Tanarul decedat in accidentul rutier de la Cocorastii Colt este un fost pugilist medaliat cu bronz la Campionatul Mondia scrie in editia electronica, de ieri, Observatorul Prahovean.Accidentul cumplit a avut loc in urma cu doua zile la Cocorastii Colt.Unul dintre cele sapte persoane implicate a decedat.…

- Celebra cantareața nu va uita niciodata aceste zile de Craciun! Verișorul ei, de doar 21 de ani, și-a pierdut viața, in Barbados, la doar cateva ore dupa ce a sarbatorit Craciunul cu artista și familiile lor. Rihanna, copleșita de durere dupa moartea verișorului ei Zile triste pentru Riri! Verișorul…