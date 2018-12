Cât valorează, în realitate, România. Prețul de țară a fost calculat Prețul de țara a fost calculat in funcție de mai multe criterii, precum valoarea bunurilor și serviciilor, investiții, societate, toate corelate cu produsul intern brut (PIB) al fiecarui stat in parte. PIB-ul nu ofera insa decat imaginea in cifre a unei țari intr-un singur an calendaristic, un element prea volatil pentru o privire de ansamblu. Cat ar valora, de fapt, Romania, cu toate resursele sale naturale? Cat costa minereurile din subsolul țarii, ce preț ar avea toate terenurile sale agricole, ce valoare au padurile? Un raspuns precis și exhaustiv este imposibil de oferit. Exista insa cateva… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ZF a organizat la Craiova a saptea conferinta din seria de evenimente „Romania 100 de ani de business. 100 de idei sa crestem:, unde a reunit clasa de business locala pentru a discuta despre ideile de dezvoltare pentru Romania de maine.

- ​"Intenția Guvernului de a majora din nou salariu minim, aleatoriu și fara un studiu de impact prealabil, va duce in randul comunitații germane de business din Romania pe termen scurt și mediu la regandirea modelului de busines", se arata intr-un cpmunicat transmis HotNews.ro de reprezentații Camerei…

- Oferta tarifara ,,Munchen Special” este valabila numai pentru calatoria dus-intors, la clasa a 2-a, pe orice relatie intre Romania si Munchen, cu tranzit prin Ungaria si Austria. Pretul unui bilet Satu Mare – Munchen, dus-intors este de 166 de euro. Intrarea in Germania se face prin Salzburg, iar legitimatiile…

- Pana in luna decembrie, pretul painii ar putea sa creasca intre 15-20%, influentat de productia graului din acest an, care in unele zone ale tarii a fost afectata de vremea capricioasa, spune Dragos Frumosu, presedintele Federatiei Nationale a Sindicatelor din Industria Alimentara. „Pretul painii din…

- „In cazul industriei IT din Romania, cred ca aceasta ar trebui sa aiba o dubla strategie: sa utilizeze mai bine potentialul care exista in tara si in acelasi timp sa faciliteze accesul persoanelor calificate din tarile vecine din afara UE“, a declarat fostul oficial european intr-un interviu pentru…

- Antalya (Turcia) si insulele grecesti Zakynthos si Creta au fost cele mai cautate destinatii externe din aceasta vara, in vreme ce topul tarilor alese de romani pentru vacanta estivala este condus de Grecia, urmata de Turcia si de marea surpriza a sezonului, Egipt, arata bilantul facut de Christian…

- CCIAT, in calitate de partener oficial in Romania al Programului ClimateKIC, organizeaza in 25 septembrie, de la ora 16, in sala CEDO a sediului central din Piata Victoriei, finala nationala a competitiei de idei ClimateLaunchPad. Opt echipe iși vor prezenta, in cadrul finalei, ideile inovatoare de…

- Karpatia Horse Show, editia 2018, se va desfasura intre 28 si 30 septembrie la Domeniul Cantacuzino din Floresti, Prahova, si va reuni maestri in artele calariei si dresajului, cupluri de calareti si cai de 2 stele si 3 stele, precum si arbitri din intreaga lume in cadrul Concursului Complet International…