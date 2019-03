Stiri pe aceeasi tema

- Diana Dumitrescu este insarcinata in trei luni și traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei, mai ales ca vedeta iși dorea de ani de zile sa devina mama. Actrița a vorbit in direct la tv, despre cum se simte in aceasta perioada și cat s-a ingrașat. „Sunt absolut in al noualea cer! Sunt extrem extrem…

- Diana Dumitrescu va deveni pentru prima oara mama, la 35 de ani. Actrița a facut anunțul in urma cu doar cateva zile, iar acum le-a marturisit tuturor, ce decizie importanta a luat pentru familia ei. „Vreau sa iau o pauza. Nu vreau sa mai apar. Am doar cateva proiecte pe internet”, a spus Diana Dumnitrescu…

- Diana Dumitrescu face un apel disperat! Are probleme si nu reuseste sa mai gaseasca solutii! Actrița a dezvaluit care sunt problemele cu care se confrunta și cauta sprijin pentru a depași momentul prin care trece.

- Alina Eremia este, fara doar și poate, una dintre cele mai iubite și mai admirate femei. Vedeta este o prezența cameleonica și in showbiz și adora sa iși schimbe des stilul vestimentar.

- Oana Radu s-a ingrasat din nou, dupa ce reusise in urma cu patru ani sa dea jos peste 60 de kilograme. Cantareata a luat in greutate 15 kilograme, iar asta se vede cu ochiul liber. Vedeta este din ce in ce mai pufoasa, iar motivul este simplu: ii place sa manance. Acum patru ani, Oana Radu a reusit…

- Betty Stoian și Catalin Vișanescu au cu ce sa se mandreasca! Au un baiețel care deja a devenit vedeta pe internet, iar oamenii ii apreciaza extrem de mult pentru faptul ca sunt parinți tineri și extrem de asumați.

- Diana Dumitrescu a facut bilanțul anului care a trecut. Vedeta s-a declarat mulțumita de ce i s-a intamplat pe parcursul lui 2018. "Un an cu bucurii și zambete, un an cu tristeți și lacrimi, un an cu impliniri și multa munca, alaturi de oameni minunați. 2018-anul in care am spus da, intr-un cadru…

- Nicole Cherry este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania. Are milioane de fani și un succes rasunator pe plan muzical. Interpreta are planuri mari pentru 2019, pe care le-a dezvaluit la sfarșit de an. Mai mult, artista ne-a marturisit cum a reușit sa slabeasca 5 kilograme, dupa cateva reguli…