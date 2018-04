Stiri pe aceeasi tema

- Initiativa a fost propusa de un grup de parlamentari ai PSD si a primit aviz favorabil din partea Guvernului. "Astfel, invatamantul general obligatoriu este de 15 clase si cuprinde ultimii doi ani ai invatamantului prescolar, invatamantul primar, invatamantul gimnazial si primii 2 ani ai invatamantului…

- BERBEC. As spune ca se pastreaza nota degajata si atmosfera saptamanii care tocmai a trecut cu observatia ca totusi spre sfarsitul saptamanii, lucrurile s-ar putea sa se tensioneze la locul de munca pentru femei, asa ca le sugerez atentie mare la ce spun si ce fac. Revelatii neasteptate legate de…

- Oana Roman a fost prezenta joi, 22 martie, in redacția Viva, pentru o noua emisiune live Oana Punct Roman. Ca in fiecare joi, Oana Roman a abordat la emisiunea live pe care o are la revista Viva cele mai arzatoare teme ale saptamanii. “Vom avea o emisiune extrem de interesanta, pentru ca sunt subiecte…

- Peste 2.000 de elevi de clasa a VIII-a nu au reușit sa obțina note de trecere la simularea evaluarii naționale la matematica, iar 1.148 la limba romana. Datele sunt ingrijoratoare, in condițiile in care examenul real va avea loc peste cateva luni, iar volumul de materie care trebuie recuperat este mare.…

- Fostul international roman Ionut Lupescu, candidat la presedintia Federatiei Romane de Fotbal (FRF), a declarat vineri, la Resita, ca pentru a se putea investi in sport este nevoie de o legislatie permisiva, informeaza Agerpres. ”Am vizitat pana acum 27 de judete si am simtit ca oamenii vor o schimbare…

- Echinoctiul de primavara 2018. Primavara din punct de vedere astronomic incepe odata cu echinocțiul de primavara și dureaza aproximativ 92 de zile. Echinoctiul este momentul cand ziua si noaptea sunt egale in orice loc de pe Pamant, datorita faptului ca Soarele, in miscarea sa aparenta pe…

- "Evenimentul la care ne aflam astazi este al treilea eveniment de acest gen la care Autoritatea de Supraveghere Financiara a achiesat in cadrul actiunii Global Money Week (GMW). Putem vorbi de faptul ca anul trecut eforturile noastre si ale Bancii Nationale a Romaniei, impreuna cu Ministerul Educatiei,…

- Traiul romanilor este tot mai scump, iar tentațiile sunt la tot pasul. Cu greu, romanii mai reusesc sa faca economii dintr-un salariu lunar. Pusculita ramane cea mai sigura varianta. Specialistii ne recomanda sa ne impartim bugetul in categorii de cheltuieli si sa nu mai facem cumparaturi…

- Activitatea ambasadorilor Romaniei in strainatate, "evaluata de coaliție" Liderul ALDE Calin Popescu Taricean. Foto: Agerpres. Activitatea ambasadorilor României în strainatate va fi evaluata într-o viitoare sedinta a coalitiei. Propunerea a venit din partea liderului…

- Romania este pe punctul de a rata sansa oferita de anul 2018 pentru a vorbi la nivel european despre istoria si patrimoniul sau cultural. Departamentul Centenar nu a realizat niciun proiect si nu are nicio strategie, dupa cum a constatat Ministerul Culturii care a schimbat recent conducerea acestei…

- SC Salpitflor Green Sa va relua tratamentele fitosanitare contra bolilor plantelor (gard viu, arbori, arbuști etc) conform recomandarilor specialistilor de la Unitatea Fitosanitara Arges. Se va utiliza insecticidul Confidor OIL SC 004 in concentratie de 1,5% , acesta facand parte din grupa a IV-a de…

- Complexul Energetic Hunedoara nu poate atrage fonduri europene prin noua platforma pusa la dispoziția zonelor care se decarbonifica, insa poate participa la consultarile care vor avea loc. Specialiștii de la INSEMEX și Universitatea Petroșani iși pot oferi expertiza și experiența in privința intocmirii…

- Un nou val de scumpiri la alimente va lovi buzunarele romanilor pana la Paste. Suntem printre europenii care dau foarte mulți bani pe mancare. Asa se explica și avalansa de magazine din zona de retail alimentar. Vestea proasta este ca anul acesta vom cheltui și mai mult pentru produsele de baza.

