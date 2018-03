Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Profesionistilor in Regularizarea Daunelor (ARPD), atrage atentia tuturor proprietarilor de autovehicule din Romania asupra unei noi manipulari ale UNSAR cu privire la o posibila crestere a pretului RCA generata de liberalizarea activitatii de constatare a daunelor. La fel cum UNSAR s-a opus…

- Costurile necesare acoperirii tuturor gropilor din Romania, existente pe drumurile nationale, se ridica la patru miliarde de euro, in conditiile in care CNAIR are prevazute in buget pentru intretinere si reparatii aproape 800 de milioane de euro,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul IPJ Gorj efectueaza, miercuri dimineata, 30 de perchezitii in mai multe judete si in Bucuresti, intr-un dosar cu un prejudiciu de peste 9 milioane de lei.Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Gorj, Andrei Lazar, perchezitiile…

- Costurile salariale aferente zilelor libere de sarbatori legale ar trebui sa fie suportate de la bugetul de stat, considera patru deputati ai Partidului National Liberal, initiatori ai unui proiect de modificare a Codului Fiscal depus in Parlament. Impactul masurii ar fi de 1,5 miliarde de lei pe…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) dau o lovitura extrem de dura familii lui Sebastian Ghita. Socrul fostului deputat fugar, Dumitru Carstea, are conturile poprite de procurori. Cei de la DNA au avut si prima reactie in acest scandal si au facut un anunt incredibil.Citește și: Este…

- Prezent la Conferinta Capital Transporturi si Infrastructura 2018, directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Stefan Ionita, a facut o radiografie a principalelor proiecte de infrastructura aflate in derulare.

- Ocupati mai tot timpul cu problemele penale ale politicienilor care conduc Romania nu poti sa-ti mai ridici privirea de pe ei ca dai de alte hotii infaptuite in defavoare cetatenilor. Reteaua de traficanti din cunoscutul dosar Aurul Dacic a scapat bine-mersi prin diverse tertipuri juridice: prescrieri…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anuntat marti ca a efectuat aproape 4.700 de controale, de la inceputul anului pana in prezent, iar in urma neregulilor gasite a aplicat amenzi in valoare totala de 1,052 milioane de lei.”Pentru a asigura buna…

- Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Dambovita au dispus trimiterea in judecata a 11 inculpati acuzati de constituire a unui grup infractional organizat, proxenetism si spalare de bani, infractiunile avand loc pe teritoriile Romaniei si Marii Britanii. Potrivit unui comunicat emis, marti,…

- Costurile implementarii Directivei IDD, privind protecția consumatorilor de produse financiare, vor fi suportate, in final, de catre clienți, apreciaza Paul Carty, membru in boardul BIPAR, federația europeana a intermediarilor din asigurari. Legea care va transpune Directiva in Romania se afla deja…

- Jurnalista Sorina Matei critica extrem de dur interviul luat de Ion Cristoiu fugarului Sebastian Ghița. Sorina Matei arata ca interviul nu aduce nicio știre, asta in timp ce Cristoiu nu-l pune in dificultate pe Ghița, unul dintre personajele cele mai controversate din Romania. Citește și: Un…

- Birocrația din Romania a reușit sa creeze o noua situație tragi-comica.Un barbat in varsta de 63 de ani, din judetul Vaslui, declarat decedat in anul 2016, desi este in viata, a pierdut procesul prin care cerea anularea declararii decesului. Citește și: Un nou dosar penal BUBUIE in PNL: GREUL…

- Prezent miercuri 14 martie, la Alba Iulia, Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a declarat ca și-a fixat ca obiectiv deschiderea loturilor 3 și 4 ale Autostrazii Sebeș-Turda in luna mai. Acestea se intind pe 29 de kilometri, de la Aiud pana la Turda. Ca urmare a anunțului facut de acesta, membrii…

- Conform previziunilor ONU, pana in 2050, aproximativ 70% din populatia lumii (peste 6 miliarde de oameni) va locui in zone urbane, fata de 54% in prezent. Pentru a satisface nevoile acestei populatii in crestere rapida, este necesar sa reinnoim orasele astfel incat acestea sa functioneze mult mai inteligent…

- Primaria Cluj-Napoca va fi prima institutie din Romania care va avea primul functionar public virtual, anunta primarul Emil Boc. “Numele acelui functionar public virtual este Antonia si va face doua lucruri: acum, din prima etapa din 15 aprilie, va fi functional pentru a redirectiona cererile online…

- Prin vocea lui Eugen Tomac, membrii PMP au anuntat obiectivul de tara ce consta in unirea Republicii Moldova cu Romania. In acest sens, s-a decis ca in cadrul consiliilor locale municipale, consilierii sa semneze o declaratie de unire. La Buzau, misiunea de a le propune colegilor din miniparlamentul…

