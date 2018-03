Stiri pe aceeasi tema

- O informație exploziva a fost oferita publicului de Victor Ponta, fostul premier al Romaniei dezvaluind o mutare șoc din interiorul PSD. Aceasta ar fi trebuit sa aiba loc in 2015, insa Liviu Dragnea s-a razgandit in ultimul moment.

- Celebrul lanț de restaurante fast-food McDonald's s-a alaturat celor care celebreaza, azi, Ziua Internaționala a Femeii. Celebra sigla „M” a fost rasturnata, astfel incat sa semene cu un "W" de la "woman" - femeie in engleza, scrie digi24.ro.

- Joi, 8 martie, de la ora 20.00, la “Aici eu sunt vedeta”, Iuvenalia, fetita de patru ani a lui Marcel Pavel, dezvaluie cateva dintre secretele si tabieturile celebrului sau tata, dar si ce anume nu-i place la acesta, intr-o competitie amuzanta, “arbitrata” de Cosmin Selesi. Printre altele, mica Iuvenalia…

- Portarul italian Gianluigi Buffon, in varsta de 40 de ani, a transmis o scrisoare emotionanta dupa decesul fotbalistului Davide Astori, precizand ca de obicei nu isi exprima gandurile public, dar a ales sa faca o exceptie pentru fiica in varsta de doi ani a fotbalistului.

- ROMANII AU TALENT. Lui Florin Calinescu i-au dat lacrimile, atunci cand pe scena a aparut fetița de 7 ani, Amelia. ROMANII AU TALENT. Ea și mama ei au adus magia pe scena și au impresionat tot juriul, nu numai pe Florin Calinescu. ROMANII AU TALENT. Vineri, in cea de-a treia editie „Romanii au talent“,…

- Romanița Iovan a fost insarcinata cu iubitul ei, dar a pierdut copilul. Aceasta a vorbit pentru prima oara, intr-un interviu acordat revistei VIVA!, despre cel mai delicat moment din viața acesteia. Designer-ul nu s-a casatorit cu Iulian Gogan, așa cum s-a spus, deși traiesc o frumoasa poveste de dragoste…

- In ultimele trei zile, la intersecția bd. Ștefan cel Mare cu strada Serghei Lazo, au avut loc mai multe accidente rutiere, ca urmare o persoana a decedat, iar altele doua au primit diferite traumatisme. Astfel, astazi a fost formata o comisie de lucru formata din reprezentații structurilor MAI, DGTP…

- In urma cu nici doua saptamani, in Maternitatea din Baia Mare s a nascut un bebelus care cantarea doar 650 de grame. Adelina Maria este cel mai mic copilas care s a nascut vreodata acolo si a devenit o adevarata provocare pentru medicii si asistentele de acolo.Acestia se straduiesc sa o ajute sa supravietuiasca,…

- Momentul mult așteptat de internauți a sosit. Kim Kardashian a facut publica prima poza cu fetița sa abia nascuta, Chicago. Pe 15 ianuarie anul acesta, Kim Kardashian și Kanye West deveneau parinți pentru a treia oara, insa de aceasta data cu ajutorul unei mame surogat, deoarece Kim, ca urmare a unei…

- Fetița din Deva, batuta cu salbaticie la școala dupa un pariu cu un coleg de clasa. Fata de 12 ani este eleva la Colegiul Național ‘Decebal’ din Deva. Fetița din clasa a VI-a a fost batuta cu pumnii, vineri intr-o pauza, iar mama ei a gasit-o in cabinetul școlii, plina de sange. „Am gasit-o in cabinetul…

- Ajuns la 41 de ani, Cornel Ilie este, fara indoiala, un expert la capitolul cresterea copilului. Tatic celebru, liderul trupei „Vunk” se pricepe de minune sa-si convinga fiica sa fie cuminte, mai ales cand se afla la cumparaturi.

- Antonia și-a machiat fetița de șapte ani și a postat imaginile pe contul de socializare. Maya a fost filmata in timp ce se distra copios pe seama moemntului. Unii dintre prietenii virtuali ai interpretei nu au privit cu ochi buni gestul acesteia. Antonia se afla zilele acestea in Italia, acolo unde…

- Fetița cuplului Jay-Z și Beyonce ne arata inca odata cat de mult ii seamana mamei sale. La evenimentul NBA All Stars ce a avut loc weekend-ul trecut, superstarul in miniatura le-a furat sclipirea celorlalte vedete din sala. Cu o pereche de ochelari de soare mega cool și atitudinea necesara unei vedete,…

- O fetita din Glodeni a schimbat jucariile pe retetele de mancare. Gabriela Leahu este vlogger culinar la doar trei ani si este faimoasa deja pe retelele de socializare. Imaginile au devenit virale pe internet si au acumulat peste 30 de mii de vizualizari.