- Daca presedintele ar fi obligat sa semneze decretul de revocare a unui procuror sef, s-ar putea ajunge la o situatie de ilegalitate care sa conduca la o actiune in contencios administrativ, afirma fostul consilier prezidential, conf.unv. dr. Claudiu Dinu, titularul cursului "Organizare si etica profesiilor…

- Iata care sunt activitațile zilnice care ne afecteaza sanatatea mintala: Verificarea de dimineața a conturilor de pe rețelele sociale Chiar daca negam, mulți dintre noi avem acest obicei enervant de verificare a notificarilor de pe rețelele sociale dupa ce ne trezim. Ceea ce vedem acolo…

- Femeile fac anumite greseli in momentul in care aleg sa tina dieta pentru a putea scapa de kilogramele in plus. Specialistii sustin ca ajung sa taie de pe lista alimentele care contin grasimi, insa nu reusesc sa scape de surplusul de grasime acumulat.

- Augustin Lazar considera ca propunerea de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, nu are temei legal, dar a anunțat ca la Parchetul General se analizeaza raportul trimis de ministrul Tudorel Toader. Totuși, Lazar face o precizare ce poate fi speculata: Kovesi nu inseamna DNA!”Pot sa ințeleg…

- Chelsea si Barcelona au incheiat la egalitate (scor 1-1) confruntarea de pe "Stamford Bridge", in prima mansa a optimilor Champions League, ia returul de pe "Camp Nou" se anunta a fi unul extrem de interesant. Antonio Conte, tehnicianul londonezilor, isi pune toata increderea in echipa sa si e convins…

- Multi oameni reusesc sa devina exemple mentale, emotionale si fizice pentru cei din jur. Linia dintre modelele pozitive si cele negative este trasata mereu de ego, iar daca acesta este lasat sa se manifeste exagerat, va distruge tot ce s-a realizat pâna atunci. Când vorbim…

- Expozitia foto-documentara "Marea Unire. De la victoria in Primul Razboi Mondial la Incoronarea Suveranilor Romaniei Mari" va putea fi vizitata pana pe 4 martie la Casa Sfatului din Brasov. "Incepem astfel calatoria acestui proiect dedicat Centenarului Marii Uniri, cu fotografii rare din…

- Ieșim incet din hibernare adulmecand miresme proaspete de ghiocei și pamant reavan. Luna iubirii lui Dragobete cel ce gasește jumatatea tuturor ființelor fara pereche. In ciuda gerului de afara, natura are nevoie de iubire! Și de schimbare. In așteptarea primaverii este momentul potrivit pentru a…

- Numarul bolnavilor cu infectii respiratorii care s-au adresat Camerei de Garda a Spitalului de Boli Infectioase in ultimele zile a fost cu aproximativ 26% mai mare comparativ cu finalul lunii ianuarie. Ministerul Sanatatii atrage atentia ca suntem in plin sezon de gripa si face cateva recomandari importante…

- Deputatul Victor Paul Dobre, vicepresedinte la nivel regional al PNL, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta, ca are un proiect pentru modificarea administratiei publice, atat la nivel central, cat si local, spunand ca aceasta a fost creata la mijlocul anilor ’60 si…

- Din acest an, testarea medicamentalor se face și sub aspectul conținutului de metale grele, otravitoare. Produsele farmaceutice trebuie sa fie atat de curate incat conținutul in impuritați sa fie de un miliard de ori mai mic decat un gram per kilogram. Asemenea teste fine se pot face la noi doar la…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat sambata, intr-o conferinta de presa din cadrul scolii de iarna a Tineretului ALDE, ca nu a contestat utilitatea SPP, dar informatiile aparute in ultima perioada ar putea fi luate in considerare pentru a infiinta o comisie de ancheta, decizia…

- Președintele CNCD a condamnat public incidentele de la MTR Conferinta de lansare a proiectului 'Partnership for LGBTI Equality', organizata de Asociatia ACCEPT si Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii. In imagine (de la stg. la dr.): Iustina Ionescu, avocat al Asociatiei ACCEPT, Florin…

- Proiectul benzii dedicate. Primarul a dat un termen despre care specialistii habar nu au Primaria le-a cerut specialistilor in trafic rutier sa urgenteze propunerea solutiilor pentru continuarea benzii dedicate mijloacelor de transport in comun, a declarat primarul Emil Boc. În august 2017,…

- Nu ai nevoie de nimic, decat de munca si talent, nu ai nevoie de nicio diploma dupa parerea mea.” Pasiunea tine locul licentei in meseria de desenator de tatuaje. Cei care vor sa aiba o cariera in acest domeniu trebuie sa fure meserie de la profesionisti. Vlad Constantin, artist tatuator: „Am facut…

- Reprezentanții Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Pufești intervin la aceasta ora (sambata, 19.00), in comuna, pentru a stinge un incendiu de vegetație uscata. Potrivit Biroului de presa al ISU Vrancea, arde vegetația uscata de pe o suprafața de aproximativ 2 hectare. Reprezentanții…

- Numarul membrilor ALDE Arad creste de la o zi la alta, iar printre domeniile prioritare ale partidului sunt sanatatea si educatia. Ion Scheau, presedinte al organizatiei municipale ALDE Arad a prezentat doi membri noi: dr. Bogdan Costache, medic primar urolog si dr. Florin Dehelean, medic stomatolog.…

