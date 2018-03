Stiri pe aceeasi tema

- UiPath, companie fondata in Bucuresti in 2015 si care a ajuns sa fie evaluata la 1,1 mld. dolari, spune ca vrea sa atraga cei mai buni oameni de pe piata. „Stim cat sunt salariile pe piata, iar noi platim cu 20-30% peste piata”, a declarat CEO-ul UiPath Daniel Dines pentru ZF Live. El a…

- ♦ Sectorul bancar este slab reprezentat la bursa de la Bucuresti cu doar doua actiuni bancare tranzactionate din top 10 cele mai mari banci din Romania ♦ Cu rezultatele pe 2017, actiunile BRD si ale Bancii Transilvania au ajuns cele mai ieftine actiuni bancare din Europa prin prisma indicatorului PER…

- Catalyst Solutions anunta organizarea celui mai mare targ de cariera din Romania - Angajatori de TOP. Primavara aceasta, targul de joburi Angajatori de TOP revine cu trei editii, in Timisoara, Bucuresti si online, la nivel national:Angajatori de TOP Timisoara: 16-17 martie, Centrul…

- Piata imobiliara continua sa se scumpeasca, durata de achizitionare fiind mai mare in Cluj Locuintele rezidentiale din orasele mari, precum Bucuresti, inregistreaza cresteri ale preturilor de aproape 9%, peste media nationala de 6,1%, a declarat Florin Dragu, sef serviciu Monitorizare Riscuri Sistemice…

- Salariile vedetelor din Romania. Andreea Esca, Andreea Mantea și Catalin Maruța sunt doar trei dintre cei mai indragiți prezentatori de la noi. Și de-a lungul timpului, romanii s-au intrebat ce suma primesc in fiecare luna pentru job-ul pe care il au. Salariile vedetelor din Romania. In urma unei anchete,…

- Salariile angajatilor din Bucuresti - cel mai bine platiti din toata tara - au ajuns la 3.116 de lei net in 2017, scrie Ziarul Financiar. Cele mai mici salarii sunt in Teleorman, unde angajatii au castigat, in medie, cate 1.780 de lei net in 2017. Salariul mediu pe economie s-a apropiat anul trecut…

- Compania aeriana Wizz Air, liderul pietei locale, a transportat anul trecut circa 700.000 de pasageri pe rutele operate din si spre Timisoara, dintr-un total de patru milioane de clienti inregistrati din 2008, atunci cand operatorul a inceput zborurile pe acest aeroport. Wizz Air a deschis…

- Valentin Strugaru este un antreprenor care a reusit sa schimbe notiunea de clatita pentru publicul roman. In 2016, a deschis primul restaurant de clatite din Bucuresti, Maison des Crepres, un concept de business destul de curajos pentru piata din Romania. Cum i-a venit ideea, ce inseamna sa implementezi…

- Primele legaturi ale lui Thierry Blain cu Romania au inceput in anii '90, cand a lucrat pentru ambasada Frantei din Bucuresti. Pe pozitia de COO al Societe Generale European Business Services, companie de 1.400 de angajati, a ajuns la inceputul anului...

- De ce vin investitorii imobiliari la Cluj. Doua orașe, cap la cap in topul randamentelor imobiliare Municipiile Cluj-Napoca și București sunt cele care ofera cele mai bune randamente pentru investițiile in imobiliare din Romania. La randul sau, țara noastra are oportunitați mai bune pentru investitorii…

- Bancherii si academicienii considera ca plafonarea dobanzilor la credite, atat la cele de consum cat si la cele ipotecare, poate duce la exituri ale unor jucatori din piata si la pierderea unor locuri de munca, ca urmare a restrangerii industriei. „Daca se complica foarte mult politicile…

- Alin Burcea, patronul Paralela 45, unul din cei mai mari touroperatori din Romania, va intra pe piata produselor de cofetarie-patiserie, cel mai probabil de anul viitor, cand va deschide o unitate de productie, scrie News.ro. ”Deocamdată este un proiect. Va fi operaţional de anul viitor,…