- Petronela, fetița de 8 ani bolnava de cancer, a fost condusa pe ultimul drum, sambata (17 februarie). A fost jale mare in localitatea Raducaneni, la inmormantarea micuței care a impresionat o țara intreaga cu povestea ei trista. Coroanele de flori au fost purtate pe brațe de mai mulți copii, prieteni…

- O fetita de sase ani si-a pierdut viata intr-un accident in care au fost implicate doua autoturisme, vineri seara, la iesirea din Buzias spre Lugoj. In cele doua masini se aflau cinci persoane, dintre care trei adulti au ramas incarcerati iar un copil de sase ani a fost preluat de o ambulanta SAJ, fiind…

- O fetita de un an și jumatate a fost internata in stare grava la spital dupa ce a fost batuta crunt de bunica sa vitrega. Copila a ajuns in grija medicilor cu traumatism cranio-cerebral, comotie cerebrala și cu vinatai pe fața. Cazul a avut loc noaptea trecuta in raionul Singerei. Mama micutei traieste…

- Autorului accidentului de marti, care a lovit o fetita si pe bunica acesteia pe o trecere de pietoni de pe Bulevardul Grivitei din municipiul Brasov, dupa care a fugit de la locul faptei, este cautat inca de politistii brasoveni. Cele doua victime traversau strada pe Bulevardul Grivitei, cand au fost…

- Celebrul indice Dow Jones al Bursei din New York a fost lovit de cea mai grava scadere din istorie din timpul unei zile de tranzacționare. Principalul indice de pe Wall Street pierduse, luni, 1600 de puncte, inainte ca investitorii sa intervina, limitand scaderea la 1175. Efectele nefaste s-au facut…

- Primele poze cu copilul lui Kim Kardashian Kim Kardashian a devenit din nou mama, insa de aceasta data copilul a fost adus pe lume de o mama surogat. Vedeta este acum mama unei fetite, pe care o va boteza Chicago West. Micuta a fost prezentata publicului intr-o inregistrare video care anunta venirea…

- Irina Nicolae, fosta componenta a trupei de fete ASIA, a devenit mamica. Ea a adus pe lume o fetița. Irina Nicolae s-a facut remarcata in showbiz-ul romanesc pe vremea cand facea parte din trupa ASIA, una dintre cele mai de succes formații de fete din Romania. Irina Nicolae este casatorita cu Marius…

- Tragedia de marți (30 ianuarie) seara de la Mediesu Aurit a zguduit intreaga comuna. O fetița de aproximativ 3 ani a fost strivita sub roțile unui tractor. Micuța nu a mai putut fi salvata. Fetita se juca la subsolul casei iar mama ei a intrat o clipa intr-o magazie ca sa aduca o roaba. Unchiul […]

- Pe 9 octombrie 2017, cei doi tineri ar fi intrat in casa unor cunoscuti, in localitatea Cerda din Palermo, pentru a fura bani. In momentul in care au patruns in casa, criminalii au dat peste Alina Elena Bita, o tanara romanca in varsta de 28 de ani. In aceeasi camera se afla si fetita in varsta de…

- Petre Geamanu si Titel Cracanatu au facut un sprit de pomina la Rastoaca, in cinstea unui proaspat eliberat din penitenciar, chef unde s-a legat o noua fratie a clanurilor. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, imagini de la petrecerea de cinci stele la care au luat parte…

- Nu de mult, Connect-R si Misha deveneau parintii unei fetite adorabile, pe care au botezat-o, cu mare fast, Maya. Au trecut prin momente grele, din cauza problemelor de sanatatea ale celei mici, insa ua reusit sa treaca peste toate.

- Americanul Ernest Hemingway, scriitor recompensat cu Premiile Pulitzer și Nobel pentru creații literare precum „Batranul și marea”, „Adio, arme!” sau „Pentru cine bat clopotele”, are o poveste de viața fabuloasa

- Celebrul deja formular 600 care trebuie depus la Fisc pâna la sfârșitul aceste luni ar putea fi eliminat. În prezent, este în discuție o ordonanța de urgența în acest sens. Ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa, a avut luni o discuție de urgența, cu președintele…

- De cand a venit pe lume, micuta Jessie este vedeta familiei Matache. Artista a ținut sa asiste la nașterea micuței, mai ales pentru a o cunoaște din prima clipa de viața și pentru a-i fi alaturi Oanei, sora ei.

- Starul tv Kim Kardashian și rapperul Kanye West au devenit parinții unei fetițe perfect sanatoase, cu ajutorul unei mame purtatoare. Citește și: Au devenit parinți. Keo și Misty, in al 9-lea cer. Fetița a venit pe lume ieri, iar Kim a facut anunțul pe contul sau de Twitter, scriind: „E aici. Suntem…

- Misty a nascut in mare secret, la o clinica din Capitala. Iubita lui Keo a adus pe lume o fetita perfect sanatoasa. Surse din anturajul cuplului sustin ca artista s-a internat in preajma sarbatorilor de iarna si ca in aceeasi perioada a si nascut. Vedeta a optat sa nasca prin cezariana, mai spun apropiatii…

- Celebrul numerolog Mihai Voropchievici a dezvaluit faptul ca liniile din palma nu mint niciodata și sunt capabile sa iți dezvaluie viitorul! Ai curaj sa afli ce te așteapta in funcție de zodie?