- Aproximativ 130 de sportivi de la 15 cluburi din țara au participat in zilele de 30 și 31 ianuarie la “Cupa 100 ROMANIA” la schi alpin, organizata de clubul Corona, in parteneriat cu Primaria Municipiului Brasov. Competiția s-a desfasurat la doua probe – slalom și slalom uriaș, la trei categorii de…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, afirma ca îndepartarea SPP de la îndeplinirea misiunii de protectie a demnitarilor, "în baza unor bârfe de partid", este ilegala, ca si transferul acestor atributii catre

- Specialiștii în securitate cibernetica de la Bitdefender au identificat o rețea de zeci de mii de gadgeturi inteligente controlate de la distanța de catre atacatori și capabile sa contamineze rapid orice device vulnerabil și sa spioneze viața privata a victimelor. Botnetul HNS se raspândește…

- Specialistii vin cu sfaturi extrem de importante. Cum putem descoperi singuri mai multe boli grave? Va spunem noi. Este cunoscut faptul ca atat palmele, cat si talpile iti pot oferi indicii pretioase in legatura cu starea de sanatate a corpului tau. Aceasta deoarece, din punct de vedere reflexogen,…

- Dronele nu mai sunt demult o noutate. Tehnologia folosita pentru filmari și selfie-uri a fost dezvoltata cu aplicabilitați tactice și nu numai de specialiștii militari români. Saptamâna aceasta am intrat în laboratoarele în care specialiștii militari lucreaza la inovații…

- Prima referire in termeni critici la ministrul Viorel Ștefan a venit chiar in ianuarie 2017, la scurt timp dupa investirea Guvernului Grindeanu, cand Liviu Dragnea a apreciat, in contextul discuțiilor despre bugetul de stat, ca acesta „a fost puțin mai moale decat trebuia”. „Discutia a fost generata…

- Selectionerul Cosmin Contra admite ca echipa nationala a fost repartizata intr-o grupa dificila, dar are incredere ca Romania poate trece de prima faza a competitiei si chiar castiga turneul.

- Un accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane, a avut loc, luni seara, în jurul orei 22.00, pe raza localitații Livada.Un șofer de tir din Savârșin, județul Arad, care circula cu un autotren dinspre Cluj spre Gherla, cu destinația Dej, în zona localitații Livada,…

- Specialistii in numerologie au descoperit legatura dintre numele tau si menirea ta. Calculeaza-ti numarul sufletului si afla ce te defineste. Numerologia numelui: Numarul sufletului se calculeaza adunand valoarea tuturor vocalelor din numele tau (cel inscris pe certificatul de nastere). Suma…

- Majorarea preturilor la combustibili, energie electrica, termica, gaze naturale, dar si deprecierea leului in raport cu euro sunt factorii care influenteaza scumpirea produselor alimentare. Specialistii estimeaza o crestere intre 5% si 10% a preturilor la alimente, in luna februarie. „Cresterea pretului…

- In toiul iernii, pe campurile din Moldova au aparut primele urzici. Specialistii spun ca dezvoltarea precoce a plantelor primavaratice se datoreaza temperaturilor blande din ultimile saptamani.

- Lupii au fost filmati, intr-o padure in Parcul National Piatra Craiului, de o camera de monitorizare a faunei. "Lupul (Canis lupus), cea mai mare specie din familia Canidae, este un carnivor care traieste in haita si are un rol important in mentinerea echilibrului #ecologic si mentinerea unor ecosisteme…

- Centrul de la Lupac beneficiaza de statii de sortare si de tratare mecanico-biologica a deseurilor, de bazine de depozitare a levigatului si de prima celula de depozitat gunoiul, in urma procesului tehnologic la care va fi supus, alte doua urmand a fi construite pe parcurs. Atat depozitul…

- Victor Slav se straduiește sa reziste tentațiilor, dupa cum a dat chiar el de ințeles. Victor Slav, a carui prima dragoste a fost o tanara pe nume Andreea , a ieșit in oraș, la o cafenea. Prezentatorul de televiziune s-a fotografiat la masa, in fața unei cani cu cafea, dar și a unei prajituri apetisante.…

- "Rezerva de apa in cultura graului de toamna, pe adancimea de sol 0-100 cm, se va situa in limite satisfacatoare, apropiate de optim si optime, pe aproape intreg teritoriul agricol. Izolat in centrul, estul, nordul si nord-estul Moldovei, centrul Dobrogei, se va semnala fenomenul de seceta pedologica…

- Specialistii lanseaza un avertisment dur, la inceput de an. Doi cercetatori americani au studiat cutremurele de peste 7 pe Richter care s-au produc incepand cu anul 1900. Cei doi sustin ca anul acesta, peste tot in lume, inclusiv in Romania, se pot produce zeci de seisme puternice. Citeste…