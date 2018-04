Cat se castiga in Senat: Salariul brut al lui Tariceanu e de 21.850 de lei/luna. Sporurile de conditii vatamatoare de pana la 3.000 de lei

Stiri pe aceeasi tema

- Salarii angajaților de la Senat au fost facute publice de catre instituție. Camera Superioara a Legislativului a publicat lista cu salariile de baza, in cuantum brut lunar al angajaților din cadrul birourilor parlamentare.

- Camera Deputatilor a publicat salariile de baza in cuantum brut lunar - aferente functiilor din Serviciile Camerei, din cadrul birourilor parlamentare, precum si lista indemnizatiilor aferente functiilor de demnitate publica alese, la data de 31 martie 2018. Potrivit acestora, angajații din serviciile…

- Toți angajații Ministerului Apararii Naționale (MApN) vor primi pe 4 aprilie norma de hrana pe luna aprilie. In schimb, salariile tuturor angajaților MApN vor fi platite in data de 13 aprilie. Similar, nici angajații din invațamant și din MAI nu ...

- Angajatii MAI vor primi doar o parte din remuneratia aferenta lunii aprilie inainte de Paste. Intreg personalul MAI va primi la data de 5 aprilie, norma de hrana cuvenita pentru luna aprilie, in valoare de aproximativ 960 de lei pentru polițiști și militari și 750 de lei pentru personal contractual,…

- Angajații din invațamant nu iși vor primi salariile inainte de Paște, acuza sindicalistii din Educatie. "S-a indus ideea in spațiul public ca toți bugetarii iși vor primi salariile in aceasta saptamana, lucru total neadevarat. Salariații din invațamant iși vor primi banii in cont dupa sarbatori.…

- Presedintele Federatiei Sindicale "Spiru Haret", Marius Nistor, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca angajatii din educatie nu isi vor primi salariile inainte de Paste din cauza unor proceduri pe care Guvernul nu le-a luat in calcul atunci cand a anuntat ca bugetarii vor avea banii inaintea sarbatorilor.

- ♦ Majorarea salariilor rezultata in urma „revolutiei fiscale” este erodata de inflatie, iar guvernul trebuie sa fie atent, a sustinut Administratia Prezidentiala in urma intalnirii oficiale de ieri dintre presedinte si premier ♦ Premierul Viorica Dancila: Sunt uimita, n-am discutat asa ceva.…

- Consiliul Județean Prahova a publicat, pe site-ul oficial al instituției, lista funcțiilor in cadrul CJ și salariile, respectiv sporurile platite angajaților. Cea mai mica leafa poate fi platita unui muncitor necalificat, insemand salariu de baza brut cuprins intre 2.797 și 3.484 de lei/luna, iar la…

- Guvernul a aprobat astazi regulamentul cadru care stabileste locurile de munca si categoriile de personal si marimea concreta a sporurilor pentru conditii de munca pentru familia ocupationala sanatate si asistenta sociala. Legea 153/2017 prevede un nivel maxim al sporurilor acordate in sistemul sanitar…

- Guvernul a aprobat joi prin Ordonanța de Urgenta o noua regula fiscala potrivit careia microintreprinderile cu venituri de pana la 1 milion de euro pot sa opteze pentru plata impozitului pe profit daca indeplinesc doua condiții: un nivel de capital social minim de 45.000 lei sau care au cel puțin doi…

- Guvernul ar urma sa discute in sedinta de joi o Ordonanta de Urgenta care vizeaza mai multe modificari ale Codului fiscal, printre care posibilitatea ca firmele sa opteze pentru impozitul pe profit sau cifra de afaceri daca se incadreaza sub plafonul de un milion de euro. Tot in sedinta de joi a Cabinetului…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege prin care se crește durata învatamântului general obligatoriu pâna la 15 ani."Învatamântul general obligatoriu este de 15 clase si cuprinde ultimii 2 ani ai învatamântului prescolar,…

- Municipiul Campia Turzii detine si in acest an un punct autorizat pentru comercializarea si sacrificarea mieilor de Paste, situat in Targul de animale vii, str. George Cosbuc, nr.26. Read More...

