Cât înseamnă o oră? Oamenii de știința au stabilit, in urma unui studiu complex, ca durata unei difera de locul in care te afli. Astfel, ei au concluzionat: La calculator: 15 minute In pat: 30 minute Sub duș: 35 minute La film: 45 minute Cand mananci: 60 minute La școala: 80 minute La serviciu : 100 minute […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

Sursa articol si foto: sanatateabuzoiana.ro

Stiri pe aceeasi tema

- EUROSPORT LIVE SIMONA HALEP CAROLINE WOZNIACKI LIVE VIDEO STREAM ONLINE FINALA AUSTRALIAN OPEN 2018. Simona Halep joaca, sambata, finala Australian Open 2018, contra danezei Caroline Wozniacki. Partida SIMONA HALEP CAROLINE WOZNIACKI se joaca, sambata, de la ora 10:30, pe Rod Laver Arena din Melbourne…

- Minutarul nu a mai fost atat de aproape de miezul noptii din 1953, cand Statele Unite si Uniunea Sovietica testau bomba cu hidrogen.”Anul acesta, problema nucleara este din nou in centrul ingrijorarilor”, a declarat Rachel Bronson, presedinta Bulletin of Atomic Scientists, care gestioneaza…

- Ceasul apocalipsei, care simbolizeaza iminenta unui cataclism planetar, a fost dat inainte cu 30 de secunde si indica doar doua minute pana la miezul noptii, din cauza unui risc sporit al unui conflict nuclear mondial si a ”imprevizibilitatii” presedintelui american Donald Trump, relateaza AFP, citat…

- U-BT Cluj-Napoca a fost invinsa clar de formatia olandeza Donar Groningen, cu scorul de 92-72 (13-17, 23-26, 22-14, 34-15), miercuri, in deplasare, intr-un meci din Grupa L a FIBA Europe Cup la baschet masculin. Campioana Romaniei a pierdut ambele meciuri cu formatia olandeza, care s-a…

- Nu spun nici ca daca esti pierdut sa nu te mai regasesti, daca esti lenes sa lancezesti in continuare. Deloc, nici nu ma adresez vreodata unor astfel de oameni. Eu vreau ca fiecare om care are bun simt sa si-l pastreze, oricine are darul impaciuirii sa fie asa in orice imprejurare, cei care…

- Tulburari de somn. Iata 5 greseli care iti tulbura somnul si solutii pentru remedierea lor. Tulburari de somn. Nu ai un program consistent pentru somn Adesea, oamenii cred ca pot echilibra lipsa somnului intr-o zi prin a merge la culcare mai devreme in noaptea urmatoare. Insa abilitatea ceasului…

- Mai exact, deschide-le si uita-te atent la dungile de pe ele. Daca vezi cel putin un X, ai noroc. Acest simbol arata ca persoana care il poarta are caracteristici foarte puternice. Acestia isi ating scopurile fara ca macar sa isi propuna. Tot ce vor sa realizeze va fi dus la bun sfarsit. Oamenii…

- Poate nu te-ai fi gandit la asta, dar dupa ce vei citi despre concluziile celui mai recent studiu din domeniu, este posibil sa incepi sa iti speli fructele si legumele mai bine. De ce? Pentru ca fructele si legumele tale preferate sunt probabil "acoperite" de pesticide. Daca pana acum doar…

- A treia zi de luni a fiecarui an an este considerata a fi cea mai depresiva zi. Drept urmare, azi, 15 ianuarie, este „Blue Monday”, cea mai urata zi a anului 2018. „Lunea albastra” este grea pentru toti. Oamenii sunt mai tristi, nu au chef de munca si sunt lipsiti de energie. Exista si o explicatie,…

- Sekai Kobayashi este o tanara de 33 de ani care și-a deschis un restaurant unde oamenii pot munci in cadrul localului in loc sa plateasca. Femeia și-a propus sa contribuie cum poate la combaterea foametei, potrivit The Straits Time . „Oferim mancare in locul a 50 de minute de munca la restaurant.…

