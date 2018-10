Citand studiile efectuate de firma de consultanta Interbrand, concernul sud-coreean a precizat ca a fost plasat pe locul sase in clasamentul celor mai valoroase 100 de branduri din lume. Cifra de 59,9 miliarde dolari din acest an reprezinta o crestere de 6,5% fata de valoarea de 56,2 miliarde dolari la care era evaluat brandul Samsung in 2017. "Potentialul de crestere sustenabila bazat pe tehnologiile viitorului precum 5G, inteligenta artificiala, internetul lucrurilor si afacerile din sectorul auto sunt cateva din punctele tari ale Samsung", a informat Interbrand.



Principalul rival…