- Ministerul Finantelor va putea angaja specialisti IT, prin derogare de la interdictia ocuparii posturilor vacante din administratie, carora le va da salarii de mii de euro, potrivit unei modificari legislative pregatite in Parlament. Conform Profit.ro, angajarile vor fi facute pentru dezvoltarea…

- "In conditii de ninsoare abundenta si viscol toate utilajele actioneaza acum in baterie, prin pluguire, insotite de echipaje ale Politiei Locale, pe arterele principale, pentru ca acestea sa ramana practicabile si sa nu apara probleme deosebite in trafic. Pe parcursul noptii operatorii au actionat…

- Angajatii din politie si penitenciare au anuntat ca protesteaza maine, 24 martie 2018. angajatii cer conditii de lucru umane, o salarizare echitabila si demiterea lui Tudorel Toader.Maine, 24 martie 2018, angajati din penitenciare vor cere in strada, alaturi de colegii politisti conditii de lucru mai…

- Aproximativ 1.500 de angajați ai DGASPC Timiș nu au mai primit sporuri din 15 februarie 2018. Este vorba despre circa 500 de asistenți maternali și aproximativ 1.000 de alți angajați ai DGASPC Timiș. Acum, aceștia le vor primi, dupa ce conducerea instituției a trimis o nota de fundamentare…

- Modificarea la Codul muncii este inclusa intr-un proiect de lege de aprobare a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 53/2017, ce a fost adoptat azi de Camera Deputaților. Potrivit Constituției, ordonanțele emise de Executiv trebuie aprobate prin lege, iar parlamentarii pot face acest lucru cu amendamente,…

- Orban: Vom depune motiune de cenzura cand vom considera ca Guvernul este in cea mai proasta situatie Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca liberalii vor depune motiune de cenzura si in aceasta sesiune parlamntara, afirmand ca asteapta ca Guvernul sa fie „in cea mai proasta situatie”.…

- Pe 15 martie, de la ora 11:00, te invitam in ParkLake Shopping Center la un workshop special – “ Idei pentru masa de Paști ”! Alaturi de invitații noștri, vedeta TV Iuliana Tudor, Chef Nicolai Tand, Miruna Ardelean (arhitecta) și Claudia Dora Oprina (designer floral), vom vorbi despre obiceiurile Pascale,…

- Doua minivacanțe ii așteapta pe romani de Paște și de 1 mai. Cel mai probabil, romanii vor avea cate patru zile consecutive de vacanța, de fiecare sarbatoare, insa pentru asta e nevoie de acordul președintelui, respectiv de cel al guvernului. Romanii se pregatesc pentru o minivacanța de Paște, la inceputul…

- Salariile angajatilor din Bucuresti – cel mai bine platiti din toata tara – au ajuns la 3.116 de lei net in 2017, scrie Ziarul Financiar. Cele mai mici salarii sunt in Teleorman, unde angajatii au castigat, in medie, cate 1.780 de lei net in 2017. Salariul mediu pe economie s-a apropiat anul trecut…

- Salariul mediu in luna decembrie a anului trecut in randul celor 1.251 de angajati din minister a fost de 5.000 de lei net, in usoara crestere (cu 2%) fata de decembrie 2016, cand in minister lucrau 1.283 de persoane. Cel mai mare salariu a fost incasat in luna decembrie de catre ministrul finantelor…

- Munca in slujba cetateanului poate fi foarte stresanta uneori, atat de stresanta incat primarul unei comune din Bistrita-Nasaud si-a dat un spor special. Este vorba despre sporul pentru conditii vatamatoare, pe care edilul l-a incasat in 2016.

- Spre comparatie, in urma cu zece ani, in niciun sector de activitate salariul mediu nu depasea 1.000 de euro net pe luna. „Din 2008 si pana in prezent, atat in criza, cat si dupa aceasta perioada, businessurile din Romania au devenit din ce in ce mai complexe, iar multinationalele au adus pe piata locale…

- DNA Ploiești a revenit in atenția mass-media! Noi dezvaluiri bomba in cazul șefului DNA Ploiești, Lucian Onea și procurorul Portocala, care au fost inregistrați de fostul membru al PSD, Vlad Cosma, in timp ce falsificau probe in dosarul in care este implicat Sebastian Ghița.

- 'In urma dezbaterilor din ultimele zile pe tema efectelor Legii salarizarii, dar si a mutarii contributiilor de la angajator la angajat au reiesit unele probleme. Acolo unde au fost identificate probleme am cerut imediat masuri de echilibrare, astfel incat nicio categorie socio-profesionala sa nu…

- Premierul Viorica Dancila a prezentat, joi, in ședința Executivului, principalele prevederi din Ordonanța care iși propune sa corecteze salariile scazute , in urma reformei fiscale. Ea a dat asigurari ca Guvernul va face totul pentru ca legea salarizarii unitare sa iși atinga obiectivul de a face ordine…

- Consiliul Economic si Social (CES) a dat joi aviz favorabil proiectului de ordonanta privind ajutorul dat celor 4 categorii de angajati afectati de revolutia fiscala, acesta fiind completat si cu o masura destinata angajatilor part-time, atat bugetari cat si din mediul privat, a anuntat ministrul Finantelor…

