Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un set de recomandari pentru reducerea pierderilor de energie, E.ON avertizeaza ca un congelator poate consuma cu pana la 30% mai multa energie daca in el se aduna gheata, iar o singura utilizare a unui uscator electric de rufe poate consuma de doua ori mai multa energie decat un ciclu al masinii…

- Alimentarea cu energie a electrocasnicelor cand acestea sunt in stand-by inseamna circa 180 lei platiti in plus, anual, pentru fiecare locuinta, in conditiile in care un aparat electronic lasat in stand-by consuma intre 40% si 70% din energia pe care ar consuma-o daca ar functiona, potrivit unui comunicat…

- Un congelator poate consuma cu pana la 30- mai multa energie daca in el se aduna gheata, iar utilizarea o singura data a unui uscator de rufe poate necesita de doua ori mai multa energie decat un ciclu de spalare. Compania recomanda scoaterea din priza a electrocasnicelor si electronicelor (TV, consola…

- Cu ajutorul iluminatului inteligent, utilizatorii pot reduce factura la energie, astfel ca becurile economice sau cu LED pot aduce economii anuale de pana la 60 de lei, pentru fiecare bec, arata furnizorul si distribuitorul de energie E.ON, care subliniaza ca mai multe surse de lumina directionate…

- Compania CIEH Soda este pregatita pentru orice solutie in ceea ce priveste fabrica de soda de la Valcea, varianta cea mai buna fiind realizarea unui joint-venture, impreuna cu Consiliul Judetean si Chimcomplex, pentru construirea unei noi surse de energie, a declarat luni, intr-o conferinta de presa,…

- Compania franceza de energie EDF facut publice o serie de date privind unele anomalii la sudurile unor generatoare de abur și altor componente folosite la reactoarele nucleare, ceea ce a dus la scaderea abrupta a acțiunilor companiei la bursa, relateaza MEDIAFAX.Citește și: Ies la suprafața…

- Igor Dodon recomanda Guvernului „sa intreprinda masurile prevazute de legislatie pentru a suspenda decizia iresponsabila si lipsita de argumentare a ANRE” privind majorarea pretului la energie electrica. Presedintele sustine ca ANRE „incearca sa transfere pe umerii cetatenilor si economiei povara guvernarii…

- Un instrument online, lansat saptamana aceasta, numit Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index (CBECI), estimeaza cat de multa energie este necesara pentru a menține rețeaua bitcoin activa.