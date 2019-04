Cat de periculoase sunt perdelele din spitale? Studiile au aratat ca sunt pline de bacterii rezistente la antibiotice

Stiri pe aceeasi tema

- Perdelele care separa paturile pacientilor pentru a le proteja intimitatea sunt le ameninta adesea sanatate: in foarte multe cazuri sunt purtatoare de bacterii rezistente la antibiotice si pot fi transferate cu usurinta pe alte obiecte, contaminand pacientii. „E o problema globala” a spus unul dintre…

- In carnea de pui, de porc si in lapte, exista reziduuri periculoase, sustin reprezentantii unei asociatii pentru consumatori. Unul dintre motive ar fi ca in farmaciile veterinare se vand ilegal antibiotice fara reteta. Folosite preventiv de unii producatori, medicamentele ajung din carnea animalelor,…

- Bacteriile rezistente sunt o amenintare tot mai mare. Deja omoara, zilnic, peste o suta de oameni in Europa - cat gripa, tuberculoza si HIV/SIDA laolalta. Numai la un spital din Bucuresti, au murit cinci persoane intr-o saptamana.

- Inca o persoana și-a pierdut viața la Institutul de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” din București, dupa ce a fost infectat cu bacteria acinetobacter multirezistent. Este al treilea caz, in ultimele zile.

- Antena 3 a obtinut documentul prin care medicul italian fals sustine ca ii sunt recunoscute studiile, de catre Ministerul Educatiei. Este vorba despre un atestat care confirma ca, in anul 2013, Matteo Politi a primit, din partea Universitatii din Pristina, o diploma de licenta in domeniul sanatatii.

- Un vortex polar a dat peste cap, la sfarșitul lunii ianuarie, Statele Unite ale Americii. In urma fenomenului natural, care a adus temperaturi foarte scazute și cantitați impresionante de zapada, au murit 12 oameni. Printre cei 12 oameni morți se afla și un student in varsta de 18 ani al Universitații…

- Bacterii rezistente la antibiotice s-au raspandit in lume, pe mii de kilometri distanța, din Asia de Sud pana intr-o regiune izolata a Arcticii, dupa cum au descoperit cu surprindere, recent, cercetatori de la Universitatea din Newcastle.