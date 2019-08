Cât de periculoase sunt microparticulele de plastic din apa de băut Microparticulele de plastic din apa potabila prezinta un risc ''scazut'' pentru sanatatea oamenilor, la nivelurile inregistrate in prezent, fiind insa necesare studii suplimentare pentru a oferi asigurari consumatorilor, a precizat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit Reuters. Studii realizate pe parcursul anului trecut referitoare la particulele din plastic detectate in apa de la robinet si in cea imbuteliata au starnit ingrijorare in randul publicului, insa datele disponibile pana in prezent par incurajatoare, a precizat agentia ONU din domeniul sanatatii in primul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

