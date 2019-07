Stiri pe aceeasi tema

- Analizele de laborator efectuate de specialiștii Asociațiației Pro Consumatori din Romania, publicate pe site-ul instituției, au scos la iveala concluzii pe cat de multe, pe atat de neplacute, referitoare la o categorie de produse foarte apreciata de consumatorii de toate varstele: sosurile fabricate…

- Indiferent de metoda aplicata, daca punem fata in fata doua liste, una cu „Ce n-au facut” va fi mai lunga decat lista cu „Ce au facut”. Este vorba despre ce au facut si ce n-au facut cei care au condus tara, municipiul, orasul, ultima comuna, ultimul sat din Romania. Restantele sunt atat de mari incat…

- Candidatii la liceele militare afla rezultatele admiterii mai devreme decat ceilalti absolventi de gimnaziu. Ministerul Educatiei a facut publica lista candidatilor repartizati si admisi la liceele militare din Romania. Vorbim despre elevii de clasa a VIII-a care au dat probele eliminatorii specifice…

- Tanara și talentata gimnasta din Sebeș, Flavia Sebastiana Sentea, este tot mai aproape de prima treapta a podiumului dupa ce la Campionatul European de Gimnastica Aerobica ce a avut loc la sfarșitul lunii mai la Baku, in Azerbaijan, a realizat o performanța remarcabila. Flavia, in varsta de 20 de ani,…

- Lista finala cu toti cei care au fost admisi in cele 10.000 de proiecte care vor fi finantate anul acesta prin programul Start-Up Nation va fi publicata pe data de 15 iulie, deja pana la acest moment fiind semnate peste 4.000 de contracte, a declarat, luni, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert…

- Calin Popescu Tariceanu: „Este un numar foarte mare de votanti, exceptional de mare, lucru care demonstreaza ca in Romania democratia este vie. Tuturor celor care au votat pentru noi, romanilor care ne simpatizeaza, votul lor ne obliga. Rezultatele exitpoll-ului sunt numai indicative, ceea ce este important…

- Platoul de filmare al emisiunii „Viata satului" de la TVR este pregatit pentru a-l gazdui pe liderul PSD, Liviu Dragnea, dar si pe ministrul Agriculturii, Petre Daea. Emisiunea se filmeaza in localitatea Poiana Sibiului, departe de ochii presei locale si a activistilor civici, anunta Turnul Sfatului.…

- „N-a mai ramas mult pina la 26 mai 2019, ziua alegerilor europarlamentare și a Referendumului. Declanșata de Cuvintarea lui Klaus Iohannis in seara Joii Mari, campania electorala nu difera cu nimic de cele consacrate alegerilor pe lista in Romania, fie ele parlamentare sau europarlamentare. Am ținut…