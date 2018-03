Stiri pe aceeasi tema

- Un compus care se regaseste in sfecla rosie poate oferi sansa realizarii unui nou tratament impotriva bolii Alzheimer, sugereaza un studiu prezentat in Statele Unite, citat marti de Press Association. In cadrul testelor, betanina, care confera sfeclei rosii culoarea sa distincta, a suprimat…

- Masuri luate de veterinari in zonele afectate de inundatii. Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) anunța, prin intermediul unui comunicat, ca a transmis instructiuni catre Directiile Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Judetene (DSVSA) pentru…

- Evenimentul l-a avut ca invitat principal pe profesorul Didier Pittet, inițiatorul Programului Global pentru Siguranța Pacientului – „Clean care is safer care”. Ziua Igienei Mainilor in Romania a fost marcata ieri, printr-o conferința cu participare internaționala, la care au luat parte reprezentanți…

- Diana-Monica Isaila a fost numita membru al Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), printr-o decizie a premierului Viorica Dancila.Conform deciziei sefei Executivului, Diana-Monica Isaila a fost numita in aceasta calitate in locul lui Petru Armean,…

- Sindicaliștii din domeniul sanatații au decis sa declanșeze greva generala, potrivit Doinei Fanica, presedinte Sanitas Arges. Nu a fost stabilita inca data acesteia, dar a inceput strangerea de semnaturi pentru deschiderea conflictului de munca. Cei din sanatate sunt nemulțumiți ca, deși salariile au…

- Declaratia unica propusa de Ministerul Finantelor inlocuieste sapte formulare existente in prezent, respectiv D200 (pentru veniturile realizate din Romania), D201 (veniturile realizate din strainatate), D220 (venitul estimat/norma de venit), D221 (normele de venit in agricultura), D600 (contributiile…

- Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS) a fost eliminata pentru beneficiarii indemnizatiei pentru cresterea copilui, de venit minim garantat si de indemnizatie acordata pentru concediului de acomodare in urma unei adoptii, informeaza Ministerul Muncii si Justitiei Sociale (MMJS).…

- Noua lege privind asigurarea obligatorie a locuinței precum și actul normativ care va transpune in legislația locala Directiva IDD privind protecția consumatorilor de servicii financiare se afla inca in diverse etape de analiza in Guvern sau la diferite ministere. Schimbarile pe care cele doua legi,…

- In copilarie, mi se spunea sa mananc cat mai multa sfecla roșie, ca sa fiu roșie in obraji. Și pe buna dreptate! Leguma este un medicament natural, care are proprietatea de a crește cantitatea de hemoglobina din sange și de a regenera celulele hepatice. Prin continutul ridicat de substanțe…

- Angajatii din unitatile sanitare ameninta ca vor face greva spontana daca nu vor primi salariile marite pe martie. "Nu mai au incredere nici in sindicat (brancardieri, infirmiere, personal TESA, n.red.), pentru ca au vazut ca nu se intampla mare lucru si imi este frica sa nu iasa spontan,…

- Sfecla rosie are in compozitia sa multe substante nutritive precum vitamina A, vitaminele B1, B2, B6, vitamina C, sodiu, calciu, sulf, cupru, fier, iod, potasiu, acid folic si antioxidanti, informeaza Agerpres.ro . Sfecla rosie este usor de digerat si este bogata in apa peste 90 ; zaharuri; fibre. Pigmentul…

- Vesti bune pentru cei care se trateaza in strainatate: CNAS reduce birocratia Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a anuntat, vineri, ca rambursarea contravalorii cheltuielilor medicale pentru asiguratii romani care se trateaza intr-o alta tara se va putea face mai usor, precizand ca nu va…

- Dragi prieteni, in data de 1 Martie, chiar daca astazi afara este foarte frig, sarbatorim Marțișorul și prima zi de primavara. Va doresc tuturor o primavara frumoasa și insorita, sa

- In urma lichidarii Direcției sanatate și Direcției cultura ale Consiliului Municipal Chișinau (CMC), au fost create altele noi, iar membrii CMC au si aprobat regulamentele de funcționare și organigramele acestora, informeaza Noi.md. Mai exact, in urma fuzionarii Direcției sanatate cu cea de asistența…

- Cand vorbim despre relaxare, fiecare dintre noi are propria raportare la aceasta stare. Unii dintre noi inteleg prin relaxare o iesire cu prietenii in oras sau vizionarea unui film la televizor, in timp ce altii ies in natura sau asculta muzica preferata.

