- Țigarile comercializate de distribuitorul British American Tobacco s-au scumpit cu 0,50 lei, incepand de luni, 2 aprilie. Conform capital.ro, pe rand, toti comerciantii, in functie de cum trec pe la ei reprezentantii BAT cu noile preturi, vor modifica preturile de vanzare ale tigarilor. In…

- Consiliul Judetean Cluj și Centrul Agro Transilvania, in parteneriat cu Asociatia Crescatorilor de Animale Somesana, au deschis la Dezmir, in incinta pietei agro – alimentare de gros a Clujului, un punct autorizat de vanzare si sacrificare a mieilor. Punctul de sacrificare va funcționa in perioada 04…

- In afara ofertei speciale, pretul versiunii cu WiFi de 32 GB este 329 de dolari, in timp ce varianta cu 128 GB costa cu 100 de dolari mai mult. Preturile sunt 459 dolari respectiv 559 dolari pentru modelele cu conexiune de date. Desi este cea mai ieftina tableta din portofoliul Apple, noul…

- Un crampei de istorie strans legat de Regina Maria a Romaniei, un ultim cadou, sta așezat printre alte obiecte neprețuite, in vitrine de sticla, și așteapta sa fie cumparat de colecționarii de arta. Este vorba de tabachera Reginei Maria, pe care i-a daruit-o lui Edith Greer, Diddo, guvernanta copiilor…

- Anul trecut, pentru 36% dintre masinile la mana a doua reparatiile au ajuns la aproape 2.200 de euro per autoturism. Se explica prin avariile pe care noii proprietari le descopera doar dupa ce cumpara masina. Costul reparatiilor creste daca avariile au fost mai grave, daca masina a trecut printr-un…

- Samsung Galaxy S9 e unul dintre cele mai scumpe smartphone-uri pe care le poti gasi, momentan, pe piata, dar costul de productie nu e neaparat imens. La ceva timp dupa lansarea unui flagship, apar si cateva stiri cu privire la costurile de productie ale dispozitivului. Am avut parte de asemenea…

- Artmark Historical Estate scoate la licitatie fosta casa a actorului Constantin Nottara, situata pe bulevardul Dacia, in zona centrala a Capitalei. Monument istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural national, imobilul a fost ridicat in plina perioada modernista, integrandu-se perfect in arhitectura…

- In 2011 s-au plantat 18 milioane de agave albastre si acum ar trebui sa fie culese. Cantitatea rezultata ar fi trebuit sa fie suficienta pentru a satisface cererea de anul acesta. Numai ca in in cei 7 ani care au trecut s-au inregistrat mult mai multi producatori si de aceea este nevoie de mai multe…

- Pretul apartamentelor din Capitala a scazut usor in luna februarie comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Potrivit datelor agentiei imobiliare Lara, diferenta este de la cativa euro pana la 50 de euro pe metru patrat, in functie de cartier.

- Daca va doriți sa aveți și iarna legume proaspete din producția proprie, acum puteți sa va construiți propria sera in gradina, cu costuri minime.Serele subterane sau ingropate sunt o modalitate foarte buna de a produce legume pe tot parcursul anului și mai ales in lunile de iarna. Investiția pentru…

- Ea a purtat o caciula de blana vișinie. Unii au spus ca un astfel de obiect vestimentar costa nu mai puțin de 100 de euro. Gabriela Firea a spus ca, de fapt, prețul este de doar 20 de euro. Mai mult decat atat, primarul General al Capitalei a zis și unde a achiziționat caciula, mai precis…

- Presedintele autoritatii de concurenta, Bogdan Chiritoiu, a spus marți in cadrul evenimentului PRIA Competition, organizat de PRIAevents si Consiliul Concurentei, ca Romania nu sta rau in ceea ce priveste preturile alimentelor, dar o crestere generalizata a acestora poate fi combatuta prin mijloace…

- Precomenzile pentru noul flagship Samsung au inceput inca de duminica, 25 februarie.Imediat dupa evenimentul de prezentare, care a avut loc duminica, de la ora 19.00, au inceput si precomenzile pentru Galaxy S9. Romanii care vor comanda din timp telefonul il vor primi cu pana la 7 zile mai devreme…

- Galaxy S9 va fi semnificativ mai scump decat modelul de anul trecut. Pretul de baza pentru Galaxy S9 va fi 841 de euro, potrivit unei imagini ce pare sa faca parte dintr-o viitoare campanie de promovare a celor...

