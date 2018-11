Stiri pe aceeasi tema

- Suma acopera cheltuielile de 8 milioane de lei care reprezinta investitia Consiliului Judetean Iasi in consolidarea si modernizarea imobilului. Valoarea totala a proiectului se ridica la aproape 16,6 milioane de lei, cheltuielile eligibile fiind de aproximativ 15,4 milioane, iar cele nerambursabile …

- Iasicon SA și Mis Grup SRL au reușit sa iși adjudece contractul pentru lucrarile de restaurare a Bisericii Evanghelice din Bistrița. Dupa multe zbateri, oferta acestei asocieri, in valoare de aproximativ 10,89 milioane lei, a fost declarata caștigatoare. In august 2017, municipalitatea bistriteana…

- Bani de la stat pentru agricultori. Suma totala platita va fi de circa 169,963 milioane de lei, cu sursa de finantare de la bugetul national, pentru un numar de 18.319 beneficiari si o cantitate totala de motorina de 97,76 milioane de litri.Suma totala platita va fi de 169.962.842 lei,…

- Consliul Local Brașov va analiza la ședința de plen proiectul construirii „Cresa in Brasov, str. Apollo, f.n.” din cartierul Astra, in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020. In acest sens, aleșii locali sunt chemați sa aprobe acordul de parteneriat intre Serviciul…

- EVOLUȚIA PIEȚEI ASIGURARILOR IN PRIMELE ȘASE LUNI ALE ANULUI 2018 Societațile de asigurare autorizate și reglementate de ASF au subscris, in primul semestru al anului 2018, prime brute in valoare de 5,04 miliarde lei, din care 79% reprezinta prime brute subscrise pentru activitatea de asigurari generale…

- Romania a fost a doua economie din Uniunea Europeana la cresterea economiei, in trimestrul al doilea al acestui an, cu un plus de +1,4% fata de primul trimestru, arata datele publicate vineri de Eurostat - Biroul de Statistica al Uniunii Europene. In trimestrul al doilea 2018, tarile care…

- Cea mai grava situatie este la Popina. O nava specializata apartinand Agentiei bulgare de Studiere si Intretinere a Dunarii a esuat in acest sector. Alte doua vase sunt blocate de 10 zile in sectorul bulgaresc al Dunarii. Una este o nava ucraineana care a fost prinsa intr-o portiune cu adancime redusa,…