- Adolescentul de 16 ani era aproape in coma alcoolica in ziua in care a furat mașina parinților. El a lovit mai mulți copii care veneau de la colindat in seara de Boboteaza. In 13 ianuarie, a fost inregistrat al doilea deces provocat de tanarul de 16 ani. Accidentul s-a produs in 5 ianuarie.…

- Peste comentariul duelului, a fost transmis un mesaj incredibil, potrivit The Sun: ”O racheta va lovi insula in urmatoarele minute. Nu este un exercițiu”. Mesajul a fost repetat apoi pe o banda roșie. Toți cei care au urmarit meciul au auzit acest mesaj. Rețelele de socializare au fost bombardate…

- Toate lucrurile sunt facute din energie vibrationala. Unii oameni sunt constienti de energia care ii inconjoara si pot spune daca aceasta este ridicata sau scazuta. Pot simti vibratiile „bune" si cele „rele". Alti oameni nu poseda aceste capacitati.Iata cum iti dai seama ca si tu faci parte…

- Institutul Mamei și Copilului din Chișinau a venit cu o statistica pe final de an, care arata munca medicilor și activitatea alerta din cadrul spitalului. "Anul 2017 pentru Institutul Mamei și Copilului inseamna, cu bune și rele, cu reușite și lecții dureros invațate, mai mult decat 365 de zile calendaristice,…

- Oamenii au inceput sa se adune in fața scenei inca de la ora 22, pentru a asista la programul propus in acest an de municipalitate, deschis in acest an de Ansamblul “Doina Banatului”. Dupa ora 23 a fost randul trupei Lambrino sa incalzeasca și mai tare atmosfera, iar dupa alte…

- „Oamenii care cer așa ceva nu au trait in comunism sau nu au trait suficient. E bine sa iasa oamenii in strada, e bine sa ai voci care spun altceva. E foarte bine, pentru asta au murit oameni", a declarat jurnalista. M-a șocat „Ce m-a șocat este ca s-a cerut sa dispara niște televiziuni.…

- Presedintele PPE, Joseph Daul, afirma ca, avand in vedere votul pentru modificarea legilor justitiei, este o zi trista pentru Romania, iar independenta justitiei din tara noastra este in pericol. ”Astazi este o zi trista pentru Romania si pentru toti cetatenii romani care au protestat in strada pentru…

- Președintele Igor Dodon a organizat una dintre „liniile telefonice deschise” la un post de televiziune afiliat socialiștilor. În cadrul emisiunii, el a afirmat ca „mai bine sa fie suspendat pe cinci minute” decât sa numeasca „hoți și bandiți în funcții…

- O casnica din Rovinari a gasit, miercuri, pe o banca din parcul din centrul orașului, o geanta de dama in care se aflau bani si documentele de identitate ale proprietarei. Fara sa se uite ce se afla inauntru, aceasta a mers direct la Poliție și a predat poșeta. Oamenii legii au efectuat controlul…

- Ancheta in cazul omorului de la metrou Ministrul Carmen Dan. Foto: Agerpres. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a afirmat, ca se desfasoara o ancheta interna la metrou, dupa incidentul de acum doua zile, când o femeie a împins doua tinere pe sine, una dintre ele pierzându-si…

- In luna decembrie, politistii bistriteni le multumesc tuturor celor care au ales sa se implice, sa dea o mana de ajutor, sa faca o fapta buna. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Nasaud continua sa mulțumeasca unor persoane care au ales sa se implice și care au dat o…

- Unul dintre martorii tragediei de la statia de metrou Dristor, jurnalista Daniela Arnautu, a povestit, la un post de telviziune , ce s-a intamplat. "Este incredibil ca nimeni nu a intervenit si ca lumea s-a ingramadit sa filmeze cu telefoanele", a declarat aceasta."Eram in statie. Nu era foarte…