- Grupul informatic american Apple Inc. poarta pentru prima data discutii cu companiile miniere pentru a cumpara cobalt direct de la ele, in ideea de se asigura ca va avea suficiente cantitati din acest...

- Apple poarta, pentru prima data, discutii cu companiile miniere pentru a cumpara cobalt direct de la ele, in ideea de se asigura ca va avea suficiente cantitati din acest ingredient-cheie pentru productia de baterii, au declarat surse apropiate discuțiilor, citate de Bloomberg. În ultimul timp…

- Chiar daca producatorii spun ca au redus pretul oualelor la jumatate, schimbarea nu este vizibila si in magazine.In supermarketuri, 10 oua costa peste 10 lei, adica doi euro. In Germania, pretul de-abia depaseste un euro, potrivit Digi24.

- Țigarile din tutun pentru dispozitivele iQOS și Glo, realizate de catre British American Tobacco și Philip Morris, nu sunt timbrate, deoarece nu li se aplica directivele europene specifice, insa acest lucru nu inseamna ca nu sunt accizate. Pentru acestea, producatorii achita statului o acciza de 384…

- Un local fast-food din Boston (SUA) a lansat o oferta speciala de Valentine's Day care include un hamburger si un inel cu diamant de pana la 8 carate, la pretul de 3.000 de dolari, relateaza EFE. Foto: (c) CJ GUNTHER / EPA "Nu exista un mod mai bun de a spune 'Te iubesc' decat un Big Boy…

- Uber introduce și pentru pasagerii din Romania “upfront pricing” - posibilitatea de a vedea tariful exact al curselor inainte de a chema o mașina. Pana acum, utilizatorii puteau vedea doar o estimare a tarifului. Incepand de miercuri, 14 februarie, aplicația Uber va arata costul exact al unei curse…

- La finalul meciului Juventus București - Viitorul, 0-1, Ianis Hagi i-a daruit tricoul de joc unul copil de mingi, care a insistat sa primeasca un suvenir de la eroul campioanei. Totuși, copilul pare ca nu a fost prea impresionat de tricoul primit de la Ianis Hagi și l-ar fi pus spre vanzare pe un site…

- Ascendis, companie de training si consultanta in domeniul dezvoltarii organizationale, a intrat pe segmentul studiilor de piata dedicate zonei de HR, printr-un parteneriat cu Ipsos Interactive Services (IIS), si isi propune sa ajunga in acest an la vanzari de 300.000 de euro pe aceasta nisa, pe…

- NEVERSEA 2018. "Dupa ediția din 2017 am primit feedback incredibil din partea fanilor și nu numai. Așa ne-am dat seama și am ințeles ca cel mai mare festival de pe plaja din Romania a fost un real succes și ca merita o zi in plus și artiști mai mulți decat in 2017. Incepand din acest an cei care…

- Cea de-a doua ediție a celui mai mare festival pe plaja din Romania va avea loc in perioada 5-8 iulie 2018, in Constanța, organizatorii anunțand luni și cat costa biletele pentru NEVERSEA 2018. Evenimentul se va desfașura pe una dintre plajele din municipiul Constanța, organizatorii avand…

- NEVRSEA 2018. Cea de-a doua ediție a celui mai mare festival pe plaja din Romania va avea loc in perioada 5-8 iulie 2018, in Constanța, organizatorii anunțand luni și cat costa biletele pentru NEVERSEA 2018. Povestea NEVERSEA continua și in 2018 cu experiențe unice, artiști in premiera in Romania și…

