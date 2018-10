Stiri pe aceeasi tema

- Meniurile românilor constau în mare masura din multa pâine și prea puțin pește, iaurt sau fructe. Conform unui studiu, în România, într-un an, se consuma 64 de kilograme de carne si produse de carne pe cap de locuitor, fata…

- Cei mai multi dintre dintre angajatii romani (84%) prefera sa manance pranzul pe tastatura computerului, iar aproape o treime dintre acestia (32%) opteaza pentru sandvisuri, salate sau paste, arata rezultatele unui studiu realizat la nivel european. Conform cercetării, realizată de Uber Eats…

- Majoritatea adultilor din Romania isi formeaza opiniile cu privire la investitii si produse financiare bazandu-se aproape exclusiv pe sfaturile si parerile altor persoane din familie sau din anturaj, recomandarile specialistilor sau informarea pe cont...

- Cand Taxify si-a lansat serviciul in Romania, primul gand a fost sa fie comparat cu Uber. Si nu fara fundament. Aplicatia e similara, principiul e acelasi, asa ca se impune intrebarea: ce vrea sa reuseasca? In urma cu doi ani, in august 2016, Taxify anunta, oficial, ca ajunge in Bucuresti…

- Unul dintre cei doi romani morti in Italia, dupa prabusirea unui segment suspendat al Autostrazii A10, din apropierea orasului Genova, este din Curtisoara, judetul Gorj. Barbatul de 35 de ani lucra in Franta, ca sofer, iar anul acesta planuia sa se casatoreasca, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Persoanele care pleaca din Romania și Bulgaria cu destinația Italia folosesc diferite mijloace de transport care circula ilegal in Europa. Majoritatea acestor vehicule sunt inregistrate in Bulgaria.