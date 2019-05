Cât timp din viață muncim? Durata medie de activitate profesională a românilor a crescut Durata medie de activitate profesionala a romanilor a crescut in ultima decada cu 1,7 ani, se arata intr-un comunicat de la Eurostat, publicat in noiembrie 2016, ei dedicand muncii 32,8 ani din viața. Media europeana a crescut, in același interval de timp, cu 1,9 ani, ea ajungand la 35,4 ani. La nivel european, Suedia este clasata pe primul loc in termeni de durata, cu 41,2 ani petrecuți de lucratori in campul muncii. La polul opus, sunt muncitorii italieni, care desfașoara activitați profesionale doar 30,7 ani. Barbații romani au o activitate profesionala mai lunga decat femeile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