- Pompierii intervin pentru a salva o fetița calcata de tramvai la Arad. Copila de 12 ani a fost lovita de mijlocul de transport in comun, dupa ce ar fi fost atenta la telefonul mobil. Accidentul a avut loc joi dupa-amiaza in municipiul Arad, informeaza livearad.ro . Fetița era impreuna cu o colega atunci…

- In ultima zi din anul 2017, prietena Celiei, cantareata Adina Butar a fost ceruta in casatorie de unul dintre cei mai buni DJ din lume, Markus Schulz, considerat o legenda a muzicii trance, cu o activitate in acest domeniu de aproape 30 de ani. Celia s-a emotionat si a plans de fericire pentru cei doi.…

- O fetița de 11 ani din Buzau a murit, noaptea trecuta, dupa ce mașina în care se afla a lovit o conducta de gaz, apoi s-a rasturnat, pe DN 10. Șoferul nu avea permis de conducere și era baut. Purtatorul de cuvânt al Poliției Buzau, Mihail Draghiciu, a declarat ca accidentul rutier s-a…

- Celebrul prezentator și producator de televiziune Cosmin Cernat, el insuși pasionat de sport, va fi alaturi de „gladiatorii” celui mai așteptat reality al anului, in indepartata Republica Dominicana, potrivit click.ro. „M-a atras la faptul ca totul e suta la suta adevarat. La fel ca și in sportul de…

- Drama intr-o familie din Iași. O copila de doi ani și patru luni a fost luata din brațele mamei, intrucat instanța a decis ca trebuie sa locuiasca in Belgia, cu tatal. Mama fetiței a fost acuzata de rapire internaționala de fostul sau partener de viața.

- O fetița de 13 ani a devenit mama. Totul s-a petrecut in Baia Mare, acolo unde fetița locuiește și unde a trecut prin clipe grele. Eleva in clasa a VII-a, fetița a fost abuzata, iar in urma violului a rezultat o sarcina.

- In 2005, pe cand avea 67 de ani, Adriana Iliescu a ramas insarcinata prin inseminare artificiala, iar mai apoi a adus pe lume o fetita perfect sanatoasa, Eliza, scrie cancan.ro. Sarcina profesoarei a starnit o adevarata revolta in randul oamenilor de rand, carora li s-a parut ca este ingrizitor ca…

- Razboiul dintre Antonia si familia fostului sot, Vincenzo, e departe de a se termina! Ciro Castellano, inca socrul Antoniei, tuna si fulgera, acuzand-o pe cantareata ca-si neglijeaza fetita. Afaceristul o ataca dur pe cantareata ca-si neglijeaza fetita si ca nu este dispusa sa faca sacrificii pentru…

- Craciunul e un moment in istoria fiecaruia ca un reper al binelui. Ceva la care te intorci in fiecare an. E asa, un spatiu in care redevenim ce ar trebui sa fim. Si Virgil, si Cornel, si Radu si-au adus aminte de cum traiau Craciunul la inceput si au povestit despre cum se straduiesc sa-l construiasca…

- Celebrul raper Tupac Shakur a fost împușcat în Las Vegas, într-un atac comis dintr-o mașina în 1996, de persoane necunoscute pâna astazi. La începutul acestei luni, fanii au aflat ca poliția ar fi reușit sa dea de urma pistolului cu care a fost ucis…

- Cântreaa pop Pink a împrit vineri fotografia scrisorii amuzante a fiicei sale de 6 ani Willow ctre Mo Crciun unde aceasta îl întreba pe brbatul în rou de ce Elful de pe raftul ei al crui nume este Chippy nu sa micat în ultimile trei zie.Pink lea dat fanilor o traducer...

- O fetița de un an și jumatate a fost ranita in urma cu puțin timp intr-un accident rutier produs pe raza comunei gorjene Balteni. Micuța se afla intr-o mașina, alaturi de parinți și sora. Autoturismul a fost lovit de o ...

- La primele ore ale diminetii au avut loc 5 descinderi ale DIICOT la mai multe locuinte si o clinica din Cluj-Napoca. Este vizat in dosar celebrul medic chirurg Mihai Lucan. Celebrul medic urolog Mihai Lucan este suspect intr-un dosar penal de delapidare si constituirea unui grup infractional organizat.…

- Muzeul National de Istorie a Romaniei, in colaborare cu Gastroart.ro, organizeaza dezbaterea „Istorie și identitate gastronomica naționala”. Evenimentul va avea loc miercuri, 20 decembrie 2017, cu incepere de la ora 14:00, la sediul muzeului din Calea Victoriei nr. 12, Sala Lapidarium. Principalele…

- Jandarmeria face apel la oameni sa doneze sange pentru fetita unui jandarm mort in accidentul produs sambata, in localitatea brasoveana Harman. Accidentul s-a soldat cu decesul a trei adulti si a unui copil.