- Khloe Kardashian, inselata cu cea mai buna prietena a surorii sale? Conform celor mai recente zvonuri, Khloe Kardashian si Tristan Thompson si-au spus adio si nici ca mai exista vreo cale de impacare. Conform US Weekly, Tristan se distreaza de zor fara Khloe in ultimele zile. Mai mult, imediat dupa…

- Geanina, pe numele ei, a plecat in Spania cu ani in urma și pare ca vrea sa traiasca acolo pentru tot restul vieții, legaturile ei cu Romania fiind din ce in ce mai puține. Cu toate acestea, exista totuși ceva care ii ostoiește dorul de țara: manelistul Florin Salam. Nu pierde niciun concert…

- Deputatii si senatorii nu au dreptul sa intermedieze relatia dintre cetateni si autoritati si nici relatia dintre alesii locali si autoritatile publice centrale, intrucat aceste activitati reprezinta, in realitate, fie o forma nepermisa de control parlamentar, fie o arogare de drepturi care denatureaza…

- Serena Williams a jucat un meci demonstrativ cu sora sa Venus, joi, la Abu Dhabi, confruntare castigata de Venus. In ianuarie, Serena va incerca sa obtina la Australian Open al 24-lea sau trofeu de grand slam la simplu. "Simt ca sunt in forma. Am alergat mult si nu am obosit, doar la un punct, dar in…

- Astazi, cerul va fi noros, la nord vor cadea precipitatii slabe sub forma de lapovita. Pe drumuri se va forma polei. Vantul va sufla din nord-vest.La Briceni, Soroca si Balti vor fi zero grade.

- BERBEC Chiar daca ai multe de facut in aceasta saptamana, ar fi bine sa iti faci timp si pentru persoana iubita. Se acorda o atentie deosebita acestui sector al vietii tale in special daca ai avut recent parte de certuri in cuplu. Perioada sarbatorilor ar trebui sa va faca pe amandoi…