- Prețul benzinei a depașit nivelul de 6 lei la litru in unele benzinarii. Un litru de motorina a ajuns sa fie vandut, in medie, cu 5 lei si 42 de bani, dar sunt cazuri cand ajunge si la 6 lei. Pretul de acum e cu 20% mai mare decat la sfarsitul lunii august 2017, inainte de reintroducerea supraaccizei…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania solicita Guvernului eliminarea supraaccizei la carburanti, atragand atentia asupra faptului ca firmele de transport rutier vor fi nevoite sa creasca tarifele de transport marfa, cu 20%, cu efecte directe si imediate asupra preturilor la raft…

- Bianca Dragușanu știe cum sa-și rotunjeasca veniturile astfel incat sa nu se planga cumva de lipsa banilor. Bianca Dragușanu este, din toamna anului trecut, prezentatoarea emisiunii „Te vreau langa mine”, de la Kanal D. Bianca Dragușanu ar fi platita cu aproximativ 3.000 de euro pe luna , in timp ce…

- Mulți se așteptau ca Viorica Dancila sa adopte un stil de viața luxos dupa ce a fost nimita premier, dar lucrurile par sa nu stea așa. Cel puțin din punct de vedere al hainelor pe care le imbraca.

- Adrian Mititelu a pierdut casa in care locuia din cauza unei datorii de 4 milioane euro. El a mai pierdut si un hotel in Craiova, dar si cladirea in care a fost sediul clubului. Pretul de pornire este de 727.805 euro sau 3,3 milioane de lei. Adrian Mititelu, la DNA. E audiat intr-un dosar…

- In mai putin de cinci luni, motorina s-a scumpit cu aproape un leu pe litru, motivele fiind supraacciza si cotatiile internationale pentru barilul de petrol. Un litru de motorina a ajuns sa fie vandut, in medie, cu 5 lei si 42 de bani, dar sunt cazuri cand ajunge si la 6 lei. Pretul de acum e cu 20%…

- Fostul premier al Romaniei, Victor Ponta (PSD), este citat ca martor pe 26 februarie in dosarul fostului deputat Sebastian Ghita (PSD). Politicianul trebuie sa dea detalii despre numirea procurorului Liviu Tudose, judecat in acest caz, intr-un post la Bucuresti. Victor Ponta trebuie sa faca…

- Wilhelm Tartler, unul dintre cei mai cunoscuți producatori de miere ecologica din Romania, reușește sa iși creasca afacerea prin lansarea unor produse apicole neconvenționale, iar acest lucru l-a facut cunoscut in randul consumatorilor tradiționali de miere. El este deținatorul unor rețete ieșite din…

- Mercedes va lansa in 2020 un pachet de sisteme autonome de nivel 3, iar Clasa S va fi primul model al marcii care il va utiliza. Prețul este inca incert, dar va fi la nivelul altor opționale disponibile pe Clasa S.

- Maria Constantin nu cheltuie o avere pe imbracaminte, asa cum multi s-ar fi asteptat. Interpreta de muzica populara a dezvaluit ca are rochii care costa chiar si 300 de lei. Artista a mai precizat ca a luat in greutate in ultima perioada. A

- Urmeaza noi scumpiri ale benzinei si motorinei la pompa? Pretul petrolului a crescut cu 50% in ultimele sase luni si a atins pragul psihilogic de 70 de dolari pe baril, iar tendinta s-ar putea mentine cel putin in primul trimestru al anului. Motorina este deja cu aproape un leu pe litru mai scumpa decat…

- Am vazut la televizor ca exista o noua formula de asigurare obligatorie, și anume, o polița RCA cu decontare directa, prin care, in caz de accident, plata o face mai operativ firma la care m-am asigurat eu, chiar daca vinovat este celalalt șofer. Cat costa o astfel de polița? (Anghel Iulian, Ilfov)…

- Tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania rovinieta va creste pentru vehiculele pentru transportul de marfa mai grele de 3,5 tone categoriile C si D , urmand sa se majoreze cu cel putin 85 , reiese dintr un proiect normativ publicat de Ministerul Transporturilor citat de Romaniatv.net.…

- In Transnistria, astazi, au crescut prețurile pentru toate tipurile de carburanți. Potrivit presei transnistrene, prețul combustibilului a crescut, in medie, cu 1,5 ruble transnistrene, relateaza NOI.md. Astfel, un litru de benzina A-95 la benzinariile locale costa 15 ruble 50 copeici (0,97 dolari la…

- Pe vremuri, in era comunismului, tigarile Carpati fara filtru erau cele mai cautate prin tutungeriile acelor vremuri. Un pachet de Carpati, cu care s-a ajuns sa se faca si contrabanda, costa 3,25 lei. Erau foarte ieftine comparativ cu un pachet de tigari de import, al caror pret se ridica la 12 lei.…

- Compania sud-coreeana Samsung a anunțat când va fi prezentat noul flagship, Galaxy S9.Astfel, Samsung a confirmat ca noul flagship al companiei, Galaxy S9, nu va fi prezentat in cadrul CES 2018, ci in luna februarie, la MWC 2018, potrivit yoda.ro.Inca nu a fost anuntata…

- In tutungeriile epocii ceaușite, țigarile Carpați fara filtru erau cele care faceau legea. Tigarile, care acum nu se mai gasesc, au ajuns sa coste o avere. Pe vremuri, in era comunismului, țigarile Carpați fara filtru erau cele mai cautate prin tutungeriile acelor vremuri. Un pachet de Carpați, cu care…

- Pretul gazelor naturale pentru populatie va creste, incepand de astazi, cu aproximativ 5,6% in medie, la nivel national, sustin reprezentantii Federatiei Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE), in timp ce Autoritatea Nationala de Reglementare ...

- Producatorul taiwanez de calculatoare Acer a lansat ”cel mai subțire laptop din lume” la ediția din acest an a Consumer Electronics Show (CES), care se desfașoaraa in Las Vegas, scrie The Verge . Astfel, noua varianta a modelului Swift 7 are doar 8,98 milimetri. Acesta vine cu un procesor Intel Core…

- Prețul mediu al unui litru de benzina in Uniunea Europeana era de 1,37 euro in prima zi a acestui an, in timp ce motorina avea un preț mediu de 1,26 euro/litru, conform datelor centralizate și anunțate de Eurostat.

- Surpriza de proportii pentru soferii baimareni. Din 5 ianuarie acestia achiziționa abonamentul anual de parcare cu 100 de lei. Pretul este similar cu cel de anul trecut iar tichetul este valabil in parcarile publice de pe raza municipiului Baia Mare. Posesorii de autoturisme au posibilitatea și de a-și…

- Medicament pentru ochi, care costa de 850.000 de dolari. Atat costa Luxturna, un medicament pentru tratarea unui afectiuni la ochi. Pretul cerut este pentru ambii ochi, dar exista si posibilitatea administrarii la un singur ochi, pentru jumatate din suma. Suma este insa mai mica decat se așteptau investitorii,…

- Inca o lovitura pentru fumatorii moldoveni. Pretul pentru un pachet de tigari cu filtru, produs de la intai ianuarie, va fi de cel putin 21 de lei, cu cinci lei mai mult decat a fost in 2017.

- Jurnal de Caras-Severin a informat cititorii vizavi de schimbarile practicate de TUR Resita. Daca pana acum pensionarii beneficiau de 16 calatorii gratuite, lunar, de acum incolo, varstnicii Resitei vor fi obligati sa scoata ceva bani din buzunar. Prețul unui abonament lunar valabil pe toate…

- Trendul bullish instalat in iunie, anul trecut, a creat un numar record de pozitii speculative si a sprijinit revenirea productiei din SUA, se arata intr-o analiza data publicitatii de Saxo Bank, scrie capital.ro. Citeste si Pretul benzinei si motorinei CRESTE, cotatiile tranzactiilor cu petrol…