- Senatorul PNL Carmen Harau, prezenta in platourile televiziunilor care dezbat scandalul zilei, aduce acuzații grave ministrului muncii, doamna Olguța Vasilescu, pentru autismul și aroganța de care a dat dovada atunci cand s-a dezbatut legea salarizarii in Parlament: „Zilele acestea avem dovada…

- Guvernul ar putea adopta in sedinta de joi o ordonanta de urgenta care vizeaza angajatii part-time. Sedinta de Guvern va avea loc la ora 16,00, informeaza Biroul de presa al Executivului. Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat marti, intr-o conferinta de presa, ca aceasta OUG care vizeaza…

- Guvernantii au anuntat o noua ordonanta de urgenta pentru a corecta o situatie aberanta. Dupa aplicarea contributiilor la salariul minim brut de 1.900 de lei, sunt romani care trebuie sa vina cu bani de acasa.

- Pesediștii au taiat 45 de milioane de euro din bugetul județului nostru, banii de investiții in drumuri, spitale și școli. Acum taie și banii familiilor aradene”, spune consilierul PNL Razvan Cadar. Care, ironic, continua: „Nu vrem sa fim, totuși, incorecți! Nu toți vor primi bani mai puțini. Parlamentarii…

- Guvernul cauta din nou solutii pentru ca, o data cu trecerea contributiilor in sarcina angajatului, IT-iștii sa nu aiba de suferit. „Sapt[mana aceasta o sa-i prezint doamnei prim ministru soluția pe care Ministerul de Finanțe o are astazi in lucru. Este o soluție mai buna, mai utila și mai…

- Membrii Executivului au luat, miercuri, urmatoarele decizii: Guvernul a actualizat regimul de acordare a sporurilor pentru conditii de munca in invațamant Regulamentul privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal didactic din invațamant, marimea concreta a sporurilor pentru conditii…

- Veste excelenta pentru romani dupa ce Guvernul a anunțat ca intenționeaza sa acorde un ajutor social prin care, deși lucreaza doar patru ore, persoanele in cauza sa primeasca salariul pentru norma intreaga! Care sunt condițiile și ce presupune schimbarea?

- Fostul premier Dacian Ciolos si fostul ministru al Justitiei Raluca Pruna au transmis, miercuri seara, un mesaj catre presedintii celor doua camere ale Parlementului Romaniei in care afirma ca modificarile la legile justitiei si Codul Penal operate de guvernul tehnicrat s-au facut cu respectarea procedurilor…

- Le-au marit salariul! Cat castiga Reese Witherspoon si Nicole Kidman pentru sezonul 2 din Big Little Lies Serialul Big Little Lies, difuzat anul trecut in 7 episoade, a devenit unul din cele mai apreciate productii de acest tip. Multumita succesului si seriei de nominalizari si premii obtinute, salariile…

- Guvernul pregateste un nou ajutor social pentru persoanele care au grija de batrani. Potrivit unui proiect de lege, se intentioneaza ca cei care au in grija persoane varstnice si sunt angajati sa poata lucra jumatate de norma si sa primeasca salariul intreg, pentru norma completa. Prima jumatate urmeaza…

- “Legea salarizarii unitare este o mare nedreptate. Ar fi trebuit sa așeze salariații in grile in funcție de cat de mult depinde dezvoltarea economica a Romaniei de domeniul din care fac parte. Privind grilele de salarizare, administrația și instituțiile de forța ale statului sunt domeniile cele mai…

- Salariul mediu se apropie de 2.500 de lei net, dupa o crestere de 13% in ultimul an. Angajatii din IT au 6.200 lei/net pe luna, iar cele mai mici salarii sunt in HoReCa, 1.400 lei/net pe luna, scrie Ziarul Financiar.

- „Ii intreb public pe parlamentarii PSD de Arad: de ce au votat ca Aradul sa piarda 45 de milioane de lei, prin reducerea cotei unice de impozitare? De ce nu au fost de acord ca administrațiile locale sa primeasca o cota mai mare din impozitul pe venit, in așa fel incat administrațiile locale sa nu piarda…

- 'Dintre cei peste 28.000 de politisti fac parte, spre exemplu, politistii de la actiuni speciale si politistii cu atributii pentru cercetarea la fata locului: judiciaristi, criminalisti, pirotehnisti, conductori caini', informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) transmis vineri…

- Guvernul a adoptat la finalul anului trecut o ordonanta de urgenta care permite Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) sa retina la bugetul propriu 15% din sumele recuperate de la contribuabili pentru a le acorda premii angajatilor. OUG a fost publicata in Monitorul Oficial pe 29 decembrie.…