- Directorul financiar al Tesla, Dave Morton, si-a anuntat demisia dupa numai o luna in functie, din cauza nivelului de atentie la care se afla producatorul de automobile electrice, anuntul provocand scaderea actiunilor companiei cu 9%, transmite Reuters.Morton, fost director financiar al producatorului…

- Romania este astazi subapreciata ca destinatie de investitii, iar si exista perspectiva de crestere a datoriei Romaniei, ea se situeaza la un nivel moderat, le-a spus vicepremierul Viorel Stefan investitorilor straini prezenti la un eveniment organizat de Fondul Proprietatea, scrie Hotnews.

- Compania de Apa “Somes” Cluj a inregistrat in acest an pierderi de 260.000 de lei in urma bransamentelor ilegale la reteaua de apa si canalizare ale unor locuitori din 43 de localitati ale judetului, care sunt dati in judecata, scrie Mediafax.Purtatorul de cuvant al Companiei de Apa “Somes”,…

- Indra Nooyi, CEO PepsiCo, una dintre cele mai influente femei din lumea afacerilor internaționale, aflata pe locul 11 in lista Forbes a celor mai puternice femei, va parasi conducerea companiei din 3 octombrie, dupa ce a condus-o timp de 12 ani, informeaza BBC.Acțiunile companiei au urcat…

- ♦ McDonald’s Romania a obtinut anul trecut afaceri de 687 mil. lei (150 mil. euro), cu aproape 14% mai mult decat in 2016 ♦ Compania vrea sa mentina ritmul de crestere si in acest an la peste 10%, avans ce va fi sustinut atat de evolutia buna a consumului, cat si de deschiderile de noi restaurante ♦…

- Investitorii de pe burse reactioneaza la intentia Ministerului Finantelor de a plafona pretul gazelor la 55 lei/MWh pana in 2021. Actiunile celor mai mari producatori din Romania scad semnificativ pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB).

- Actionarii producatorului de aluminiu ALRO Slatina, grupul rus Vimetco si Conef SA, anunta schimbari in prospectul privind vanzarea celor 53% din actiunile combinatului, oferta prelungindu-se cu trei zile lucratoare, pana la 19 iulie. Actionarii au scos la vanzare 383,79 milioane de actiuni…

- Actiunile clubului de fotbal Juventus Torino au inregistrat miercuri la bursa din Milano o crestere de 7,27%, datorita unui posibil transfer al atacantului portughez Cristiano Ronaldo de la Real Madrid, relateaza agentia EFE, informeaza Agerpres.Miercuri, cotatia actiunilor inregistra un plus…