Stiri pe aceeasi tema

- Administratorul judiciar ELCEN Sierra Quadrant arata ca pierderile pe luna din rețeaua RADET, in sezonul de iarna, sunt de 1,3 miliarde de litri. Sierra Quadrant acuza Primaria București și managementul RADET pentru intreaga situație in care se afla rețeaua de transport a energiei termice, conform…

- Administratorul judiciar al ELCEN, Sierra Quadrant, afirma ca situatia este ”dramatica” in sistemul de termoficare, pierderile din retea, pe durata iernii, fiind de 1,3 miliarde de litri pe luna. ”Indiferenta Primariei Municipiului Bucuresti si managementul defectuos al RADET sunt cele doua cauze ale…

- Comitetul Creditorilor Elcen a anuntat vineri ca amana decizia privind sistarea furnizarii apei calde in Bucuresti, dupa ce s-a analizat posibilitatea intreruperii livrarii agentului termic catre Radet, in conditiile in care Radet continua sa nu isi onoreze obligatiile de plata.

- Administratorul judiciar al ELCEN va convoca Comitetul Creditorilor, urmand ca acestia sa decida daca ELCEN va sista livrarea agentului termic catre RADET. Masura este motivata de refuzul Primariei Capitalei de a plati subventia catre RADET, creantele curente neincasate de ELCEN fiind de 217,5 milioane…

- Primaria Capitalei asigura pe bucuresteni ca nu vor ramane fara apa calda Primaria Capitalei asigura bucurestenii ca procesul de furnizare a apei calde se desfasoara normal, fara a fi pus in pericol de actuala situatie juridica sau financiara a RADET si ELCEN. Aceste precizări vin după ce…

- Administratorul judiciar al Elcen, Sierra Quadrant, va convoca comitetul creditorilor pentru a decide daca producatorul de agent termic va opri livrarea de agent termic catre Radet incepand cu luna octombrie, se arata intr-un comunicat al Sierra Quadrant, remis, miercuri, AGERPRES. "Ca…

- La mai mult de doua luni de la infiintarea companiei municipale Termoenergetica, Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) nu a efectuat niciun demers de substanta in ceea ce priveste preluarea activitatii RADET de catre noua companie, in ciuda apelurilor repetate pe care ELCEN le-a transmis autoritatilor,…

- Uzina de Alimentare cu Apa și Agent Termic Motru are pierderi de circa 16 miliarde de lei vechi pe primele 5 luni ale anului. Eugen Corcoața spune ca societatea a ajuns pe minus din cauza achiziționarii certificatelor de CO2 pentru energia produsa pe anul 2018. Administratorul special…