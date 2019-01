Cât este indemnizaţia de hrană pentru profesori şi ce valoare au voucherele de vacanţă Documente atasate: Majorarea salariului de baza se va aplica asupra salariului de baza stabilit pentru luna ianuarie 2019, care este compus din salariul de baza aferent lunii decembrie 2018 și 1/4 din diferența dintre salariul de baza prevazut de lege pentru anul 2022 și cel din luna decembrie 2018. Ministerul da și un exemplu de calcul: salariul de baza 3.000 de lei

salariul de baza prevazut pentru anul 2022 – 5.000 de lei

diferența dintre ele – 2.000 de lei

1/4 din diferența – 500 de lei

salariul de baza de la 1 ianuarie 2019 – 3.000 lei + 500 lei = 3.500 lei

