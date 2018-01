Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii Sectorului 1 iși pot reinnoi, incepand de luni, 08 ianuarie 2018, contractele de inchiriere a locurilor de parcare de reședința. Pana la sfarșitul lunii martie, cetațenii Sectorului 1 sunt așteptați la sediul Administrației Domeniului Public Sector 1 (ADP), din B-dul Poligrafiei nr. 4,…

- Pana la sfarșitul lunii martie, cetațenii Sectorului 1 sunt așteptați la sediul Administrației Domeniului Public Sector 1 (ADP), din B-dul Poligrafiei nr. 4, pentru prelungirea contractului de inchiriere pe anul 2018. Pentru a inchiria un loc de parcare de reședința, bucureștenii din Sectorul…

- Gica Hagi și ambasadorul Pakistanului au fost jefuiți! Doua spargeri in cartierul de lux de la marginea Capitalei au stricat liniștea sarbatorilor ministrului de Interne Carmen Dan. Doua evenimente, așa cum sunt denumite in buletinele oficiale ale Ministerului de Interne, care insa nu apar pe nicaieri.

- Ne mai miram ca nu gasim locuri de parcare. Sunt 2.992 de locuri ocupate de mașini abandonate de proprietari pe domeniul public. Datele reies in urma calculelor facute de reporterii Libertatea pe baza raspunsurilor primite de la Direcțiile de Poliție Locala de la toate cele 6 sectoare din București.…

- Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) anunta demararea constructiei mai multor parcari subterane si supraterane, in paralel cu taxarea domeniului public, una dintre acestea fiind amplasata in zona Garii de Nord, iar o alta in Piata Constitutiei. „Va fi demarata constructia de parcari subterane…

- Valoarea taxei de salubritate, numita și taxa de gunoi a crescut in mai toate sectoarele din Capitala. Deși unii primari anunțau in campania electorala din 2016 ca aceasta va fi gratuita, ei nu s-au ținut de cuvant. In unele cazuri, taxa de gunoi a fost dublata. Spre exemplu, in sectorul 4 al Capitalei,…

- Sectorul 1 al Municipiului București are placerea de a lansa programul de finanțare nerambursabila “Centenar Pentru Toți sesiunea 2017-2020”. Persoanele fizice autorizate și persoanele juridice de drept privat pot depune, incepand de astazi, proiectele culturale dedicate Centenarului Marii Uniri. Dosarele…

- Proiectul de hotarare a fost aprobat, marti, de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) cu 39 de voturi pentru si 12 abtineri. „Eu cred ca ne grabim. Ar fi fost mai normal sa intrebam si Casa Regala, pentru ca este posibil sa ne trezim ca membrii Casei nu vor fi de…

- Taxa pentru promovarea turistica a municipiului Bucuresti in 2018 se va calcula la fel ca in anii trecuti, prin aplicarea cotei de 1% la venitul din cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, se arata in proiectul de hotarare aprobat, marti, in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti…

- UPDATE: Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis miercuri ca serviciul de rezervari de automobile cu sofer Uber este un serviciu de transport care trebuie reglementat ca atare, informeaza AFP. În decizia sa, CJUE a subliniat ca un serviciu al carui scop este…

- Transportatorii protesteaza la Guvernului, pe 20 decembrie. Aproximativ 5.000 de transportatori vor protesta miercuri, 20 decembrie, de la ora 09.00, in fata sediului Guvernului, fata de pirateria si concurenta neloiala, potrivit Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania…

- Segmentul din soseaua Pavel Dimitrievici – Kiseleff, delimitat intre Piata Presei Libere si Arcul de Triumf, se va numi „Bulevardul Regele Mihai I al Romaniei”, ca urmare a unei decizii luate de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, marti. Initiativa apartine grupului consilierilor…

- Parcul Herastrau va purta numele 'Regele Mihai I', conform unui proiect de hotarare adoptat marti de Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB), la propunerea primarului general. De...

