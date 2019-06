Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Florin Roman a depus la Parlament un proiect care prevede ca investitorii sa fie obligați sa faca rețelele edilitare, precum racordarea la apa sau telefonie, cat și realizarea drumului la strat de uzura inaintea emiterii autorizației de construire. „Am depus un nou proiect de lege prin…

- Deputatul PNL Florin Roman a depus la Parlament un proiect care prevede ca investitorii sa fie obligați sa faca rețelele edilitare, precum racordarea la apa sau telefonie, cat și realizarea drumului la strat de uzura inaintea emiterii autorizației de construire. „Am depus un nou proiect de lege prin…

- Deputatul PNL Florin Roman a depus la Parlament un proiect care prevede ca investitorii sa fie obligați sa faca rețelele edilitare, precum racordarea la apa sau telefonie, cat și realizarea drumului la strat de uzura inaintea emiterii autorizației de construire, scrie Mediafax.

- La inceput de an, pe 17 ianuarie 2019, se semna la sediul SC APA CTTA SA din Alba Iulia, contractul de lucrari AB3-CL5 „Extindere rețele de apa și apa uzata in aglomerarea Aiud – Lopadea Noua și extindere rețele de apa uzata in aglomerarea Unirea – Razboieni”. Avizele pentru emiterea Certificatului…

- Scopul autorizatiei de construire este a de a asigura siguranta publica si de a ajuta statul sa tina evidenta interventiilor si investitiilor care se realizeaza in domeniul constructiilor, fie publice sau private, civile sau rezidentiale, se precizeaza pe site-ul www.oar.archi. Ca urmare a recentelor…

- Tribunalul Bucuresti a respins, la 9 mai, cererea de suspendare a Autorizatiei de Construire si a Certificatului de Urbanism, in baza carora compania One Mircea Eliade Properties incepuse lucrarile la proiectul ”One Floreasca City” pe amplasamentul vechii fabrici Automatica.

- Autorizatia ISU de securitate la incendiu nu mai este obligatorie in cazul scolilor si gradinitelor de stat, potrivit unei decizii adoptate joi, 4 aprilie, de catre Guvernul Romaniei. Pe viitor, obligatia va reveni autoritatilor locale. Tot ele vor suporta si costurile necesare obtinerii documentelor…

- In urma materialului publicat in Money.ro legat de decizia Garzii de Mediu de a opri șantierul de la ”hala Ford” din Capitala , reprezentanții One United Properties au trimis pe adresa redacției un prim punct de vedere pe care il redam mai jos: ”Așa cum am precizat in repetate randuri, activitatea…