Cât valorează proiectele CNAIR. Narcis Neaga: Lucrurile nu se opresc aici Multe dintre ele au fost lansate de CNAIR in perioada octombrie 2018 – 30 iunie 2019. Pentru altele, documentația este pregatita pentru lansarea contractelor in licitație publica. Pentru o parte din proiectele lansate s-au semnat contractele și s-a inceput fie proiectarea fie construcția, iar altele sunt in perioada de evaluare a ofertelor și pana la incheierea acestui an este posibil sa se ajunga la semnarea contractelor. “Am vrut sa completez rutele de mare viteza care deși erau de mult timp abordate aveau sectoare importante lipsa. Ma refer in special la Coridorul 4 Pan-European,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) au spus pentru ECONOMICA.NET ca licitatia pentru proiectarea si executia sectiunii 4 Tigveni – Curtea de Arges din Autostrada Sibiu – Pitesti se suspenda pana pe 23 iulie. Prin urmare, se va stabili si un nou termen…

- De mai bine de 10 ore, patru persoane din Curtea de Arges sunt audiate la sediul DIICOT Pitesti pentru trafic de droguri. Este vorba de un barbat, de cei doi copii ai sai, fata si baiat si de un cetatean grec care avea o relatia cu fata si care aducea, conform unor surse judiciare, canabis […]

- Traficul rutier pe soselele principale. Restricții suspendate pe A2 Lucrarile cu restrictii de pe Autostrada Soarelui vor fi suspendate din a doua parte a zilei - asfaltarile urmând sa fie reluate de la jumatatea lunii septembrie. Pe A 2 ramâne însa restrictia de viteza…

- Echipa de baschet masculin SCM Craiova este a patra semifinalista a Ligii Nationale, dupa ce a invins, luni, pe teren propriu, formatia SCM Timisoara, cu scorul de 67-62, in meciul cinci, decisiv, din faza sferturilor competitiei, potrivit news.ro.Cu scorul general de 3-2, SCM Craiova se califica…

- Gabriela Firea a relatat momentele grele prin care a trecut in ultimele luni, din cauza starii sale de sanatate, dar și despre ''zvonistica toxica'' lansata in aceasta perioada. ''Imi aduc aminte cand am venit acasa de la spital și am spus ca trebuie sa știe soțul meu ca nu este intamplator.…

- Campioana en-titre la baschet masculin, CSM Oradea, si formatia CSU Sibiu au obtinut victorii, sambata, pe teren propriu, in meciul doi din sferturile play-off-ului Ligii Nationale, cu echipele Dinamo Bucuresti si BCMU Pitesti. CSM Oradea si CSU Sibiu au 2-0 la general potrivit news.roCSU…

- Premierul Viorica Dancila a participat la ceremonia de semnare a 3 contracte pentru realizarea de proiecte de investiții in infrastructura, impreuna cu ministrul Transporturilor, Razvan Cuc. Este vorba despre contractele pentru realizarea primului tronson al autostrazii Pitești – Sibiu, cel pentru…