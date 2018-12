Cat de mult se urasc Kate Middleton si Meghan Markle? De cand Meghan Markle a intrat in familia regala britanica, odata cu mariajul cu Printul Harry, au aparut zvonuri ca nu s-ar intelege deloc cu noii membrii ai familiei, in special cu Kate Middleton. Mai mult, s-a vehiculat si faptul ca Meghan ar avea pretentii exagerate de la angajati. Cea mai recenta informatie, care ar atesta disputa cu ducesa de Cambridge, a fost ca Meghan si Harry se muta din Palatul Kensington, unde locuiau alaturi de Kate si Printul William, pentru a locui in continuare in Windsor, la Frogmore Cottage. Decizia i-a pus…