- Mediul de afaceri romanesc urmareste cu atentie derularea procesului legislativ de modificare a legilor justitiei si isi exprima dezacordul profund cu graba si modul in care legi organice, care stau la temelia bunei functionari a sistemului judiciar si a statului de drept, sunt votate in Parlamentul…

- O fetița cu autism sever și frațiorul ei cu probleme de vedere au trecut, alaturi de parinții lor, Chira și Coman Țuțui, prin una din cele mai crunte experiențe pe care le poate trai cineva: incendiul. Pur și simplu, in dimineața zilei de 4 aprilie, aceștia au ramas doar cu hainele de pe ei, dupa ce…

- Cotlete de berbecut cu sos de rodie cu nuci si prune, coaste de oaie cu sos de vin si bulz cu ou de prepelita posat sau miel în stil mediteranean cu cartof dulce au fost doar câteva din bunatatile pe baza de carne de oaie pregatite de bucatarii de la HoReCa School, unde ministrul Agriculturii,…

- Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Zinaida Greceanii a facut totalurile acestui an și a vorbit despre planurile pentru anul viitor intr-un interviu acordat portalului informațional NOI.md. -Zinaida Greceanii, care sunt rezultatele obținute de PSRM in acest an? Ce a realizat…

- Din acel moment și pana azi, am invatat nenumarate lectii, am cunoscut oameni si caractere, am invatat ca pentru a intelege realitatile trebuie sa privesti spectacolul lumii fara patimi. Am inteles ca poti avea o parere reala despre un om doar daca il privesti prin ochii tai si cat de eronate…

- Salvarea pare sa vina de unde ne asteptam mai putin. Chimisti de la Universitatea din Bristol au creat combustibil din bere, potrivit phys.org. Pentru bautorii de bere aceasta noua intrebuintare poate parea o risipa, insa poate fi o salvare. Nu va asteptati sa turnati bere direct din doza…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Militar Timisoara au decis, miercuri, retinerea a trei politisti si a unui jandarm, pentru 24 de ore, dupa ce acestia au batut doi tineri pe care ii confundasera cu infractori. Tinerii au ajuns in stare grava la spital. Cei patru oameni ai legii sunt…

- Accidentata in meciul cu Spania, cand s-a lovit cu capul de suprafața de joc, interul stanga Cristina Zamfie Florianu, va fi menajata, cel mai probabil, in meciul de diseara cu Angola. La antrenamentul naționalei Romaniei de miercuri seara, care a avut loc in sala de antrenament de la Trier, antrenorul…

- Nicoleta Dumitrescu Ceea ce se contura in aceasta vara, ca euforia majorarilor salariale va duce, intr-un final, la mari dezechilibre financiare, devine incet-incet certitudine acum, pe final de an. Este vorba despre faptul ca, in 2018, cheltuielile cu salariile bugetarilor vor ajunge undeva aproape…

- Autoritatile vor sa transforme centrul vechi al orasului Constanta intr-o zona strict pietonala. Este un proiect de hotarare a Consiliului Local, aflat inca in dezbatere publica. Constantenii aproba aceasta masura, insa patronii de terase si hoteluri din zona sunt total nemultumiti. Spun ca prin aceasta…

- ”Reprezentantii Guvernului si cei ai Casei Regale au avut astazi, la Palatul Victoria, o intalnire in care au discutat modul de implicare al institutiilor guvernamentale in organizarea funeraliilor nationale in memoria Majestatii Sale, Regele Mihai. In cadrul intalnirii au fost stabilite activitatile,…

- Cuzin Toma (40 de ani) nu mai crede in speranta. De fapt, prima dezamagire din viata lui a fost cauzata de dorinta de a avea speranta. Crede, in schimb, in munca si in ambitie. Asa a ajuns actor. Nu pentru ca si-a dorit, ci pentru ca s-a incapatanat sa le dovedeasca altora ca in viata poti sa faci orice,…

