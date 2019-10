Cat de valoroase sunt studiile in strainatate si cum iti pregatesti copilul pentru tranzitia intre sistemele educationale

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii vor sa lucreze in strainatate, in conditiile in care de la inceputul anului s-au inregistrat aproape doua milioane de aplicari pentru joburile din afara tarii. Germania, Marea Britanie si...

- Agricultorii din Alba sunt printre puținii din țara care nu au renunțat la semintele si rasadurile autohtone de tomate, astfel incat continua sa cultive roșii cu gust extraordinar, apreciate de romanii raspandiți departe de casa, prin toata Europa. Roșiile de Micești, de Șard, de Ighiu sau Barabanț…

- Anunț infiorator al autoritaților pentru toți romanii care locuiesc in strainatate. Aceștia vor plati bani grei in urmatoarea perioada, veniturile acestora fiind vanate de catre cei angajați de statul roman.

- Ambasadele si consulatele Romaniei din strainatate vor trebui sa ii identifice pe toti romanii stabiliti in strainatate, pentru ca Fiscul sa-i poata inregistra in Spatiul Privat Virtual, portal prin care ANAF le va urmari rezidenta fiscala si le va comunica daca au taxe de platit in tara.

- Ieri, 3 septembrie a.c., in jurul orei 19:30, Poliția Orașului Tașnad a fost sesizata de catre un barbat, din oraș Tașnad, cu privire la faptul ca in imobilul acestuia se afla o persoana necunoscuta. La fața locului s-a deplasat patrula de ordine publica, formata dintr-un polițist și un jandarm, care…

- Banii trimisi acasa de romanii din strainatate vor fi mai bine verificati. Toti cei care transfera mai mult de 2.000 de euro trebuie sa declare si de unde au aceasta suma. Asta prevede legea privind combaterea terorismului si a spalarii banilor.

- Este vorba despre cel mai mare sondaj facut de Guvernul Romaniei in randul misiunilor diplomatice, un raport care arata ca, in acest moment, peste granite traiesc 9,7 milioane de romani. "Numarul exact al romanilor este greu de estimat, intrucat multi nu isi stabilesc domiciliul legal in tara…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat marti legea privind votul anticipat si prin corespondenta pentru romanii din strainatate. ‘Promulg astazi, aici, acum legea care ar trebui sa le asigure romanilor din strainatate posibilitatea sa-si exercite dreptul de vot fara sa mai fie nevoiti sa astepte ore…