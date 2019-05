Cât de puțin a recuperat ANAF în ultimele luni din dosarul lui Dan Voiculescu Din iulie 2017 si pana pe 6 mai 2019, Ministerul de Finante afirma ca din prejudiciul de 60.482.615 euro, ANAF a recuperat aproximativ noua milioane de euro. Cat a recuperat ANAF in ultimii ani: - In iulie 2017, prejudiciul recuperat era de 39.130.106 lei (date: stiripesurse) - In august 2018 prejudiciul recuperat este de 40.187.003 lei (date: stiripesurse) - In ianuarie 2019 se recuperase suma de 40.993.727 lei (date: g4media) Mai multe, pe adevarul.ro . Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Din iulie 2017 si pana pe 6 mai anul acesta, Ministerul de Finante afirma ca din prejudiciul de 60.482.615 euro din dosarul ICA in care a fost condamnat Dan Voiculescu, ANAF a recuperat aproximativ noua milioane de euro. Recuperarea prejudiciului pare insa ca se impotmoleste, intrucat in ultimele trei…

- Doinea Gradea, presedinte-director general al Televiziunii Romania, vorbeste intr-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO despre activitatea din ultimul an, despre planurile de viitor in fruntea televiziunii publice, dar si despre unele subiecte sensibile, cum ar fi influenta politica, neintelegerile…

- Fondul suveran de investitii al Norvegiei, cel mai mare fond de acest timp din lume, isi va eficientiza portofoliul sau de instrumente cu venit fix, in valoare de 300 miliarde de dolari, prin eliminarea obligatiunilor emise de un numar de zece state emergente, a informat vineri Ministerul de Finante…

- Ministerul de Finanțe i-a anunțat pe contribuabili ca trebuie sa se adreseze direct caselor de asigurari de sanatate, in acest sens. Asigurații care doresc sa iși verifice situația plații contribuțiilor la fondul asigurarilor de sanatate sau vor sa solicite actualizarea bazelor de date ale Casei…

- Intrebat in legatura cu informatia conform careia, la reuniunea ECOFIN de la Bruxelles, ar fi refuzat sa voteze 'lista neagra a paradisurilor fiscale' si ar fi cerut o amanare pana in mai, Teodorovici a raspuns: „De unde stiti? Luati-va dupa ce spun eu si mai putin dupa ce spun altii. S-a votat ieri…

- Fostul prim-adjunct SRI, Florian Coldea, a declarat in scris la Parchetul General, in 2017, ca „este posibil” ca in discuțiile informale din biroul fostului președinte Traian Basescu sa se fi facut referiri la procesul lui Dan Voiculescu, dar ca el nu-și amintește despre acest lucru, potrivit documentului…

- Ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, a anunțat, marți, ca elevii claselor a VII – a vor susține Simularea Evaluarii Naționale, in perioada 11 – 13 martie 2019, adica peste mai puțin de o luna, conform Mediafax.Potrivit ministrului Educației, Ecaterina Andronescu, introducerea…

- Aradeanca a reușit sa intre in locuința folosind chei potrivite. In total, femeia a creat un prejudiciu de 39.000 de lei – acesta fiind recuperat in cele din urma. „In urma investigațiilor efectuate, polițiștii Biroului de Investigații Criminale au identificat o femeie de 36 de ani, din Arad, care,…