- UBB, pe lista scurta a universitaților care sprijina principiile de dezvoltare durabila promovate de ONU Universitatea Babes-Bolyai (UBB) a primit invitatia de a se alatura retelei globale a universitatilor care sprijina dezvoltarea durabila si de a ajuta astfel la implementarea unor principii promovate…

- Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, in urma descinderilor au fost identificate si ridicate in vederea continuarii cercetarilor bunuri in valoare de aproximativ 250.000 de euro, susceptibile a proveni din savarsirea de infractiuni. De asemenea, au fost gasiti…

- Contractul pentru modernizarea, reabilitarea si dotarea Muzeului "Arta Lemnului", in valoare de 2,5 milioane de euro, a fost semnat joi, proiectul fiind castigat de Primaria din Campulung Moldovenesc, scrie Mediafax. Pentru reabilitarea muzeului construit in 1936, unic in Romania, autoritatile…

- Din septembrie 2014, romanii au alternativa Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat. Costurile sunt la jumatate fața de cele din instanțele statului, iar un proces poate dura intre doua...

- Zeci de perchezitii au loc in Romania si Germania, simultan, la persoane suspectate ca aduceau migranti din Orientul Mijlociu si ii calauzeau pana in Germania. Reteaua actiona pe ruta Turcia – Bulgaria – Serbia – Romania – Ungaria – Austria – Germania, traseu pe care, in 2017, au fost transportate mai…

- Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale – PAID Romania a incheiat recent un acord de colaborare cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), cu scopul de a veni in intampinarea nevoilor asiguratilor sai. Prin urmare, in cazul in care acestia au inregistrat…

- Judas Priest revin la Bucuresti pe 22 iulie la Romexpo in aer liber, in cadrul turneului Firepower, pentru a prezenta o productie fantastica, total noua, publicului din Romania! Un melanj de rock, ecrane led, pe o scena gigant cu multi decibeli si aceeasi muzica heavy metal care ne incanta inca din…

- Se pare ca omul de afaceri israelian Elan Schwartzenberg nu a avut nicio portița de scapare din calea „sistemului”. In mijlocul acuzațiilor explozive care vizeaza cel mai inalt nivel al serviciilor de informații din Romania, ies la iveala noi probe care arata ca procurorii cunoșteau, de fapt, adresa…

- Un copil a fost ranit la cel mai mare parc de distracții acvatic din România. Incidentul a avut loc la Therme, complexul cu apa termala din apropierea Bucureștiului. Copilul de 8 ani s-a dat pe unul dintre toboganele complexului și s-a izbit de marginea tubului.…

- In perioada 9 – 11 februarie a.c. s-a desfasurat la Sinaia „Scoala politica de iarna a Tineretului Aliantei Liberalilor si Democratilor”. Tema scolii politice a fost „Romania construita de tineri”, unul dintre proiectele majore asumate de actuala conducere a TLDE. La eveniment au participat peste 150…

- Europarlamentarul Daniel Buda, insotit de presedintele PNL Maramures, Ionel Bogdan, si de presedintele PNL Baia Mare, Calin Bota, s-au intalnit luni, 12 februarie, cu mai multi antreprenori maramureseni din domeniul agriculturii, pentru a dezbate solutii punctuale care vizeaza impactul inovarii in sector,…

- Un copil de numai noua ani, legitimat la clubul CSM Raraul Campulung Moldovenesc, a impresionat lumea sahului din Romania. Prezent sambata la Memorialul sahist „Mihai Cartis", organizat de Asociatia judeteana de sah Oradea, Victor Andrei Dranga a devenit rapid vedeta intrecerii.S-au ...

- Fostul international Ionut Lupescu a anuntat ca va candida la presedintia Federatiei Romane de Fotbal, alegerile urmand sa aiba loc la 18 aprilie, scrie News.ro. In prezent, presedinte al FRF este Razvan Burleanu."Sunteti multi care mi-ati solicitat de-a lungul ultimului ani sa imi pun…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat joi, intr-o intervenție telefonica in cadrul emisiunii ”Dosar de politician” ca din punct de vedere logic nu exista nicio justificare logica pentru modificarile facute de Guvern la Codul Fiscal și la legea salarizarii in contextul in care Romania a avut…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat joi, intr-o intervenție telefonica in cadrul emisiunii ”Dosar de politician” ca din punct de vedere logic nu exista nicio justificare logica pentru modificarile facute de Guvern la Codul Fiscal și la legea salarizarii in contextul in care Romania a avut o…

- Vision in șantier. Primaria, obligata sa il lase pe George Bob sa iși traga mansarda Omul de afaceri George Dorin Bob a invins Primaria la tribunal, pentru ca a insistat ca reia șantierul la un bloc terminat in 2014. Locuitorii de pe strada Rasaritului 73 trebuie sa se aștepte la deschiderea unui…

- Romania.travel, site-ul oficial al turismului romanesc din ultimii ani, nu mai poate fi accesat pentru ca reprezentantii Ministerului Turismului, care il au in administrare, nu au achitat taxa anuala pentru detinerea domeniului. Noul ministru de resort, Bogdan Trif, a declarat ca nu exista cadrul legal…

- Institutul de Psihiatrie "Socola" Iasi va construi un "sat", care va avea case, magazine, parcuri si teren de sport, special pentru bolnavii de Alzheimer, prin implementarea unui proiect in premiera pentru Romania, costurile totale fiind de un milion de euro, transmite corespondentul Mediafax.