- Cristina Neagu (29 de ani) primeste 22.000 de euro in fiecare luna de la CSM Bucuresti. Handbalista este depasita doar de Ibrahima Balde (CFR Cluj) in topul celor mai bine platiti sportivi din Romania. Venita la Bucuresti in luna aprilie a anului trecut cu obiectivul declarat de a castiga Liga Campionilor…

- Cristina Neagu (29 de ani) primeste 22.000 de euro in fiecare luna de la CSM Bucuresti. Interul stanga se uita, astfel, de sus la vedetele de la FCSB, e depasita doar de Ibrahima Balde (CFR Cluj) in topul celor mai bine platiti sportivi din Romania si are cel mai mare salariu al unui bugetar roman.

- Modelul de dezvoltare pe piata de birouri din ultimii ani nu a avut la baza doar cerintele numelor mari intrate pe piata din Romania, ci a fost influentat de conditiile din Bucuresti. Astfel, lipsa infrastructurii a determinat dezvoltatorii sa construiasca proiecte mixte de birouri si rezidential,…

- Familia Avramita a creat in peste doua decenii businessul florariei Iris, care astazi este unul dintre cele mai mari din Romania. Totul a pornit de la un florar renumit din Bucuresti, unde Lidia Avramita si sotul ei i-au fost elevi. Piata florilor din Romania este evaluata la 100 de milioane de…

- Consilierii judeteni au aprobat in sedinta din 31 ianuarie a Consiliului Judetean proiectul de hotarare privind participarea judetului la actiuni si evenimente nationale si internationale de promovare turistica pentru anul 2018. Printre destinatii se numara Berlin si Londra. Evident, actiunile din luna…

- "In acest an, salariile medicilor vor inregistra cresteri semnificative. Pot sa spun ca suntem un domeniu fericit. Salariile se vor majora incepand cu 1 martie 2018. Sunt bani in buget pentru aceste majorari. Sunt convinsa ca medicii nu vor mai pleca din tara. Un medic rezident de anul I are in acest…

- Piata imobiliara din Cluj aduce ieftiniri pe vechi si scumpiri pe nou la inceput de 2018 In capitala Transilvaniei locuințele vechi sunt considerabil mai scumpe decat cele noi, insa cele din urma au catigat teren in prima luna a anului 2018. Pe parcursul lui 2017, locuințele din România…

- Piata muncii din Romania se confrunta cu cea mai acuta criza de personal din ultimele doua decenii, dar cu toate acestea exista in continuare judete in care rata somajului este de peste 10%, ceea ce inseamna ca unu din zece locuitori apti de munca nu lucreaza, scrie Ziarul Financiar.

- Oferta de spatii noi de birouri de clasa A livrate anul trecut in Bucuresti a fost absorbita aproape in totalitate de cerere, arata raportul companiei de consultanta imobiliara CBRE privind piata de birouri din 2017, potrivit caruia 90% din suprafata finalizata anul trecut este deja inchiriata.…

- Investitorul imobiliar Atrium European Real Estate, controlat de unul dintre cele mai mari grupuri imobiliare din Israel, a scos la vanzarea centrul comercial Militari Shopping din Bucuresti, la 14 ani de la achizitia sa, potrivit brokerilor imobiliari din Romania. Pretul pe care l-ar putea obtine se…

- Florestiul intra in topul celor mai active zone de pe piața imobiliara Cea mai mare comuna din tara, localitatea Floresti de langa Cluj, si-a facut intrarea in topul celor mai active zone de pe piața imobiliara. Acest lucru se explica prin numarul mare de ansambluri rezidentiale nou construite si puse…

- Absolventii programului de masterat in limba germana de la Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare in limbi straine (FABIZ) din cadrul ASE sunt recrutati de angajatori pentru salarii care pot sa ajunga si la 6.000 de lei net pe luna, a spus Tanase Stamule, prodecanul FABIZ. Mai mult, veniturile…

