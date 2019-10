Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Trasporturilor, Razvan Cuc, a declarat, astazi, la Bacau, ca mult așteptata licitație pentru autostrada Brașov-Bacau (A13), parte din coridorul Iași – Bacau – Brasov, care va lega Moldova de Ardeal, este in faza finala. Daca nu vor fi contestații, contractul s-ar putea semna la finalul acestei…

- Licitația pentru autostrada Brașov – Bacau (A13), parte din coridorul Iași – Bacau – Brașov, care va lega Moldova de Ardeal, este in faza finala, urmeaza sa fie anunțat caștigatorul. Aflat in vizita in Bacau, Razvan Cuc, ministrul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Contractul de execuție pentru autostrada Bacau – Brașov va fi semnat la finele acestei luni, a anunțat, joi, ministrul transporturilor, Razvan Cuc, prezent la noi in oraș pentru a inspecta șantierul Șoselei de Centura. El a spus ca s-au finalizat documentele tehnice ale proiectului și ca la finele lui…

- Realizarea soselei de centura a municipiului Iasi a fost subiectul intalnirii pe care presedintele Consiliului Judetean, Maricel Popa a avut-o astazi cu ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, cu directorul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Sorin Scarlat si cu alti reprezentanti…

- Lotul 3 al Autostrazii Lugoj-Deva va fi preluat de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), care va face in regie proprie lucrarile ce trebuiau executate in cele 10 zile de catre constructorul spaniol, astfel incat traficul sa fie deschis, a declarat, miercuri, ministrul…

- Contractul pentru ultima sectiune din Centura de Sud a Capitalei la profil de autostrada va fi semnat luni cu o firma din Turcia, a declarat, marti, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, adaugand ca termenul de finalizare este 2021. "In 2017 s-au scos foarte multe proiecte noi, printre…

- Astazi, 16 august 2019, reprezentantii asociatiilor civice Miscarea pentru Dezvoltarea Moldovei, Impreuna pentru A8 si Moldova vrea Autostrada au avut o intrevedere, in Casa Patrata din Iasi, cu Prim-Ministrul Romaniei, Vasilica Viorica Dancila, care a fost insotita de viceprim-ministrul Mihai Fifor,…

- Probabil ocupat luni cu participarea la sedinta de conducere a PSD la nivel national, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a ajuns pana la urma marti pe loturile 3 si 4 de pe autostrada Lugoj – Deva. Conform uzantelor, el a asteptat ca presa sa il filmeze si a amenintat din nou cu rezilieri de contracte,…