- In data de 28 februarie 2018, Biserica Ortodoxa Romana ii aduce cinstire Sfantului Ioan Casian Romanul. Sfantul Ioan Casian sarbatorit este de neam straroman si s-a nascut in anii 365, Scitia Mica, Dobrogea de astazi. In ultima zi a lunii februarie, crestinii ortodocsi romani il sarbatoresc pe Sfantul…

- BERBEC: Aveti un simt justitiar deosebit si tendinta de a-i pedepsi pe cei din anturaj care fac greseli. Va opuneti aprobarii unor proiecte ale partenerului de cuplu. Iubire. Atrasi joi si vineri de „coloratura” senzuala si romantica a persoanei iubite. Comunicati cu usurinta si faceti…

- Alaturi de Ionela Prodan a fost tot timpul alaturi Anamaria, una dintre fiice sale. De precizat ca, in perioada urmatoare, artista va fi dusa in SUA, unde urmeaza sa fie consultata de mai mulți specialiști. "In scurt timp, cantareața va pleca spre Vegas, așa au decis Anamaria și Anca. Acolo,…

- Prezent la deschiderea editiei 2018 a expozitiei de aparatura si tehnologie medicala MaraMedica, primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches “a pus degetul pe rana” si a vorbit deschis despre problemele din sistem si despre cum ar trebui acestea remediate. “Ma bucura faptul ca aceasta onorabila…

- Dieta cu sfecla este una dintre dietele care dau rezultate uluitoare in timp record. Dupa doar 3 zile de regim de regim alimentar, cu sfecla, vei reuți sa slabești patru kilograme.

- Centru Integrat de Medicina Nucleara, la Spitalul Militar "Carol Davila" Centru Integrat de Medicina Nucleara, inaugurat la Spitalul Militar "Carol Davila". Foto: Marilena Frâncu. Un centru integrat de medicina nucleara - cel mai performant din Europa, la acest moment, în depistarea…

- Pe 19 februarie, la The Ark, in Capitala, s-a desfașurat o ampla dezbatere privind starea sistemului sanitar și, in mod special, strategiile care pot fi și vor fi adoptate pentru ca Romania sa intre pe drumul cel bun in acest domeniu. Toate acestea in contextul in care țara noastra se pregatește sa…

- "Ce pot zice de ziua mea? Sa fiu sanatos, asta imi doresc. Sa am putere sa mai fac lucruri bune si sa fiu linistit. Nu se mai pune problema de vreo revenire a mea, ci doar sa mai ajut cu ce pot, cu cat ma tin puterile. Voi petrece acasa, cu familia, cu apropiati, cu cei dragi", a declarat, sambata,…

- Carmen Borota, o cunoscuta cosmeticiana din Carei, s-a stins din viata in bratele sotului. Totul s-a intamplat in urma cu mai bine de o saptamana, atunci cand familia a declarat ca femeia de 42 de ani nu avea nicio problema de sanatate.

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, este cunoscut, printre altele, pentru imaginea sa dura și neinfricata, ajungand de mai multe ori in centrul atenției presei internaționale dupa cascadorii demne de filme de acțiune. La 65 de ani, se pare ca varsta il prinde puțin din urma pe liderul de la Kremlin,…

- Doi barbati, unul de 48 de ani din Iasi si altul de 76 din Bihor, si doua femei, una din orasul Pancota, Arad, de 65 de ani si alta din Calarasi (63 de ani) sunt ultimele cazuri confirmate.