- >Un proaspat absolvent de masterat in limba germana de la FABIZ poate castiga si 6.000 de lei net pe luna. Mai mult, veniturile sa­lariale pe care le primesc absolventii de licenta in limba engleza si franceza sunt cuprinse intre 2.500 si 3.000 de lei net, scrie ZF. „Salariile absolventilor…

- Volumul investitiilor imobiliare care au fost realizate in Romania in anul 2017 este estimat la aproximativ 1 miliard de euro, valoare cu aproape 10% mai mare decat cea inregistrata in 2016 (890 milioane euro), iar tranzactia prin care Elbit Imaging a vandut complexul hotelier Radisson din Bucuresti,…

- Cristi Tanase e al 5-lea fotbalist din lot care va castiga 20.000 de euro net pe luna, bugetul salarial creste din nou, iar media intregului lot e acum de 13.300 de euro. Cine ajunge la FCSB castiga regeste pentru nivelul de trai din Romania. Veniturile mari realizate de club in ultimii ani l-au determinat…

- Fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu susține ca in Romania exista medici care au abandonat orice fel de morala, pentru a obține putere. Aceștia caștiga zeci de mii de euro pe luna, bani negri, si iși folosesc influența pentru a duce pacienții de la stat la privat. Totul in detrimentul medicilor…

- „Exista un dezechilibru pe piata, care se va mentine atata timp cat nu vor fi rezolvate problemele legate de disponibilitatea fortei de munca si infrastructura.“ Cererea bruta de spatii industriale si de logistica a crescut anul trecut cu 15%, la peste 525.000 de metri patrati, inregistrand…

- Senatorul USR Mihai Goțiu are un mesaj pentru protestatarii care au venit de la Cluj la manifestația din Capitala impotriva modificarilor la legile justiției și a Codurilor penale. „Respect! Bravo clujenilor care au mers pe jos pana la Bucuresti, pentru a transmite clasei politice un mesaj ferm de sustinere…

- Senatorul USR Mihai Gotiu a postat, pe pagina sa de Facebook, un mesaj in care le transmite "respect" clujenilor care au mers pe jos pana la Bucuresti pentru a participa la protestul de sambata. "Impreuna schimbam Romania! Ne vedem in piata", a mai scris Mihai Gotiu.

- Senatorul USR Mihai Gotiu a adresat, sambata, pe Facebook, un mesaj protestatarilor care au venit din Cluj la Bucuresti, felicitandu-i pentru acest demers de sustinere a Justitiei si le-a transmis ca se intalneste cu ei in piata. "Respect! Bravo clujenilor care au mers pe jos pana la Bucuresti, pentru…

- Senatorul USR Mihai Gotiu a adresat, sambata, pe Facebook, un mesaj protestatarilor care au venit din Cluj la Bucuresti, felicitandu-i pentru acest demers de sustinere a Justitiei si le-a transmis ca se intalneste cu ei in piata. "Respect! Bravo clujenilor care au mers pe jos pana la Bucuresti,…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan, fost negociator sef al Parlamentului European privind bugetul UE pe 2018, anunta ca se intoarce in Romania special pentru a participa la protestul de sambata din Piata...

- Una dintre cele mai puternice companii energetice din lume, cu afaceri de peste 250 de miliarde de dolari si peste 1,5 milioane de salariați, se extinde in Romania. O filiala a gigantului asiatic, specializata in consultanța și servicii, și-a deschis o sucursala la București.

- József Váradi, CEO al transportatorului Wizz Air, crede ca organizarea angajatilor în sindicate nu este foarte eficienta, dând exemplul companiei de stat Tarom, si spune ca se recurge la aceasta forma de organizare atunci când lucrurile nu merg bine într-o companie,…

- „Uitati-va la Tarom. Pilotii poate ca se simt multumiti acolo pentru ca fac parte dintr-un sindicat, dar cu tot respectul, este doar o chestiune de timp pana cand Tarom va disparea de pe piata. Tarom este compania aeriana nationala de aici si are o cota de piata de doar 15%, iar Blue Air, Wizz Air sunt…

