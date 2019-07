Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile vor incepe in primavara anului viitor si presupun doua etape, una intre centura de ocolire sud a Timisoarei, respectiv pe tronsonul comunei Dumbravita a DJ 691.Presedintele CJ Timis, Calin Dobra, a declarat ca acesta este cel mai important proiect de infrastructura al administratiei…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski isi pregateste terenul pentru o vizita la Casa Alba. In opinia sa, presedintele american este singura persoana care poate ajuta Ucraina in cazul proiectului Nord Stream 2, un gazoduct care ar ocoli tara vecina in exporturile de gaze ale Rusiei catre vestul Europei.

- Trei puncte de trecere a frontierei dintre Romania si Republica Moldova, respectiv Albita – Leuseni, Sculeni – Sculeni si Giurgiulesti – Giurgiulesti, vor fi modernizate cu fonduri europene. Valoarea proiectului este de 10 milioane de euro, durata de implementare fiind de 36 de luni. "In cadrul proiectului…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat - intr-un interviu acordat marti RadioTeleviziunii elvetiene (RTS) ca el ar sustine-o pe cancelarul german Angela Merkel daca aceasta ar candida pentru a-i succede lui Jean-Claude Juncker la presedintia Comisiei Europene, informeaza AGERPRES."Europa…

- Se semneaza contractul de colectare si transport al deseurilor, ultima etapa a proiectului SMID, a carui implementare a inceput in 2012. Sunt prezenti presedintele CJ, Maricel Popa, care a prezentat lungul istoric la derularii proiectului in valoare de 70 de milioane de euro, bani veniti de la Uniunea…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat miercuri, la DC News Live, ca din viitorul Parlament European ar putea sa dispara grupul liberal ALDE european.Citește și: Pro Romania, USR și bucați din ALDE negociaza o alianța: prinde aripi gruparea Macron din viitorul Parlament European…

- ”PSD-iștii nu au soluții pentru Romania. Exact aceste doua teme le-am propus romanilor pentru referendum, din 26 mai care se ține impreuna cu alegerile europarlamentare. Prima tema: justiția. Aștept sa spuna romanii ca nu sunt de acord cu politicienii corupți la prima intrebare, in sensul in care:…

- Summitul informal al UE de la Sibiu va ramane inscris ca un moment ''remarcabil'' in istoria proiectului european, a declarat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis, la o dezbatere la care a participat alaturi de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. "Cred…