- Victor Hanescu a comentat faptul ca Simona Halep, actualul numar 2 WTA, nu și-a gasit inca un sponsor dupa desparțirea de Adidas. "Sportivii din Romania sunt marginalizați atunci cand iși cauta sponsori. Țin minte cat de greu mi-a fost și mie, chiar și atunci cand aveam rezultate foarte bune și eram…

- In perioada 31 ianuarie ndash; 01 februarie 2018, Marius Horia Tutuianu, presedintele Consiliului Judetean Constanta a participat, la Bruxelles, la cea de a 127 a sesiune plenara a Comitetului European al Regiunilor. Ca si membru titular al Comitetului European al Regiunilor din partea Uniunii Nationale…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a amanat, joi, pentru 8 februarie, discutarea cererii DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Instanta suprema a amanat procesul, deoarece celelalte persoane implicate in dosar nu…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a amanat, joi, pentru 8 februarie, discutarea cererii DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Instanta suprema a amanat procesul, deoarece celelalte persoane implicate…

- Are puțin peste 50 de ani, ochii efectiv ii rad chiar și cand e serios, are replica și raspuns pentru orice. Attila Ambrus – supranumit și Whisky Man – e o legenda vie. Un spargator de banci care a facut istorie din anii 80 și pana in octombrie 1999, un personaj iubit și urat deopotriva, care a ținut…

- Dan Turturica, coordonatorul digi24.ro și fost redactor-șef al ziarului „Romania libera”, raspunde la acuzațiile ca ar fi fost intermediat o șpaga de la Gheorghe Ștefan, fost primar al municipiului Piatra Neamț, pentru Horia Georgescu, fostul șef ANI. Jurnalistul afirma ca fie este vorba despre o…

- Prezent in Romania, in vara anului 1970, pentru a filma superproductia „Les Maries de l'an II“ („Mirii anului II“), un „western a la francaise“, Jean-Paul Belmondo n-a plecat cu mana goala, ci insotit de Nae, un patruped care se aciuase pe langa Studioul Cinematografic „Bucuresti“. Rebotezat Bequille…

- Eurodeputatul PNL Cristian Busoi, la Cluj: „Riscam sa nu cheltuim banii europeni pentru spitalele regionale" Europarlamentarul PNL Cristian Busoi a criticat vineri modul in care guvernul PSD gestioneaza proiectul construirii celor trei spitale regionale de urgenta pe fonduri europene, din care unul…

- Cat primeste statul pentru resursele de hidrocarburi exploatate pe teritoriul Romaniei? EVZ a intrat in posesia documentului prin care s-a incercat, la finalul lunii decembrie 2017, reglementarea pretului de referinta de la care sunt calculate redeventele primite de stat pentru gazele naturale extrase…

- Seful CNAS: Platim contributii prea mici la sanatate. 5 milioane de contributori platesc pentru 19 milioane Presedintele CNAS, Laurentiu Mihai, a declarat ca, in Romania, se platesc prea putine contributii pentru serviciile medicale pe care cetatenii si le doresc, iar principalul motiv este legat de…

- Grupul francez Carrefour a anuntat achizitionarea unei participatii de 17% la retailerul online de moda Showroomprive.com, cu suma de 79 de milioane de euro, de la retailerul de mobilier Conforama, potrivit Reuters.

- ”Avem, in Romania, asigurari de sanatate obligatorii. Daca ma uit ca sunt aproape cinci milioane de contributori pentru 19 milioane de persoane. Cred ca e momentul sa ne intrebam daca ne dorim asigurari de sanatate in Romania, daca ne dorim un sistem bazat pe plata, cat ne dorim si cine sa suporte.…

- ​Organizarea moderna a ministerelor dateaza de la unificarea principatelor, realizata de Cuza in 1861. La acea data existau 8 ministere: interne, finante, justitie, culte si instructiuni publice, afaceri straine, lucrari publice, de razboi si cel de control (actuala Curte de Conturi). E drept, Romania…

- Prezent la 10TV, in cadrul emisiunii „Ora Bucureștiului”, deputatul Daniel Gheorghe a precizat ca va solicita ca reintregirea naționala sa fie obiectiv de țara, nu doar un subiect abordat in preajma unor ”zile cu insemnatate naționala”. Deputatul considera ca avand in vedere ca integrarea…