- Parcul Herastrau va fi redenumit, urmand sa poarte numele Regelui Mihai I. Propunerea Gabrielei Firea a fost adoptata in ședința de astazi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti. De asemenea, Consiliul General a votat denumirea segmentului din Șoseaua Kiseleff dintre Piața Presei Libere și…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a aprobat, marti, propunerea primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, de schimbare a numelui Parcului Herastrau in Parcul Regele Mihai. -continua-

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) ar urma sa dezbata marti, in sedinta, un proiect de hotarare initiat de primarul Capitalei, Gabriela Firea, privind schimbarea numelui Parcului Herastrau in Parcul Regele Mihai I. Un proiect asemanator este propus si de grupul PNL, care doreste atribuirea…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) ar urma sa dezbata marti, in sedinta, un proiect de hotarare initiat de primarul Capitalei, Gabriela Firea, privind schimbarea numelui Parcului Herastrau in Parcul Regele Mihai I. Un proiect asemanator este propus si de grupul PNL, care doreste atribuirea…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) ar urma sa dezbata marti, in sedinta, un proiect de hotarare initiat de primarul Capitalei, Gabriela Firea, privind schimbarea numelui Parcului Herastrau in Parcul Regele Mihai I.

- Intr-un București sufocat de mașini, in centrul Capitalei, aproape de kilometrul zero, unde parcagiii iși dezvolta `afaceri infloritoare` pe seama lipsei locurilor de parcare, Poliția Locala a Municipiului București, afla in subordinea Primariei Capitalei, se bucura de 36 de locuri de parcare rezervate. …

- Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, Daniel Baluța a facut in noaptea de joi spre vineri, inspecția utilajelor care vor interveni in aceasta iarna la deszapezirea bulevardelor și a strazilor din Sectorul 4 al Capitalei. Peste 160 de utilaje, echipate corespunzator cu plug și sararița,…

- Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, Daniel Baluța va face inspecția utilajelor care vor interveni in aceasta iarna la deszapezirea bulevardelor și a strazilor din sectorul 4 al Capitalei.Potrivit unui comunicat remis ȘTIRIPESURSE.RO, pentru aceste acțiuni, Primaria Sectorului…

- Piața Victoriei ar putea fi redenumita. Primarul General, intr-o postare pe Facebook, a anunțat ca va propune schimbarea denumirii pentru a-l omagia pe ultimul rege al Romaniei. Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, și-a anunțat intenția de a schimba denumirea de Piața Victoriei in Piața Regelui…

- La propunerea Primarului General, Gabriela Firea, Consiliul General al Municipiului București a aprobat proiectul de hotarare privind ‘privind implementarea pe raza Municipiului București a biletului unic de calatorie Metrorex S.A. — RATB, parte din integrarea tarifara a sistemului de transport public’.…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) se va intruni vineri, intr-o sedinta extraordinara, pentru a clarifica situatia organizarii unui targ de sarbatori in Piata Victoriei si a modului in care a fost luata aceasta decizie. De asemenea, va fi dezbatut proiectul de hotarare initiat de grupul…

- La propunerea primarului general, Gabriela Firea, Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a aprobat in sedinta ‘de indata’ de astazi, proiectul de hotarare „privind implementarea pe raza Municipiului București a biletului unic de calatorie Metrorex S.A. – RATB, parte din integrarea tarifara…

- Primele bilete unice de calatorie RATB - Metrorex vor fi introduse in 10 decembrie, a anuntat primarul Capitalei, Gabriela Firea, luni, in sedinta de indata a Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB), in care a fost aprobat proiectul de hotarare privind implementarea tichetului unic de…

- Consilierii generali din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti (PMB) au aprobat, luni, introducerea biletului unic, valabil pentru RATB si Metrorex, primarul Gabriela Firea afirmand ca doreste ca acesta sa fie implementat pana la sfarsitul sarbatorilor de iarna. Consiliul General al…

- "Avem o preocupare constanta in ceea ce privește domeniul smart city, de aceea vom publica pe SEAP, in cateva zile, anunțul privind demararea procedurii de achiziție pentru o strategie smart city pentru Capitala. Ne dorim acest lucru pentru ca avem foarte multe propuneri care sunt extrem de interesante…

- La doua trei luni dupa ce au fost montate, bordurile din plastic de pe strazile din sectorul 4, din apropiere de Parcul Tineretului sunt schimbate din nou, informeaza Digi 24.In luna august, Primaria Sectorului 4, condusa de Daniel Baluța, a luat hotararea ca bordurile din beton sa fie acoprite…

- Conform hotararii adoptate miercuri de Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB), intersectia dintre Calea Grivitei si Calea Victoriei, aflat in apropierea Muzeului Colectiilor de Arta, va purta numele omului politic si presedintelui fondator al Partidului National Liberal, Radu...