- Jozsef Varadi, CEO al transportatorului Wizz Air, crede ca organizarea angajatilor in sindicate nu este foarte eficienta, dand exemplul companiei de stat Tarom, si spune ca se recurge la aceasta forma de organizare atunci cand lucrurile nu merg bine intr-o companie. „Uitati-va la Tarom.…

- Mutare fulger pe piața auto din Romania. Bulgarii vor sa invadeze București pana in vara anului viitor și pregatesc un proiect de senzație. Dupa ce a incheiat, recent, un parteneriat cu grupul petrolier olandezo – britanic Shell, cel mai mare operator din Bulgaria iși face intrarea in țara noastra…

- ♦ Analistii considera ca dividendul va ramane la putere si in 2018 si nu numai ca bursa de la Bucuresti va avea cel mai ridicat randament al dividendelor din lume, dar se va distanta de alte piete. Piata de capital din Romania ar putea livra dividende cu randamente chiar si de 10-12% in…

- HARTA SALARIILOR din Romania. Clujul se apropie de Bucuresti 2.684 de lei net castiga in medie pe luna un clujean. Cu doar 335 de lei mai putin decat un bucurestean, insa cu 1.319 lei mai mult decat in teleorman, judetul de la coada clasamentului, in care romani au cele mai mici salarii. Angajatii…

- Liderul PMP Traian Basescu a transmis, miercuri, un mesaj pe pagina de Facebook, catre romani, in care arata ca ”degeaba le cresc salariile, pensiile si ajutoarele sociale, daca nu au autostrazi, cai ferate, porturi si aeroporturi moderne” și precizeaza ca prea putini politicieni isi asuma actiunea…

- Retailerul austriac de mobila și decorațiuni kika anunța deschiderea celui de-al doilea magazine de pe piața locala, pe 27 decembrie, in zona comerciala din Theodor Pallady, in urma unei investiții de 14 milioane de euro. kika a intrat pe piața din România în urmă cu 9 ani, când…

- Retailerul austriac de mobila și decorațiuni kika anunța deschiderea celui de-al doilea magazine de pe piața locala, pe 27 decembrie, in zona comerciala din Theodor Pallady, in urma unei investiții de 14 milioane de euro. kika a intrat pe piața din România în urmă cu 9 ani, când…

- Unul dintre cele mai mari lanțuri de magazine din lume a inceput procesul de recrutare a echipei locale de management. Este primul pas care marcheaza intentia retailerului de a intra pe piata din Romania, afirma mai multe surse din piata. Retailerul Aldi a venit cu oferte peste piata, astfel ca un manager…

- Cum s-au scumpit apartamentele la Cluj in ultimii ani Municipiul Cluj-Napoca este lider al topului valorilor de piața pentru apartamentele in bloc din marile orașe ale țarii, potrivit indicelui imobiliar realizat de Asociația Naționala a Evaluatorilor Autorizați din Romania (ANEVAR). Aici prețurile…

- Cityland este prima agentie imobiliara din Romania care va vinde proprietati si in Bitcoin, pe fondul cresterii popularitatii monedei virtuale, preturile apartamentelor pornind de la 4bitcoin, echivalentul a circa 55.000 euro. „Intrucat am observat o crestere a numarului de romani activi…

- Bursa de Valori de la Bucuresti, catalogata inca piata de frontiera, a scazut de la inceputul lunii decembrie si pana pe 12 decembrie cu aproape 3%, cea mai slaba dinamica dupa cea din 2014 incoace, si este probabil sa inchida ultima luna din 2017 pe minus in conditiile in care analistii se asteapta…

- Cele mai mari cresteri de pret consemnate in trimestrul trei al acestui an au fost in Brasov unde valorile de piata pe metru patrat in apartamentele din blocuri au urcat in medie cu 3,2% fata de trimestrul anterior, urmat de Constanta (+2,4%), apoi Bucuresti (+2,3%), Cluj-Napoca (+0,9%) si Timisoara…