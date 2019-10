Stiri pe aceeasi tema

- The "Let's Do It, Romania!" Association on Saturday organised a new national cleaning day in 26 counties. "On September 21, there are expected volunteers from the Ilfov, Bihor, Botosani, Valcea, Mehedinti, Constanta, Timis, Satu Mare, Hunedoara, Ialomita, Tulcea, Mures, Prahova, Olt, Arges, Neamt,…

- Let’s Do It, Romania! organizeaza Ziua de Curațenie Naționala pe 21 septembrie. 26 de județe din Romania se alatura celor peste 100 de țari care fac curațenie in aceeași zi in lume. Pe 21 septembrie sunt așteptați voluntari din Ilfov, Bihor, Botoșani, Valcea, Mehedinți, Constanța, Timiș, Satu Mare,…

- Timp de doua zile, municipiul Campina a fost gazda unei intalniri politice a liderilor organizațiilor liberale de seniori din regiunea Sud-Muntenia. Au fost prezenți 37 de reprezentanți ai organizațiilor de pensionari și varstei a treia din județele Dambovița, Argeș, Teleorman, Giurgiu, Calarași și,…

- Compania ENGIE Romania demareaza unul dintre cele mai mari proiecte de investitii de cand au preluat Distrigaz. Compania a lansat, pe 25 iusie 2019, n Sistemul Electronic Centralizat al Achizitiilor - SICAP, o licitatie cu o valoare estimata de 120 de milioane de lei (27 milioane de euro) pentru proiectare…

- Conform unui comunicat remis Agerpres, au fost eliminati 372.325 de porci afectati de boala si exista 1.660 de cazuri la mistreti.In total au fost stinse 1.246 de focare, respectiv 24 de focare in judetul Satu Mare, 3 focare in judetul Dambovita (dintre care unul intr-o exploatatie de tip…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a desfasurat, in perioada 10-21.06.2019, o actiune de verificare a respectarii prevederilor legale la comercializarea produselor cosmetice, inclusiv la comerțul online. In cadrul acțiunilor de control, au fost verificati 917 operatori economici,…