Stiri pe aceeasi tema

- Bucurie dupa bucurie in familia Betty – Catalin Vișanescu! Artista și micul ei prinț au fost externați, iar la sosirea lor acasa, ei au avut parte de o surpriza din partea fericitului tatic. Fiica lui Florin Salam nu și-a putut stapani lacrimile de fericire și a impartașit momentul cu fanii sai. Totul…

- Elena Udrea și Alina Bica au fost reținute pe strada, in Costa Rica, miercuri seara (3 octombrie). Fostul ministru se afla cu bebelușul ei de 15 zile și cu iubitul ei, Adrian Alexandrov, la o cafenea, in momentul in care a fost saltata de autoritațile costaricane. Elena Udrea a fost dusa la inchisoarea…

- Betty Stoian a devenit cea mai tanara mamica din showbiz și este in culmea fericirii! Și nu doar ea ci intreaga familie, in frunte cu Roxana Dobre care a facut și primele declarații dupa ce fiica lui Florin Salam a nascut. Prima zi din luna octombrie a fost una extrem de speciala pentru familia lui…

- Potrivit celor mai noi informații despre starea de sanatate a lui Betty Salam, care a devenit ieri mamica pentru prima data, ea se simte bine in prezent. Totuși, la scurt timp dupa operațiua de cezariana, tanara artista a avut cateva dureri. Desigur, acestea sunt normale dupa o astfel de intervenție,…

- Betty Stoian mai are foarte putin timp pana cand va naste si ca orice gravida are pofte. Fiica lui Florin Salam nu s-a ingrasat foarte mult in timpul sarcinii si, tocmai de aceea, profita sa manance absolut tot ce ii pofteste inima.(CITEȘTE ȘI: CANCAN.RO A PATRUNS IN CULISELE MEGA-EVENIMENTULUI REGAL.…

- Betty Salam a implinit 18 ani! Fiica lui Salam urmeaza sa devina in curand mamica. Partenerul ei de viața, Catalin Vișanescu, i-a transmis un mesaj emoționant, prin intermediul unei rețele de socializare. Betty Salam și Catalin Vișanescu s-au cununat civil in urma cu cateva luni, iar in curand vor…

- Adela Lapadat era ajutor șef al postului de poliție Transport Feroviar Targu Jiu și de cateva luni se afla in concediu de maternitate. Primele informații contureaza ipoteza ca femeia ar fi intrat in depresie dupa ce a nascut. Sotul politistei din Gorj care si-a omorat copilul si mama este tot politist. …

- Betty Stoian a mers la un local recent și, cum afara este foarte cald, a zis sa incerce o bautura racoritoare. "Bautura mea preferata #sangria", a scris Betty Salam in dreptul fotografiei. BOMBA in SHOWBIZ: Betty Salam a amanat NUNTA! Tocmai a fost facut ANUNTUL De obicei, sangria…