- Focul de artificii de la Florești a fost unul spectaculos, durând nu mai puțin de 17 minute. Târgul de Craciun inaugurat în Parcul Poligon a fost un succes, susțin cei care au participat. Oamenii au testat gheața de pe patinoar, au baut vin…

- Trafic de cosmar pe drumul spre munte. Minivacanta de 1 decembrie i-a scos pe romani din case. Insa, in loc de momente relaxante, oamenii au avut parte de nervi intinsi la maximum. Au stat toata ziua blocati in trafic in coloane de zeci de kilometri. 1 kilometru în 35 de minute. Cu viteza melcului…

- Situația în care se afla astazi Republica Moldova cere o poziție clara vizavi de doctrina social-politica care trebuie promovata în tara, pentru a asigura o înțelegere clara privind dezvoltarea de mai departe a statului. A elimina geopolitica din Republica Moldova înseamna…

- Oamenii de stiinta atrag atentia cu privire la riscul la care sunt supusi copiii lasati mai mult de 90 de minute in fata ecranelor, amintind de stransa legatura intre utilizarea tehnologiei si dezvoltarea cognitiva la varste fragede .

- Trimisul special al AGERPRES, Florin Barbuța, transmite: Varfurile de prețuri pe piețele engros de electricitate nu inseamna neaparat ca piața nu funcționeaza corect și nu vad motive majore de ingrijorare, piața din Romania avand un cadru de funcționare destul de bun, a declarat, marți, Francesco…

- Un cuplu care se afla intr-un muzeu de arta din Munchen a dat peste o pictura din 1860 a artistului austriac Ferdinand Georg Waldmuller, transmite Motherboard. In opera, numita „Cea asteptata”, apar un barbat si o femeie, iar in mainile...

- „In contextul in care proiectul OUG 79/2017 privind modificarile la Codul fiscal a fost avizat negativ in Consiliul Economic si Social de catre toate partile (sindicate, patronate, societate civila), iar solicitarea catre Avocatul Poporului de a sesiza neconstitutionalitatea acestui act normativ…

- “Imigranti”: ce inseamna in 2017 In SUA, tara tuturor posibilitatilor, categoria de “imigrant” a capatat, de-a lungul timpului, diverse conotatii, odata cu perspectiva legislativa pe care fiecare guvern american a ales sa o urmareasca. In luna august, Donald Trump a anuntat schimbarile pe care legile…

- Echipajul de la Ambulanta a plecat in misiune vineri, la ora 11.30 si, chiar daca distanta dintre Vaslui si comuna Tacuta este de 45 de kilometri, pacienta a ajuns la spital dupa mai bine de doua ore, deoarece la intrarea in localitate drumul era impracticabil, astfel ca echipajul a fost nevoit…

- Nina sunt și ma bucur tare mult sa ne reauzim. Ți-am pregatit un super articol pentru azi. Nu știu tu cum ești, dar mie mi s-a intamplat de cateva ori in viața sa spun cate unui prieten: ”Hai ca, uite, pot sa ajut acest om. Vad ca ii face bine sa petreaca timp cu mine și poate pot sa il influențez in…

- Oamenii de știința de la Universitatea Hiroshima din Japonia au realizat un studiu, la care au participat peste 13.000 de persoane, și au descoperit ca trezirea frecventa in timpul nopții crește riscul de infarct și angina pectorala cu pana la 99%. La fel de expuși acestui risc crescut sunt cei care…

- Jean-Pierre Stassen si-a petrecut mai bine de jumatate din viata in industria cidrului. Nici nu se putea altfel dat fiind ca este a patra generatie a familiei sale implicata in domeniu si in businessul fondat de strabunicul sau in 1895. Business care poarta numele familiei. Stassen.

- Pe 1 noiembrie, se implinesc 10 ani de la apariția primului numar al ”Expresului”. E un bun prilej sa va invitam in bucataria noastra, ca sa aflați care sunt ”ingredientele” și ”modul de preparare” ale unui ziar. 1. Incepem cu ziua de joi, caci anume atunci planificam urmatoarea ediție a ziarului, stabilim…