- Un sondaj al Oservatorului Roman de Sanatate releva ca pacienții sunt nemulțumiți in special de mizeria din anumite spitale și de faptul ca inca mai sunt nevoiți sa iși cumpere singuri medicamente și alte materiale sanitare. Observatorul Roman de Sanatate a dat publicitații datele celui mai recent…

- Ministrul Sanatatii a mentionat ca cei afectati de reducerile salariale sunt cei din aparatul central, nu medicii. "3 % cu probleme, dar nu cu probleme mari. Pentru consilieri, salariile vor scadea cu aproximativ 23%. Consilierii la cabinetul demnitarului trebui sa aiba acelasi salariu. Ajustarea…

- Celelalte doua categorii de persoane fizice care ar putea beneficia de prevederile actului normativ sunt persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat si persoanele fizice care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca, incheiat pe o perioada de 12 luni, cu persoane juridice…

- Irina Begu - Intotdeauna este greu cand nu este Simona Halep Jucatoarea de tenis Irina Begu a declarat ca intotdeauna este greu cand lipseste Simona Halep, dar a precizat ca echipa Romaniei va avea sustinerea publicului si va putea obtine victoria in meciul cu Canada din primul tur al Grupei Mondiale…

- Presedintele federatiei sindicale SANITAS Bucuresti, Viorel Husanu, a declarat, luni, pentru Agerpres ca veniturile vor scadea in spitalele mono-profil, mai exact pentru sectia de psihiatrie, TBC si boli infectioase. 'Salariile vor creste in sanatate doar la medici, dar nici medicilor nu le…

- Cum ne-am obișnuit deja primarul interimar al capitalei, Silvia Radu, a inceput ședința saptamanala a serviciilor Primariei prin a-și mustra colegii. Nemulțumirea primariței a fost indreptata catre șeful direcției Sanatate, Mihai Moldovanu, dupa ce Silvia Radu a intreprins o vizita de lucru la Spitalul…

- Marina Almașan a comentat pe marginea problemelor de sanatate ale Mirabelei Dauer. Prezentatoarea de televiziune a afirmat ca se simte ușor vinovata. Celebra cantareața Mirabela Dauer a fost operata de curand din cauza unor probleme la rinichi. Despre problemele de sanatate ale Mirabelei Dauer, care…

- Pentru ca intotdeauna este mai usor si mai ieftin sa previi decat sa tratezi, medicii recomanda ca la inceput de an sa fie facute o serie de analize medicale extrem de importante pentru mentinerea sanatatii. Starea de sanatate a fiecarei persoane trebuie verificata periodic, la intervale anuale, sau…

- Conținutul bogat in vitamina C și nivelul ridicat de antioxidanți din sfecla roșie contribuie la intarirea sistemului imunitar, prevenind instalarea virozelor și a starii de gripa in sezonul rece. Sfecla roșie poate fi integrata in dieta alimentara sub diverse forme (cruda, fiarta, coapta sau suc),…

- Conducerea spitalului din Targu Jiu promite sa incheie contract cu Casa de Asigurari de Sanatate pentru ca aparatele nefunctionale din unitatea medicala sa fie folosite. Mai multe aparate zac in cabinetele medicilor. Nu sunt folosit...

- Consilierii județeni din Alba vor supune spre aprobare, in ședința extraordinara de joi, un proiect privind incheierea Protocolului de colaborare intre Consiliul Județean Alba și Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba, in vederea organizarii activitaților din cadrul Proiectului „Educație sanitara”.…

- Laurentiu-Teodor Mihai va fi eliberat la cerere, la data de 1 februarie, din functia de membru al consiliului de administratie si de presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor, publicata vineri,…

- ♦ Guvernul a decis joi ca angajatii din Ministerul Dezvoltarii si cei din Ministerul Agriculturii care gestioneaza fonduri europene vor primi un spor salarial de 35%, deoarece ar fi pierdut prin legea salarizarii un spor echivalent de 75% din salariu. Salariile functionarilor, inclusiv…

- Cei care consuma sfecla roșie beneficiaza de un important aport de vitamine. Ce se întâmpla în corpul tau daca manânci 100 de grame de sfecla rosie pe zi: Tine sub control tensiunea arteriala. Daca vei consuma des sfecla…

- Sistemul digestiv este nevoit sa faca fața multor provocari pe perioada sarbatorilor de iarna, atunci cand cantitatea de alimente consumata pe parcursul unei singure mese poate fi considerabil mai mare. Cheia echilibrului intre includerea in regimul alimentar a preparatelor tradiționale și prevenirea…