- Consilierii generali ai Capitalei au aprobat, miercuri, un protocol de colaborare intre Municipiul Bucuresti si Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Silvicultura 'Marin Dracea' in vederea demararii proiectului Centura Verde a orasului. Protocolul va fi valabil pe o durata de doi ani. Municipiul…

- Fostul portar al Stelei Helmuth Duckadam, supranumit „eroul de la Sevilla” dupa ce in finala Cupei Campionilor Europeni din 1986 a aparat toate cele patru lovituri de departajare consecutive, intrand, astfel, in Cartea Recordurilor, a primit titlul de cetatean de onoare al Capitalei, „in semn de…

- Peste 6.000 de oameni au aplicat pentru locurile de munca oferite de cele 22 de Companii Municipale, in prima zi a Targului de Joburi, anunta Primaria Capitalei. Posturile se adreseaza atat absolventilor cu studii medii, cat si celor cu studii superioare, in domenii precum economie, mecanica, achizitii…

- Potrivit unui comunicat de presa al Primariei Cluj, cu ocazia acestor verificari, au fost aplicate urmatoarele sancțiuni contravenționale: - 7 sancțiuni contravenționale, pentru ocuparea abuziva a locurilor de parcare rezervate cu destinație speciala în valoare de 700 de…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 111 din Legea educatiei nationale 1/2011.Citește și: ALERTA - Guvernul a adoptat 'revoluția fiscala', care modifica Codul Fiscal Citeste si: SONDAJ IMAS: Cifre DEVASTATOARE…

- Incepand cu data de 15.11.2017 pana la 31.01.2018 se pot reinnoi contractele pentru locurile de parcare resedinta. Plata si intocmirea contractului se face la sediul de pe strada Axente Sever nr. 27, Luni – Vineri intre orele 07:30 – 15:30 , Miercuri 07:30 – 18:30 avand la dumneavoastra urmatoarele…

- Pentru ca Bucurestiul este sufocat de masini, autoritatile incearca prin fel si chip sa-i descurajeze pe soferi sa mai vina cu autoturismele in centrul orasului. Pe langa taxarea diferentiata a parcarilor, autoritatile au inceput deja lucrarile la parcarile pentru navetistii din jurul Capitalei.…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a aprobat, marti, alocarea unui milion de euro pentru efectuarea dezinsectiei si deratizarii in oras. Proiectul a fost aprobat cu 39 de voturi, dar subiectul a nascut controverse intre consilierii generali. In cadrul plenului sedintei,…

- Titlul de cetatean de onoare al Capitalei va fi conferit sportivei Simona Halep, precum si actorului Ion Caramitru, conform unor proiecte de hotarare adoptate, marti, de Consiliul General al Municipiului...

- Consiliul General al Municipiului București i-a oferit titlul de Cetațean de onoare al municipiului București Simonei Halep pentru performanțele sale din tenis. "In ultima perioada, performanțele sportivilor romani sunt din ce in ce mai rare pe plan internațional. ...

- Simona Halep, nr. 1 WTA, ar putea deveni cetatean de onoare al Capitalei la initiativa unui grup de consilieri generali PNL din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Consilierii transmit, in expunerea de motive a proiectului, ca, in ultima perioada, performantele sportivilor romani…

- IKEA va demara in curand lucrarile de constructie la cel de-al doilea sau magazin din Bucuresti, implicit din Romania. Termenul de finalizare este finalul anului viitor. Va fi cel mai mare magazin IKEA din Europa de Sud-Est. 66 66 0 66 0 0 IKEA South-East Europe a finalizat procesul…

- Nemultumirile in ceea ce priveste locurile de joaca din municipiul Constanta continua. Dupa ce primaria a demolat locurile de joaca care puneau in pericol copiii, in urma lor au ramas fiare in pamant, care ar putea produce accidente grave.O postare pe Facebook a provocat din nou revolta in randul parintilor.…