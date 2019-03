Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) demareaza o actiune la nivel national ce vizeaza controlul celor circa 100.000 de automate de cafea care functioneaza in prezent in Romania. „In momentul de fata, pe baza specificatiilor tehnice ale acestor aparate, acestea nu au dreptul sa…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor va verifica, in perioada urmatoare, automatele de cafea de la nivelul intregii țari, potrivit unui anunț facut de Marius Pirvu, președintele Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

- Automatele de cafea vor fi vizate de o actiune de control la nivel national, iar Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) va autoriza functionarea fiecarui aparat, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, Marius Pirvu, presedintele Autoritatii Nationale…

- Marti, 5 februarie 2019, in intervalul orar 12.00-15.00, in Aula Magna a Academiei de Studii Economice din Bucuresti, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a organizat o dezbatere publica pe proiectul de OUG referitor la modificarea cuantumului amenzilor din principalele acte normative…

- Este alerta cu cod galben cu efect imediat in Romania. Autoritatea Nationala de Meteorologie a emis de dimineata atentionari cod galben de ceata pentru treisprezece judete. Avertizarea este valabila pe parcursul urmatoarelor ore.

- Un proiect de ordonanta vrea sa modifice, in regim de urgenta, legislatia privind protectia consumatorului. Din pacate, in conditiile in care proiectul nu e insotit de un studiu de impact, e greu de inteles daca noile sanctiuni propuse i-ar aduce vreun beneficiu consumatorului de rand sau daca ar…

- Pentru a-i demasca pe comercianți, Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) introduce un procedeu nou in Romania, numit „mistery shopping”, care ii va permite sa cumpere produse sub o identitate falsa. "Personalul cu atribuții de control din cadrul Autoritatea, poate sa…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) pregateste un set de masuri care vor lovi dur companiile din Romania ce incalca legislatia de protectie a consumatorilor. Mai exact, acestea vor fi amendate in functie de cifra de afaceri inclusiv daca eticheteaza gresit produsele sau daca…