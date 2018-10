Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Agentiei Nationale Antidrog precizeaza ca fetele consuma mai multe substante sedative si solventi, celelalte tipuri de droguri fiind consumate mai multe de baieti. Debutul varstei de consum a substantelor psihoactive in randul tinerilor este de 13 ani, anunta Agentia Nationala Antidrog…

- Consiliul Local Sfantu Gheorghe va aloca peste 15.400 lei in scopul finanțarii a doua proiecte ale Agenției Naționale Antidrog. In acest sens, in cadrul unei ședințe ordinare, consilierii locali au votat in favoarea incheierii unui contract de asociere intre Municipiul Sfantu Gheorghe, prin Consiliul…

