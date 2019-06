Cat de "mai sanatoasa" este tigara electronica: Nu e aer de munte, poate doar o alternativa mai buna

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe locuinte, gospodarii si beciuri din localitati aflate in partea de nord a judetului au fost inundate, in ultimele 24 de ore, in contextul in care in zona au fost prognozate precipitatii de pana la 70 l/mp. Pompierii au actionat cu motopompe pentru evacuarea apei din 13 locuinte si 22 beciuri,…

- Sub genericul “Jocurile vacantei- 2019”, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova și secțiile sale muzeale din Ploiești și județ ofera copiilor posibilitatea participarii la ateliere interactive de creație/comunicare și la interesante incursiuni cultural-istorice, in vederea petrecerii instructiv-educative…

- In comuna Saru Dornei a avut loc, in perioada 8-9 iunie, Sarbatoarea Bujorului de Munte - „La poale de Calimani", editia a XIV-a, eveniment organizat de Primaria comunei Saru Dornei, Administratia Parcului National Calimani si Asociatia de Ecoturism Tara Dornelor. In cele doua zile au ...

- Un alt urs infometat ataca, in aceasta perioada, gospodariile din zona Begu, comuna Panatau. Ursul coboara noaptea din padure si intra in curțile oamenilor, infruptandu-se din animalele acestora. Localnicii se tem sa mai iasa din case si nu stiu ce sa faca pentru a-si proteja animalele. Ultimul atac…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, miercuri dimineața, o informare meteorologica de ploi torențiale și furtuni, valabila pentru vestul, nord-vestul și centrul țarii, precum și pentru zonele de munte. Avertizarea este în vigoare de miercuri pâna joi seara. Potrivit…

- Epava elicopterului de fabricatie sovietica, Kamov Ka-26, descoperita de un cioban pe un versant muntos in vecinatatea comunei Sapanta, la cativa kilometri departare de granita romano-ucraineana, este dezasamblata si coborata pe bucati in comuna Sapanta, au precizat joi, pentru AGERPRES, reprezentanti…

- Țigarile electronice sunt folosite de cele mai multe ori de pesoanele care iși doresc sa renunțe la fumatul clasic, dar și de persoanele care au renunțat la fumat, insa vor sa incerce o alternativa a acestui viciu. De-a lungul timpului problema țigarilor electronice a fost dezbatuta de mai mulți specialiști…