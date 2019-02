Stiri pe aceeasi tema

- Calatoria inapoi spre Terra va fi gratis, daca nu te poti acomoda pe Planeta Rosie scrie Digi24. Elon Musk, miliardar si fondator al unor companii precum PayPal, Tesla, SpaceX sau The Boring Company, a mentionat ca pretul calatoriei spre Marte va fi influentat in mare masura de numarul de doritori.…

- Miliardarul Elon Musk a anunțat ca un bilet de calatorie catre Marte ar putea costa chiar și 100.000 de dolari, și crede ca mulți pamanteni iși vor vinde proprietațile pentru a coloniza Planeta Roșie. Proprietarul proiectului Space X spera ca intr-o zi oamenii sa calatoreasca cu naveta lui spațiala…

- CFR Calatori lanseaza oferta tarifara de calatorie Trenurile Zapezii 2019, cu reduceri, incepand de marți și pana in 28 februarie, la trenurile spre și dinspre cele mai cautate stațiuni montane pentru schi, cum sunt cele de pe Valea Prahovei și Vatra Dornei. Reducerile vor fi de 25% de luni pana joi,…

- Elon Musk incearca prin intermediul companiilor sale Tesla, SpaceX si Boring Company sa imbunatateasca viata oamenilor, insa unul dintre visele sale mai vechi este sa mearga pe planeta Marte. Acesta a dezvaluit intr-un interviu pentru Axios ca ar putea pleca de pe Pamant in viitorul apropiat si ca s-ar…

- Premiera in cercetarile privind planeta Marte: putem auzi, pentru prima data in istorie, sunetul vantului de pe Planeta Rosie. Inregistrarea a fost facuta de sonda americana Insight, care a ajuns pe suprafata martiana pe 26 noiembrie.

- NASA a dat publicitatii prima fotografie realizata de sonda InSight pe suprafata planetei Marte, dupa ce acest modul spatial a asolizat cu bine luni seara pe "Planeta Rosie" la finalul unei calatorii in spatiu ce a avut o durata de aproape sapte luni.

- Oamenii de știința au constatat ca o bacterie numita Enterobacter, un microb similar cu cel pe care il intalnim și in spitalele de pe Pamant, ar putea pune in pericol starea de sanatate al astronauților. Microbul a fost descoperit in toaleta Stației Spațiale și pe platformele pentru exerciții fizice.…

- In vreme ce NASA se pregateste de ultima etapa a zborului sondei InSight, asolizarea pe Marte, Elon Musk continua sa viseze ca va pune la un moment dat piciorul pe Planeta Rosie si a detaliat planul sau de „pensionare”, unul care se va incheia pe suprafata acesteia.